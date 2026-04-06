אנסה הטיח בחבריו: "נאיביים", קימבידי ענה לו

אכזבה גדולה במ.ס אשדוד אחרי ההפסד הביתי אתמול (ראשון) 3:2 למכבי נתניה, משחק שבו הקבוצה כבר הובילה 0:2 ונראתה בשליטה מלאה, אך קרסה ב-10 הדקות האחרונות של המחצית הראשונה ואיבדה את היתרון בצורה כואבת במיוחד. התחושות בסיום היו קשות מאוד, בעיקר לאור העובדה שלא מדובר בפעם הראשונה העונה שבה אשדוד מאבדת יתרון ומגלה חוסר יציבות ברגעים מכריעים.

ההפסד הדרמטי הוביל ללא מעט עצבים בחדר ההלבשה, כאשר המתח בין השחקנים היה ניכר גם במהלך המשחק עצמו. שחקנים מספרים שיוג'ין אנסה לא הסתיר את התסכול שלו והטיח בחבריו: “אתם נאיביים”, אמירה שהמחישה את התחושה הכללית בקבוצה. קארים קימבידי לא נשאר חייב והגיב לו, כשבמועדון מבינים שהעצבים הללו נובעים מהלחץ הגדול ומהמצב בטבלה, אך גם יודעים שיהיה צורך להרגיע את הרוחות במהרה.

על כר הדשא, אשדוד עלתה עם לא פחות משבעה זרים בהרכב, כשהייפורד בוהאן כלל לא נרשם בסגל. בקבוצה מאוכזבים מכך שלא הצליחו לשמור על היתרון לפחות עד הירידה למחצית, כששלוש נקודות היו שמות את הקבוצה של אבי אבינו וניר ביטון בנקודת זינוק משמעותית בדרך להישארות, כשניצחון על עירוני טבריה היה יכול להגדיל את הפער מהקו האדום עד ל-11 נקודות לפני פתיחת הפלייאוף העליון, אבל הפער בסוף נותר על 5 בלבד.

שחקני מ.ס אשדוד מאוכזבים (חגי מיכאלי)

גורם במועדון סיכם את התחושות ואמר: “אנחנו פראיירים ולא בפעם הראשונה, ניצחון היה משאיר אותנו בליגה. זה משהו שחוזר על עצמו ופוגע בנו. המשחק נגד טבריה הוא כמו מלחמת עולם, כי הפסד יקרב אותנו מתחת לקו האדום לשתי נקודות ויסבך מאוד את הקבוצה שלנו”. באשדוד מבינים שהמשחק הקרוב עשוי להשפיע באופן ישיר על המשך העונה, במיוחד במאבקי התחתית הצפופים.

ואם ההפסד המתסכל לא מספיק, גם בגזרת הפציעות יש דאגה לא קטנה. טימותי אוואני, שהיה מנקודות האור אתמול, הרגיש דקירה במפשעה במהלך המשחק ונאלץ להוריד עומס ולהתחלף, כשבמועדון חוששים כי מדובר בפציעה שעלולה להשבית אותו לתקופה הקרובה.

מנגד, יש כמה שחקנים שיחזרו לענייניים בקרוב מאוד. אורי עזו ואבישי כהן נמצאים בשלבי חזרה ועשויים לעמוד לרשות הצוות המקצועי בקרוב, מה שיכול להוסיף עומק חשוב לסגל. לעומתם, רועי גורדנה עדיין לא מתאמן עם כדור, והחזרה שלו למגרשים תדרוש עוד זמן וסבלנות.

אורי עזו (שחר גרוס)

בתוך כך, מ.ס. אשדוד קיבלו החלטה מקצועית שלא לכלול את נועם מוצ'ה בסגל בתקופה הקרובה, כאשר ברקע עומדת חתימתו בבית"ר ירושלים במהלך העונה. למרות שמדובר בשחקן בית שגדל במועדון ונחשב למוערך מאוד, באשדוד בחרו בשלב הזה ללכת עם שחקנים שרואים את עתידם בקבוצה גם בהמשך הדרך.

גורמים במועדון מודים כי ההחלטה של מוצ'ה לחתום בקבוצה אחרת בעיצומם של שלבי ההכרעה פגעה לא מעט בתחושות בתוך המערכת, גם אם לא נאמרת בצורה רשמית. באשדוד מדגישים כי אין כאן עניין אישי, אך בפועל הקשר לא צפוי להיות חלק מהרוטציה בתקופה הקרובה, כשהמסר ברור – הדגש הוא על מחויבות מלאה למועדון עד לסיום העונה.