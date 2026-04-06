יום שני, 06.04.2026 שעה 15:39
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

"במנהלת פועלים בצורה לא ראויה ומאחורי הגב"

ניר אלון בראיון ל"שיחת היום": "המטרה היא לא לשבות, אנחנו נגיע להסכמות עוד העונה. כבר כמעט 3 שנים שאנחנו תחת מלחמה. השחקנים מאחורי הארגון"

ניר אלון (רדאד ג'בארה)
אתמול פרסמנו ב-ONE כי על רקע סירוב מנהלת הליגה בכדורסל להמשיך במו"מ ולחתום על הסכם, שחקנים ערכו אתמול (ראשון) אסיפה גורלית ודנו בצעדים חריפים ובראשם איום ממשי להשבית את הליגה. ניר אלון, יו"ר ארגון השחקנים, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

אתם אתמול מתכנסים ארגון השחקנים ואיימת להשבית את הליגה.
“הייתה פגישה מצוינת. הגיעו כמעט כל השחקנים. סך הכל הם צריכים לדעת על הזכויות שלהם, אנחנו מגנים עליהם. לגופו של עניין, אנחנו פועלים להגיע עם הסכמות עם המנהלת כבר עשרה חודשים. הם פועלים בצורה לא ראויה ומאחורי הגב. המטרה היא לא לשבות, אנחנו נגיע להסכמות עוד העונה”.

אבל אם לא יספרו אותך? אמרו שלא מעוניינים להיפגש איתכם.
“אנחנו כן מכירים במנהלת, אנחנו שמים דגש על השחקן הישראלי. כבר כמעט שלוש שנים אנחנו תחת מלחמה”.

ארי שטינברג וניר אלון (חגי מיכאלי ורדאד גארי שטינברג וניר אלון (חגי מיכאלי ורדאד ג'בארה)

“השחקנים מאחורי הארגון”

אם הם לא יפגשו איתכם עד חידוש הליגה היא תושבת?
“יום ראשון הבא אנחנו מקבלים החלטות. רוב השחקנים יקבעו”.

אבל מה היה בפגישה?
“הם מאחורי הארגון לגמרי. הם רוצים שהליגה תהיה מבוססת על השחקן הישראלי. פעלנו כדי שזה יקרה”.

מה אתם דורשים?
“לעשות שינוי. אנחנו פתוחים לכל דבר, צריך להיפגש. רוצים לשלב ידיים בסך הכל”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
