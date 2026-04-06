"הפועל י-ם לא במצב הזה בגלל טעויות שיפוט"

הפועל ירושלים בצרות. הקבוצה של זיו אריה, שנאבקת על חייה בליגת העל, לא הצליחה לנצח בשבת את נועלת הטבלה, בני ריינה, ובמשחק הבא, רגע לפני הכניסה לפלייאוף התחתון, תפגוש את בית”ר ירושלים לדרבי קשה במיוחד. שחקן העבר של האדומים מהבירה, מישל דיין, עלה לדבר על מצב הקבוצה בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איך אתה רואה את הטענות של הפועל ירושלים?

“פעם שלישית שה-VAR מתערב נגד הקבוצה, אבל לא הייתי יוצא בהצהרה כזאת, היא מאוד מרחיקה לכת. הפועל ירושלים לא במצב הזה בגלל טעויות שיפוט. היא הגיעה למשחק, ראינו את בני ריינה, קבוצה מאוד חלשה, הזרים שלה לא הגיעו והפועל ירושלים הגיע למשחק כל כך חשוב והייתה יכולה להגדיל את הפער.

ביכולת הזו יהיה לה מאוד קשה. זו פריבילגיה גדולה מאוד לשים שלושה זרים על הספסל ולא להביא את בדש ואת חוזז. זה לא עניין מקצועי כנראה. איך שהקבוצה נראית ולא לתת לבדש להתלבש מסיבות מקצועיות זה מופרך ותמוה. יש לו יכולות, גם חוזז. אתה לא יכול להגיע למשחק כזה ולעשות ככה, זה משחקים שאתה צריך חוסן מנטלי והוא שם צעירים, הם לא מי שישאירו את הפועל ירושלים בליגה. הפועל ירושלים צריכה להתעשת, אני מבקש משי אהרון שיהיה יותר מעורב. לא יכול להיות שבסיטואציה כזאת שחקנים כאלה יהיו בחוץ”.

גיא בדש (אורן בן חקון)

הפועל ירושלים נשארת או יורדת?

“זה לא שונה ממה שהיה לפני הפגרה. המקובעות הזאת, רוני לוי אתמול עלה עם הרכב מביך אבל שינה בדקה 30. עד הדקה ה-70, עלינו אחרי החצי הראשון שהיה מביך. אני לא קונה את זה. היה צריך להכניס את חוזז, יש לו ניסיון, יש לו מהירות. אלמגור זה השחקן הכי נורמלי שהיה והוא הוציא אותו. זיו אריה מקובע מאוד. לגבי המנהל המקצועי, צריך שיהיה לו יותר מעורבות”.

חיים לוינסון: “מסכים עם כל מילה של מישל”



חיים, איך אתה רואה את הטענות של הקבוצה?

“השיפוט הוא ביזיון. אני מסכים עם כל מילה של מישל. זה לא פעם ראשונה שה-VAR שודד אותנו. מה יש לומר על הפועל ירושלים? 25 משחקים, 22 שערים, אי אפשר להיראות ככה. גועל נפש של כדורגל, חשבתי שנראה ניצוצות בזכות הפגרה. עלינו מול בני ריינה, באו למשחק כזה ולא הצליחו להבקיע שער. מה הם עשו בחודש הזה? עלו עם הרכב הגנתי, היינו צריכים לדרוס אותם”.

הפועל ירושלים נשארת או יורדת?

“אני חושב שהיא תישאר. קשה לי להגיד שהיא תרד, למרות הכדורגל המזעזע. פח זבל של כדורגל”.

הפועל ירושלים לא הייתה צריכה להחליף את המאמן?

“אחרי חודש זה נראה אותו חרא. מה המאמן עשה? או המנהל המקצועי או המאמן צריכים ללכת הביתה. אשדוד נתניה היה כדורגל, הפועל ירושלים אין. לחמינאי לא הייתי נותן לראות את המשחק כעינוי”.