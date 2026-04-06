חמש מדליות לנבחרת ישראל בטאקוונדו בסקופיה

נבחרת ישראל בטאקוונדו זכתה בחמש מדליות בסקופיה וסיימה במקום השני לנבחרות בתחרות הסבב העולמי שהתקיימה בסקופיה שבמקדוניה, בזמן שהיא הופיעה בהרכב חסר בגלל המלחמה בתחרות שמהווה למעשה כהכנה לקראת אליפות אירופה הקרובה במינכן.

מי שהובילה את המשלחת להישג הייתה אלכסנדרה דן (49 ק"ג), שזכתה במדליית הזהב לאחר יום תחרות מושלם ויכולת דומיננטית במיוחד. דן ניצחה ארבעה קרבות ברצף, כולל נגד חברתה לנבחרת ירדן נשר ברבע הגמר, והוכיחה עליונות. סיימה במקום החמישי, לאחר ההפסד לאלכסנדרה דן, זוכת הזהב.

רבקה באייך (46 ק"ג) המשיכה את המומנטום עם מדליית כסף, לאחר ניצחונות איכותיים על יריבות מצרפת ומאיטליה, והפסד בגמר ליריבה מבוסניה בקרב שקול ואינטנסיבי. טום פשקובסקי (54 ק"ג) העפיל לגמר לאחר ניצחונות על יריבים מיוון ברבע הגמר ומוונצואלה בחצי הגמר, אך נאלץ לוותר על הקרב על הזהב בשל פציעה.

איליה רודרמן (87+ ק"ג), מהצעירים בנבחרת, רשם הופעה בוגרת ומרשימה במיוחד בדרך למדליית הכסף, עם ניצחונות על יריבים ממקדוניה, מיוון ומקפריסין, אך הפסיד בגמר לדג'אן גיאורגיבסקי שהוא סגן האלוף האולימפי מטוקיו 2020. נמרוד קרביצקי (74 ק"ג) הוסיף מדליית ארד לאחר יום תחרות איכותי, שכלל ניצחונות על יריבים מבולגריה ובלגיה אך בשלב חצי הגמר הישראלי לא השתתף מסיבות מקצועיות.

יחיעם שרעבי: מרוצים מהרמה והיכולת

מאמן הנבחרת הלאומית, יחיעם שרעבי, סיכם: "אנחנו מאוד מרוצים מהרמה ומהיכולת שהספורטאים הציגו בתחרות. התוצאות משקפות התקדמות מקצועית ועבודה נכונה לאורך זמן, ומהוות אינדיקציה חיובית מאוד לקראת אליפות אירופה הקרובה. תמיד יש גאווה גדולה לייצג את ישראל ולהניף את הדגל בכל במה בינלאומית, ואנחנו מכוונים להמשיך ולהתחרות ברמות הגבוהות ביותר".