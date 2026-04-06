5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

"אם היה קהל, זה היה ניצחון באנקר של הפועל"

שחקן העבר של האדומים, פיני בלילי, ב"שיחת היום": "זה משחק שוויוני, החיסורים במרכז השדה ישפיעו. אם היה קהל, הם פחות היו משפיעים. ייגמר תיקו"

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)

אחרי יותר מחודש, ליגת העל סוף סוף חזרה בצל מבצע “שאגת הארי”, והיום (שני) אנחנו מקבלים את המשחק המרכזי של המחזור, כשהפועל תל אביב תארח ב-20:30 את מכבי חיפה להתמודדות רותחת בבלומפילד. אגדת האדומים, פיני בלילי, עלה לדבר על מה שלדעתו צפוי הערב ובהמשך העונה בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

איך אתה רואה את מצבה של הפועל תל אביב לקראת המשחק הערב?
“להפועל תל אביב יש מאזן מושלם בבית, אבל זה בלי קהל. אני חושב שאם היה קהל, רוב המהמרים היו אומרים שזה באנקר הפועל. היום זה משחק שאם הפועל מנצחת היא בורחת לחיפה ונדבקת לצמרת. זה משחק שוויוני לגמרי, עם כל זה שלהפועל חסרים שחקנים בקישור. יכול להיות שהחיסורים יהיו משמעותיים באמת באמצע המגרש, אבל אם היה קהל פחות היו מרגישים את זה. ראינו את בית”ר ובאר שבע בלי קהל משחקות אחרת”.

לא הציעו לך לבוא לשחק היום?
“אני רוצה כרטיס, כלפי יכול לסדר לי”.

תן לנו תוצאה למשחק?
“קשה לי לא ללכת עם הפועל תל אביב. תיקו זה בסדר, כי זה משחק יותר חשוב למכבי חיפה”.

