"במנהלת פועלים בצורה לא ראויה ומאחורי הגב"

אתמול פרסמנו ב-ONE כי על רקע סירוב מנהלת הליגה בכדורסל להמשיך במו"מ ולחתום על הסכם, שחקנים ערכו אתמול (ראשון) אסיפה גורלית ודנו בצעדים חריפים ובראשם איום ממשי להשבית את הליגה. ניר אלון, יו"ר ארגון השחקנים, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

אתם אתמול מתכנסים ארגון השחקנים ואיימת להשבית את הליגה.

“הייתה פגישה מצוינת. הגיעו כמעט כל השחקנים. סך הכל הם צריכים לדעת על הזכויות שלהם, אנחנו מגנים עליהם. לגופו של עניין, אנחנו פועלים להגיע עם הסכמות עם המנהלת כבר עשרה חודשים. הם פועלים בצורה לא ראויה ומאחורי הגב. המטרה היא לא לשבות, אנחנו נגיע להסכמות עוד העונה”.

אבל אם לא יספרו אותך? אמרו שלא מעוניינים להיפגש איתכם.

“אנחנו כן מכירים במנהלת, אנחנו שמים דגש על השחקן הישראלי. כבר כמעט שלוש שנים אנחנו תחת מלחמה”.

ארי שטינברג וניר אלון (חגי מיכאלי ורדאד ג'בארה)

“השחקנים מאחורי הארגון”

אם הם לא יפגשו איתכם עד חידוש הליגה היא תושבת?

“יום ראשון הבא אנחנו מקבלים החלטות. רוב השחקנים יקבעו”.

אבל מה היה בפגישה?

“הם מאחורי הארגון לגמרי. הם רוצים שהליגה תהיה מבוססת על השחקן הישראלי. פעלנו כדי שזה יקרה”.

מה אתם דורשים?

“לעשות שינוי. אנחנו פתוחים לכל דבר, צריך להיפגש. רוצים לשלב ידיים בסך הכל”.