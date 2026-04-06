דריקס: מכבי ת"א תהיה פקטור במאבק האליפות

ליגת העל סוף סוף חזרה לפעילות אחרי יותר מחודש, ואיתה כמובן גם מכבי תל אביב, שהמשיכה בדיוק מאיפה שהיא הפסיקה עם ניצחון 1:4 גדול על הפועל חיפה בחוץ. אגדת הצהובים, אלי דריקס, דיבר על מצב המשחק ומצבה של הקבוצה לקראת הישורת האחרונה של העונה בתכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

דעתך על האירוע עם רוני דיילה? איך היית נוהג?

“זה לא משנה. למכבי יש מדיניות מאוד ברורה, אני מבין שלא היה שום דבר חריג, לכן צריך להתקדם”.

איך ראית את המשחק אתמול?

“בהתחשב בתוצאה של באר שבע היה ברור שמכבי תבוא דרוכה. הקבוצה הצליחה לשמר את הפעילות ואותי זה לא הפתיע”.

יש את המשחק בראשון נגד הפועל באר שבע, זה משחק העונה?

“בוודאי, זה יכול לצמצם את הפער מבאר שבע ל-4 נקודות, תלוי גם מה בית”ר תעשה. זה משחק מפתח, אפשר להפוך את המרוץ למשולש, שיכול להיות גם מרובע עם הפועל תל אביב. יהיה מאבק גם על מקום באירופה”.

אלי דריקס (איציק בלניצקי)

“מכבי ת”א יכולה לנצח את ב”ש”

אתה רואה את מכבי תל אביב מצטרפת למאבק האליפות?

“יש לה את היכולת לנצח את באר שבע, אם היא תעשה כך היא תהיה בתמונה, אם לא יהיה קשה להדביק את הפער”.

היכולת הפתיעה אותך אתמול?

“אני הייתי משוכנע. פגשתי את ג’ק אנגלידיס יום לפני ואמרתי לו להיות רגוע ושהוא ינצח את הפועל חיפה. גם אם חסרים כמה מהשחקנים הזרים, שהבנתי שהייטור ובליץ’ כן יגיעו, אם הם יחזרו זה שחקני מפתח לפלייאוף. הסגל הישראלי של מכבי גם חזק מאוד. הם יהיו פקטור במאבק על האליפות”.

הייטור (רדאד ג'בארה)

הרבה שנים לא היה מאבק כזה?

“תמיד היה בין שתי קבוצות, פתאום דבר כזה… מה שקרה עם הבעלים של הקבוצות הגדולות, הופכת להיות ליגה מאוד מעניינת עם קבוצות שיכולות לבנות סגלים טובים ואז זה מה שקורה. לקבוצות הקטנות נשאר רק מקום אחד להיכנס לפלייאוף”.

מי לוקחת אליפות העונה?

“לדעתי הפועל באר שבע בסוף תיקח, היא לא תרשה לעצמה למעוד. הרצון זה שמכבי תל אביב תיקח”.

אז אתה אומר שבאר שבע מנצחת את מכבי תל אביב? כי אם לא בית”ר יכולה לסיים ראשונה את העונה הסדירה. מי תהיה המרוויחה מהיעדר הקהל?

“מכיוון שבפלייאוף יש אותם תנאים לכל הקבוצות, אין פה השוואה. זה אותו דבר לכולם לטוב ולרע. מכבי תל אביב מורגלת לזה, אבל היא לא עשתה תוצאות טובות באירופה עם זה”.