קאמבק ענק: טומי פול זכה ביוסטון

טומי פול הוכיח פעם נוספת אופי של אלוף אמיתי. הטניסאי האמריקאי (21 בעולם) זכה בטורניר ה-ATP 250 ביוסטון לאחר שגבר בגמר דרמטי ומלא תהפוכות על הארגנטינאי רומן אנדרס בורוצ'אגה (77 בעולם) בתוצאה 1:6, 6:3, 5:7. פול בן ה-28 הצליח להציל לא פחות משלוש נקודות משחק של יריבו בדרך לתואר החמישי בקריירה שלו, והראשון אי פעם שלו על משטח החימר.

הגמר התחיל בשליטה מוחלטת של פול. למרות משחקון הגשה צמוד שכלל חמישה שוויונות והצלת שתי נקודות שבירה, האמריקאי טס ליתרון 0:5 מהיר בדרך לניצחון 1:6 במערכה הראשונה תוך פחות מ-40 דקות. אולם, בורוצ'אגה בן ה-24, שהופיע בגמר ה-ATP הראשון בקריירה שלו, לא נשבר. הוא שינה את המומנטום, החל להכתיב את קצב הראלים עם חבטות כף היד שלו, שבר מוקדם ל-0:2 וניצח 3:6 כדי לכפות מערכה שלישית ומכרעת.

טומי פול משחק בדרך לניצחון (אימאגו)

הארגנטינאי המשיך את היכולת הטובה, עלה ליתרון 1:3 ובמצב של 3:5 לטובתו, כשהאמריקאי מגיש, הגיע לשלוש נקודות אליפות. בנקודה הקריטית ביותר של המשחק, פול שמר על קור רוח. הוא הציל את נקודת המשחק הראשונה, ולאחר מכן עוד שתיים נוספות, כדי לשמור על ההגשות שלו ולצמק ל-5:4. בורוצ'אגה ניגש להגיש כדי לזכות בתואר הבכורה שלו, אך קרס תחת הלחץ, ביצע שתי טעויות בלתי מחויבות ונשבר על האפס. פול ניצל את שינוי המומנטום, זכה בארבעה משחקונים ברציפות והבטיח את הניצחון בתום משחקון 14 נקודות מותח במיוחד.

"פשוט רציתי לגרום לו לשחק", אמר פול בסיום המשחק. "ידעתי שזה הגמר הראשון שלו ורציתי להכריח אותו להרוויח את זה. הוא מן הסתם חיפש שאעשה טעות. רומן, היה לך שבוע מדהים, הרמה היום הייתה פשוט נהדרת והטניס שלך רק ילך וישתפר".

הניצחון הזה מתוק במיוחד עבור האמריקאי, שרק שבוע קודם לכן חווה אכזבה מרה בטורניר מיאמי, שם הודח ברבע הגמר על ידי ארתור פילס לאחר ששמט בעצמו ארבע נקודות משחק. ביוסטון, פול הראה חוסן מנטלי מרשים לאורך כל השבוע, כולל ניצחון דרמטי נוסף בחצי הגמר על חברו הטוב פרנסס טיאפו בתוצאה 5:7, 6:4, 6:7, וכן ניצחונות על תומאס מרטין אצ'ברי ואדולפו דניאל ואייחו מוקדם יותר בטורניר.

הזכייה ביוסטון מכניסה את פול למועדון יוקרתי של שחקנים פעילים המחזיקים בתארי ATP על כל המשטחים - חימר, דשא (בקווינס ב-2024) ומשטח קשה (פעמיים בשטוקהולם ובדאלאס). בנוסף, הוא ממשיך את השליטה האמריקאית המוחלטת בטורניר בטקסס, כשהוא האמריקאי החמישי ברציפות שזוכה בתואר אחרי ריילי אופלקה, טיאפו, בן שלטון וג'נסון ברוקסבי. פול הוא גם האלוף המבוגר ביותר ביוסטון מאז חואן מונאקו ב-2016, ומוביל את טבלת הניצחונות של האמריקאים בסבב לשנת 2026 עם מאזן של 7:19. בעקבות ההישג, פול, שזכה במדליית הארד בזוגות באולימפיאדת פריז, יטפס למקום ה-18 בדירוג העולמי.

מנגד, בורוצ'אגה הצעיר, שהוא בנו של כדורגלן העבר האגדי חורחה בורוצ'אגה (כובש שער הניצחון של נבחרת ארגנטינה בגמר מונדיאל 1986), יכול להתנחם בשבוע פריצה נהדר. למרות אובדן ההזדמנות להניף גביע ראשון, ההעפלה לגמר תקפיץ אותו למקום ה-62 בעולם, דירוג השיא בקריירה שלו.