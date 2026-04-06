יום שני, 06.04.2026 שעה 11:03
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

גזענות? ביה"ד קבע עונש חינוכי למ.ס באר שבע

עם תום משחק טרום ילדים א' בין מכבי קריית מלאכי לדרומיים, החלו קללות מכוערות. ביה"ד ביקש מהקבוצה להעביר להתאחדות תוכנית למלחמה בתופעת הגזענות

|
מ.ס באר שבע ילדים א' (באדיבות המועדון)
אירוע מכוער ולא ספורטיבי הביא חלק משחקני טרום ילדים א' (שנתון 2015) של מ.ס באר שבע לקלל בצורה גזענית את שחקני היריבה, מכבי קריית מלאכי, במילים שאין להן מקום לא במגרשי הכדורגל ולא בחברה הישראלית, כדוגמת "אתיופים שחורים". המילים נאמרו לאחר הפסדה של מ.ס באר שבע, במשחק כחלק מליגת טרום ילדים א' שפלה.

נוכח האירוע המכוער שצוין בדו"ח השיפוט של רונן הלל, עלתה לדין משמעתי מ.ס באר שבע בגין "קריאות גזעניות ו/או פוגעניות" ו"התנהגות בלתי הולמת". אל הדיון, בפני הדיין, עו"ד נעם ליובין, הגיע המאמן, איתי כליפה. לאחר שבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל שמע את דבריו של כפילה, הוחלט להעניש את מ.ס באר שבע.

מ.ס באר שבע יצאה אשמה תחת שני הסעיפים ("קריאות גזעניות ו/או פוגעניות" ו"התנהגות בלתי הולמת) ועל כן נקנסה בסכום כולל של 2,500 שקלים, כשיחד עם זאת הושת כנגדה עונש חינוכי: "על הקבוצה להעביר להתאחדות תוך 60 יום ולא יאוחר מיום 05/06, תוכנית למלחמה בתופעות הגזענות והוכחה כי הועברה הרצאה בנושא לקבוצות המועדון".

דו"ח השופט

"לאחר שריקת הסיום שחקני האורחת ב"ש לא קיבלו את ההפסד והחלו לקלל את שחקני היריבה מקרית מלאכי כגון ואני מצוטט "אתיופים שחורים לכו תאכלו אנגרה מסריחה יא בני ז**** ועוד ועוד". ובדרכם לכיוון היציאה בעטו בכיפות המשחק בדגלי הקרן. לאור הדבוקה בניהם לא הצלחתי לזהות מספרים וחלקם היו עם אימוניות".

"מנהל המחלקה מקרית מלאכי שרון רפאל צילם את האירועים ודיווח לי שהוא יגיש תלונה נוספת ובנפרדת עם המספרים של הילדים שקיללו. בנוסף שחקן מס 21 יאיר וולקוב מב"ש הגיע אלי באמירות מזלזלות ואמר "שופט, כל המשחק היית איתם אתה השחקן העשירי שלהם" אמרתי לאותו שחקן שאציין בדו"ח את האמירות ואדווח על ההתנהגות הלא הולמת הזאת ובמיוחד לגילו".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
