הזיקוקים במשחק נערים א' עלו לאחי נצרת ביוקר

ב-25/02, ימים בודדים לפני מבצע “שאגת הארי”, התמודדו מכבי אחי נצרת והפועל בית שאן, זאת במסגרת המחזור ה-19 בליגת נערים א' יזרעאל המחוזית והאחרונה בטיבה לשחקני שנתון 2009. יוסף עיאד התכבד בשלושער, המקומיים ניצחו 0:3, אלא שיחד עם החגיגה נורו כ-13 פעמים זיקוקים מצד הקהל המקומי, מה שהביא לדו"ח שיפוט חמור.

מכבי אחי נצרת, הקבוצה הצעירה, נאלצה לעמוד לדין בגין "התפרעות אוהדים" נוכח המקרים שתוארו בדו"ח השופט שכתב שון פטישב. בדיון, שנערך בפני הדיין, עו"ד ניר סמוגורה, נקבע כי קבוצת נערים א' של מכבי אחי נצרת אשמה תחת הסעיף "התפרעות אוהדים", מה שהביא לקנס כספי בגבוה של 5,000 שקלים, לא פחות. ספ"ד ניתן בהיעדר התייצבות ובהיעדר הגנה.

| דו"ח השופט

"במהלך המשחק נורו כ-13 פעמים זיקוקים מאחורי היציע על ידי אוהדי אחי נצרת. במהלך המחצית השנייה חלק מהזיקוקים אף נורו לכיוון המגרש והתפוצצו מעל שדה המשחק; אי-הגשת רשימת שחקנים בזמן; איחור של 27 דקות בהגשת הרשימה".