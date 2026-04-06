גזענות? ביה"ד קבע עונש חינוכי למ.ס באר שבע

אירוע מכוער ולא ספורטיבי הביא חלק משחקני טרום ילדים א' (שנתון 2015) של מ.ס באר שבע לקלל בצורה גזענית את שחקני היריבה, מכבי קריית מלאכי, במילים שאין להן מקום לא במגרשי הכדורגל ולא בחברה הישראלית, כדוגמת "אתיופים שחורים". המילים נאמרו לאחר הפסדה של מ.ס באר שבע, במשחק כחלק מליגת טרום ילדים א' שפלה.

נוכח האירוע המכוער שצוין בדו"ח השיפוט של רונן הלל, עלתה לדין משמעתי מ.ס באר שבע בגין "קריאות גזעניות ו/או פוגעניות" ו"התנהגות בלתי הולמת". אל הדיון, בפני הדיין, עו"ד נעם ליובין, הגיע המאמן, איתי כליפה. לאחר שבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל שמע את דבריו של כפילה, הוחלט להעניש את מ.ס באר שבע.

מ.ס באר שבע יצאה אשמה תחת שני הסעיפים ("קריאות גזעניות ו/או פוגעניות" ו"התנהגות בלתי הולמת) ועל כן נקנסה בסכום כולל של 2,500 שקלים, כשיחד עם זאת הושת כנגדה עונש חינוכי: "על הקבוצה להעביר להתאחדות תוך 60 יום ולא יאוחר מיום 05/06, תוכנית למלחמה בתופעות הגזענות והוכחה כי הועברה הרצאה בנושא לקבוצות המועדון".

דו"ח השופט

"לאחר שריקת הסיום שחקני האורחת ב"ש לא קיבלו את ההפסד והחלו לקלל את שחקני היריבה מקרית מלאכי כגון ואני מצוטט "אתיופים שחורים לכו תאכלו אנגרה מסריחה יא בני ז**** ועוד ועוד". ובדרכם לכיוון היציאה בעטו בכיפות המשחק בדגלי הקרן. לאור הדבוקה בניהם לא הצלחתי לזהות מספרים וחלקם היו עם אימוניות".

"מנהל המחלקה מקרית מלאכי שרון רפאל צילם את האירועים ודיווח לי שהוא יגיש תלונה נוספת ובנפרדת עם המספרים של הילדים שקיללו. בנוסף שחקן מס 21 יאיר וולקוב מב"ש הגיע אלי באמירות מזלזלות ואמר "שופט, כל המשחק היית איתם אתה השחקן העשירי שלהם" אמרתי לאותו שחקן שאציין בדו"ח את האמירות ואדווח על ההתנהגות הלא הולמת הזאת ובמיוחד לגילו".