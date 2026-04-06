דליית אל כרמל נקנסה בגין התפרעות אוהדים

עם תחילתו של חודש מרץ, פורסם ב-ONE כי אור עקיבא ניצחה, בעוד הקהל של דלייה היה בתצוגה מביכה. המקרה ארע כחלק מהמשחק בין המקומיים, הפועל דליית אל כרמל, למ.כ אור עקיבא, כשעל הקווים ערן לוי, משחק ששוחק במסגרת המחזור ה-23 בליגה ב' צפון ב', כשאור עקיבא נהנתה מ-0:2. המשחק נעצר לזמן קצר, בעוד גם מחוץ למגרש היו חילופי דברים.

נוכח זאת, הפועל דליית אל כרמל הועמדה לדין בגין "התפרעות אוהדים" ו"התפרצות לשדה המשחק", כשבשני הסעיפים יצאה היא אשמה, מה שהביא את הדיין, עו"ד ניר סמוגורה, אחד מהדיינים החדשים שנכנסו באחרונה לתפקיד, להעניק למועדון הדרוזי קנס כספי בגובה 2,000 שקלים, כשהוא מציין, בסוף פסוק: "ניתן בהיעדר התייצבות ובהיעדר הגנה".

דו"ח השופט

"בדקה ה־14 של המשחק החלו חילופי קללות בין קהלי שתי הקבוצות. במהלך האירוע התקרבו מספר אוהדי הקבוצה הביתית לגדר המפרידה בין היציעים, כאשר נזרקה לבנה לעבר אזור יציע אוהדי אור עקיבא.

"בנוסף, אוהד מקבוצת דליית אל כרמל קפץ לתוך תחומי המגרש וניסה להגיע לעבר יציע אוהדי הקבוצה האורחת. האירוע נמשך כ־2 דקות, עד להתערבותם של קפטני שתי הקבוצות ואנשי האבטחה, אשר פעלו להרגעת הרוחות והשבת הסדר והמשחק חודש כרגיל".