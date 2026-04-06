המתנדנדים בברצלונה ירוויחו מקום בעונה הבאה?

ברצלונה רשמה ניצחון חשוב 1:2 במטרופוליטנו והתקדמה צעד משמעותי במאבק על האליפות, כאשר במרכז העניינים עמדו מרקוס רשפורד, רוברט לבנדובסקי וז'ואאו קאנסלו. “שלושתם ניצלו את ההזדמנות מול אתלטיקו מדריד, הציגו יכולת גבוהה ובעיקר נתנו טיעון חזק להשאירם והעלו את הסיכויים שלהם להמשיך במועדון גם בעונה הבאה”, נכתב ב’מונדו דפורטיבו’.

רשפורד, שקיבל את המקום באגף שמאל בעקבות היעדרותו של ראפיניה, החזיר להאנזי פליק עם שער חשוב והופעה מרשימה. האנגלי, ששייך למנצ'סטר יונייטד, נמצא תחת מעקב לקראת החלטה אם לממש את אופציית הרכישה בסך כ-30 מיליון אירו. לפי הדיווחים, תנאיו כבר סוכמו במקרה של מעבר קבוע, אך ההשפעה על חוקי הפייר פליי הפיננסי עדיין מהווה שיקול משמעותי, כאשר במועדון בוחנים גם אלטרנטיבות זולות יותר.

גם קאנסלו ממשיך להרשים, כאשר המגן הפורטוגלי היה זה שהחל את המהלך שהוביל לשער הניצחון של לבנדובסקי. לברצלונה יש עניין להשאירו, למרות חוזהו באל הילאל, כאשר תג המחיר מוערך סביב 15 מיליון אירו. הסעודים מצדם מביעים עניין במארק קסאדו, שעשוי להפוך לחלק מהעסקה. יש לציין כי קאנסלו כבר ויתר על חלק משמעותי משכרו כדי לחזור לברצלונה בחורף האחרון.

בדרך לאליפות? בארסה במהפך דרמטי על אתלטי

המצב של לבנדובסקי מורכב לא פחות. החלוץ הפולני, שכבש את שער הניצחון, מסיים חוזה בסוף העונה, וברצלונה מעוניינת להאריך את שהותו בשנה נוספת, אך רק בתנאים כלכליים מופחתים. פגישה עם סוכנו, פיני זהבי, צפויה להתקיים בקרוב, כאשר גם יובנטוס, מילאן, שיקגו פייר מה-MLS ומועדונים מערב הסעודית עוקבים אחר מצבו.

כשנותרו כחודשיים לסיום העונה, ההחלטה לגבי שלושת השחקנים מתקרבת, כאשר במועדון מבינים כי ההופעה במטרופוליטנו חיזקה משמעותית את מעמדם ואת הסיכוי שימשיכו גם בעונה הבאה.

פליק מחפש פתרון במרכז: מי ישחק לצד פדרי?

בנושא אחר, לקראת המשחק הראשון ברבע גמר ליגת האלופות מול אתלטיקו מדריד, האנזי פליק נאלץ להתמודד עם כאב ראש לא פשוט בקישור. פרנקי דה יונג, הבחירה הקבועה שלו, ייעדר בעקבות פציעה, וגם מארק ברנאל לא יהיה זמין לאחר ההפסד האחרון בליגה, מה שמותיר את המאמן עם שלוש אופציות: אריק גארסיה, מארק קסאדו או גאבי.

האנזי פליק (IMAGO)

האופציה ההגיונית ביותר, לפי ההחלטות האחרונות של פליק, היא הצבת אריק גארסיה, שכבר פתח בעמדה הזו מול אתלטיקו במשחק האחרון בליגה. הרב גוניות שלו מאפשרת לו למלא את התפקיד, במיוחד כשז'ול קונדה חזר לכשירות וההגנה מתייצבת, כך שאין צורך דחוף להשתמש בו בעמדות אחרות.

עם זאת, גארסיה לא נראה בנוח בתפקיד הקשר האחורי במשחק האחרון, ולכן לא ניתן לפסול אפשרות שפליק יבחר דווקא בקסאדו, שמספק יציבות, אך כמעט ולא שותף העונה, או בגאבי, שנחשב לשחקן מפתח עבור המאמן, אך עדיין מחפש קצב משחק לאחר הפציעה.

כך או כך, ברצלונה מגיעה לשלב קריטי של העונה עם לא מעט סימני שאלה, גם בסגל הקיים וגם לקראת העתיד, כאשר ההחלטות של פליק וההנהלה בשבועות הקרובים עשויות להשפיע משמעותית על המשך הדרך.