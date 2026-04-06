יום שני, 06.04.2026 שעה 11:01
כדורגל ישראלי  >> ליגה ב'
ליגה ב' 25-26
 ליגה ב צפון א 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
00-00בית"ר נהריה7
00-00מכבי בני אבטין8
00-00מכבי בני ג'דידה9
00-00מכבי אחווה שעב10
00-00מ.כ. שפרעם11
00-00איחוד בני סמיע12
00-00בני מג'אר13
00-00הפועל כאוכב14
00-00מכבי בני אבו סנאן15
00-00מ.ס. צעירי כפר מנדא16
 ליגה ב דרום א 
3713-3315הפועל לוד1
3514-3215הפועל מחנה יהודה2
3214-4215מכבי עמישב פ"ת3
3213-2115בית"ר ר"ג4
2520-2715הכח עמידר ר"ג5
2417-2215הפועל קרית אונו6
2320-2415הפועל הוד השרון7
1923-2315בית"ר כפ"ס8
1826-2415בית"ר ת"א חולון9
1824-2115מ.ס. בני יפו אורתודוקסים10
1520-1814א.ס חולון מור 11
1421-1215בית"ר פ"ת12
1438-1515מכבי כפר יונה 13
1122-1815עירוני בית דגן14
734-1514הפועל כפר קאסם15
441-1315בני ג'לג'וליה 16
 ליגה ב דרום ב 
358-3215מ.כ. שדרות1
3212-3015עירוני בית שמש2
2816-3215מ.ס. שיכון המזרח3
2717-3915עירוני אשקלון4
2712-3115מ.ס. רמלה5
2718-2915בני אילת6
2621-2115בני אשדוד7
2522-3315מכבי נתיבות8
2326-4515הפועל שגב שלום9
2318-3715מ.כ. ערד10
2123-3215הפועל ירוחם11
2019-2215איחוד צעירי אבו גוש 12
1232-1915בית"ר קרית גת13
645-1615מכבי באר יעקב 14
553-2015מכבי ב"ש15
098-215מכבי שעריים16

דליית אל כרמל נקנסה בגין התפרעות אוהדים

יותר מחודש ימים מאז המשחק בין המקומיים לאור עקיבא, בית הדין המשמעתי קבע את גובה הסכום ממנו תיאלץ להיפרד הקבוצה הדרוזית מליגה ב' צפון ב'

בסמוך לאצטדיון דליית אל כרמל (צילום וויסאם גוטאני)
עם תחילתו של חודש מרץ, פורסם ב-ONE כי אור עקיבא ניצחה, בעוד הקהל של דלייה היה בתצוגה מביכה. המקרה ארע כחלק מהמשחק בין המקומיים, הפועל דליית אל כרמל, למ.כ אור עקיבא, כשעל הקווים ערן לוי, משחק ששוחק במסגרת המחזור ה-23 בליגה ב' צפון ב', כשאור עקיבא נהנתה מ-0:2. המשחק נעצר לזמן קצר, בעוד גם מחוץ למגרש היו חילופי דברים.

נוכח זאת, הפועל דליית אל כרמל הועמדה לדין בגין "התפרעות אוהדים" ו"התפרצות לשדה המשחק", כשבשני הסעיפים יצאה היא אשמה, מה שהביא את הדיין, עו"ד ניר סמוגורה, אחד מהדיינים החדשים שנכנסו באחרונה לתפקיד, להעניק למועדון הדרוזי קנס כספי בגובה 2,000 שקלים, כשהוא מציין, בסוף פסוק: "ניתן בהיעדר התייצבות ובהיעדר הגנה".

דו"ח השופט

"בדקה ה־14 של המשחק החלו חילופי קללות בין קהלי שתי הקבוצות. במהלך האירוע התקרבו מספר אוהדי הקבוצה הביתית לגדר המפרידה בין היציעים, כאשר נזרקה לבנה לעבר אזור יציע אוהדי אור עקיבא.

"בנוסף, אוהד מקבוצת דליית אל כרמל קפץ לתוך תחומי המגרש וניסה להגיע לעבר יציע אוהדי הקבוצה האורחת. האירוע נמשך כ־2 דקות, עד להתערבותם של קפטני שתי הקבוצות ואנשי האבטחה, אשר פעלו להרגעת הרוחות והשבת הסדר והמשחק חודש כרגיל".

