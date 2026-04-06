ועדת השופטים: לא הגיע לעידו שרון כרטיס אדום

ועדת השופטים של ההתאחדות לכדורגל העניקה גיבוי מלא להחלטות השיפוט של יובל שטיין במשחק בין בית"ר ירושלים לעירוני טבריה, שהסתיים בניצחון 2:3 של הירושלמים. במוקד עמד המהלך בדקה ה-77, כאשר נפסק פנדל לזכות בית"ר בעקבות עבירת הכשלה, אך השופט בחר שלא לשלוף כרטיס צהוב שני לשוער טבריה עידו שרון, החלטה שעוררה לא מעט דיון לאחר המשחק.

במהלך ההתמודדות עלה שיח האם היה מקום להרחיק את שוער טבריה, כאשר חלק מהטענות התבססו על כך שמדובר בעבירה שעצרה מצב מסוכן בתוך הרחבה. עם זאת, בוועדת השופטים הבהירו כי ההחלטה שלא להוציא כרטיס צהוב נוסף הייתה נכונה בהתאם לחוקה.

ההסבר: "לא מניעת שער ודאי"

בהודעה הרשמית נכתב כי בעיטת העונשין שנשרקה הייתה מוצדקת לחלוטין, אך סוג העבירה אינו מחייב ענישה נוספת בכרטיס. לפי הוועדה, "בהתאם לחוקה, בצדק לא הונף כרטיס צהוב לשוער המכשיל", כאשר הסיבה לכך נעוצה באופי המהלך.

עוד הוסבר כי מדובר היה ב"עצירת התקפה מבטיחה בלבד ולא מניעת הזדמנות ודאית להבקעת שער", בעיקר בשל מהירות וכיוון הכדור. בנוסף, הודגש כי השוער ניסה לשחק בכדור, נתון משמעותי בהחלטה.

בוועדה ציינו כי במקרים כאלה, כאשר העבירה מתבצעת בתוך הרחבה ונשרקת בעיטת עונשין, רמת הענישה מופחתת בהתאם לחוקי המשחק. לכן, גם אם מדובר בעבירה שמצדיקה פנדל, אין חובה לשלוף כרטיס נוסף.

בסיכומו של דבר, בהתאחדות הבהירו כי צוות השיפוט פעל כשורה במהלך המרכזי במשחק, וכי ההחלטה שלא להרחיק את שוער טבריה הייתה תואמת לחלוטין את פרשנות החוק.