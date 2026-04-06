5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

הרב של דן ביטון חושף: הוא היה בסכנת חיים

נתנאל סנדרו בוחניק, שנמצא בקשר עם כוכב ב"ש, שיתף לגבי הקשר: "הוא אמר לי שהוא רוצה לבדוק את התפילין. אם הוא היה ממשיך עם האימונים עוד קצת..."

דן ביטון (מרטין גוטדאמק)
בהפועל באר שבע עוקבים בדאגה אחר מצבו של דן ביטון, שנעדר בתקופה האחרונה מהמגרשים בעקבות דלקת באזור הלב. הקשר, מהשחקנים המרכזיים והמשמעותיים בקבוצה, צפוי לחזור לשחק בעתיד אך בשלב זה אין עדיין לוח זמנים ברור לחזרתו.

מי שהתייחס למצבו הוא הרב מבאר שבע שבע, נתנאל סנדרו בוחניק, שנמצא בקשר עם השחקן ושיתף בפרטים על מה שעבר עליו בתקופה האחרונה: "אתם מכירים את דן ביטון? שהשם ישלח לו רפואה שלמה בעזרת השם. הוא אמר לי לספר את זה לפני שבועיים בערך הוא עבר דלקת בלב. הוא עדיין עובר. אנחנו בקשר מאוד טוב. הוא היה באימון ואמר שהוא מרגיש משהו בלב, מרגיש כאבים. בדקו אותו ואמרו לו שהכל בסדר".

“אמרו לו שהוא היה בסכנת חיים”

הרב הוסיף ותיאר את ההמשך: "הוא ממשיך לנסות להתאמן ומרגיש משהו. פתאום הוא בא לשיעור עם תיק כזה, כמו מצלמה (הולטר)... אמרו לו בבית חולים שהוא היה בסכנת חיים. אם הוא היה ממשיך עם זה עוד קצת... חס ושלום, סכנת חיים. דן אמר לי שהוא רוצה לבדוק את התפילין. שלחתי את התפילין לבדיקה. אמרו לו בבית חולים שהוא היה בסכנת חיים, אם הוא היה ממשיך עם זה עוד קצת חס ושלום, סכנת חיים. בתפילין בבדיקה, מצאו בתפילין של היד שהאותיות ת' ו-מ' היו במילה 'וכתבתם' דבוקות, תהפכו את האותיות ותקבלו את המילה מת".

בעקבות הממצאים הרפואיים, ביטון קיבל הנחיה למנוחה מוחלטת של כחודש, תקופה שאמורה להסתיים באמצע אפריל. לאחר מכן הוא צפוי לעבור בדיקות נוספות שיקבעו מתי יוכל לחזור בהדרגה לאימונים.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
