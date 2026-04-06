יום שני, 06.04.2026 שעה 13:39
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

דריקס: מכבי ת"א תהיה פקטור במאבק האליפות

אגדת העבר של הצהובים בראיון לתוכנית "שיחת היום": "יש לקבוצה את היכולת לנצח את הפועל באר שבע, זה משחק מפתח והמרוץ לתואר יכול להפוך למשולש"

|
דור פרץ עידו שחר ואושר דוידה (עמרי שטיין)
ליגת העל סוף סוף חזרה לפעילות אחרי יותר מחודש, ואיתה כמובן גם מכבי תל אביב, שהמשיכה בדיוק מאיפה שהיא הפסיקה עם ניצחון 1:4 גדול על הפועל חיפה בחוץ. אגדת הצהובים, אלי דריקס, דיבר על מצב המשחק ומצבה של הקבוצה לקראת הישורת האחרונה של העונה בתכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

דעתך על האירוע עם רוני דיילה? איך היית נוהג?
“זה לא משנה. למכבי יש מדיניות מאוד ברורה, אני מבין שלא היה שום דבר חריג, לכן צריך להתקדם”.

איך ראית את המשחק אתמול?
“בהתחשב בתוצאה של באר שבע היה ברור שמכבי תבוא דרוכה. הקבוצה הצליחה לשמר את הפעילות ואותי זה לא הפתיע”.

יש את המשחק בראשון נגד הפועל באר שבע, זה משחק העונה?
“בוודאי, זה יכול לצמצם את הפער מבאר שבע ל-4 נקודות, תלוי גם מה בית”ר תעשה. זה משחק מפתח, אפשר להפוך את המרוץ למשולש, שיכול להיות גם מרובע עם הפועל תל אביב. יהיה מאבק גם על מקום באירופה”.

“מכבי ת”א יכולה לנצח את ב”ש”

אתה רואה את מכבי תל אביב מצטרפת למאבק האליפות?
“יש לה את היכולת לנצח את באר שבע, אם היא תעשה כך היא תהיה בתמונה, אם לא יהיה קשה להדביק את הפער”.

היכולת הפתיעה אותך אתמול?
“אני הייתי משוכנע. פגשתי את ג’ק אנגלידיס יום לפני ואמרתי לו להיות רגוע ושהוא ינצח את הפועל חיפה. גם אם חסרים כמה מהשחקנים הזרים, שהבנתי שהייטור ובליץ’ כן יגיעו, אם הם יחזרו זה שחקני מפתח לפלייאוף. הסגל הישראלי של מכבי גם חזק מאוד. הם יהיו פקטור במאבק על האליפות”.

הרבה שנים לא היה מאבק כזה?
“תמיד היה בין שתי קבוצות, פתאום דבר כזה… מה שקרה עם הבעלים של הקבוצות הגדולות, הופכת להיות ליגה מאוד מעניינת עם קבוצות שיכולות לבנות סגלים טובים ואז זה מה שקורה. לקבוצות הקטנות נשאר רק מקום אחד להיכנס לפלייאוף”.

מי לוקחת אליפות העונה?
“לדעתי הפועל באר שבע בסוף תיקח, היא לא תרשה לעצמה למעוד. הרצון זה שמכבי תל אביב תיקח”.

אז אתה אומר שבאר שבע מנצחת את מכבי תל אביב? כי אם לא בית”ר יכולה לסיים ראשונה את העונה הסדירה. מי תהיה המרוויחה מהיעדר הקהל?
“מכיוון שבפלייאוף יש אותם תנאים לכל הקבוצות, אין פה השוואה. זה אותו דבר לכולם לטוב ולרע. מכבי תל אביב מורגלת לזה, אבל היא לא עשתה תוצאות טובות באירופה עם זה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */