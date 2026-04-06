ענו: האם הפועל ת"א תצטרף למרוץ האליפות?

אחרי חודש של הפסקת פעילות מאז פרוץ המלחמה עם איראן ולבנון, ליגת העל חזרה בשבת וסיפקה ביומיים האחרונים משחקים נהדרים במסגרת המחזור ה-25, שייחתם הערב (שני, 20:30) עם משחק גדול בין הפועל תל אביב למכבי חיפה באצטדיון בלומפילד, שיהיה כמובן ריק מאוהדים.

כעת, זה הזמן שלכם לענות על השאלות הבוערות לקראת המפגש: איך הקבוצות יחזרו מהפגרה? האם מחנה האימונים שקיימו האדומים בקפריסין יעשה להם טוב והאם הם יצטרפו למרוץ האליפות? האם מכבי חיפה תשיג את הכרטיס לאירופה? אם כן, אז האם היא תעשה זאת דרך הליגה, הגביע או גם וגם? מי תנצח? מי שחקן המפתח בשתי הקבוצות והאם זה שאין קהל יפגע בהפועל שידועה כקבוצת בית מובהקת?