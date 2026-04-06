יום שני, 06.04.2026 שעה 18:07
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

גנאברי: ההתקפה שלנו מסוכנת כמו זו של ריאל

כוכב באיירן בראיון לפני רבע גמר האלופות: "לא מפחדים מהברנבאו, ויניסיוס בחור נהדר. הייתי בבית של אלאבה בלי חולצה ואמרתי לו 'אחי, בחרת נכון'"

גנאברי (IMAGO)
גנאברי (IMAGO)

באיירן מינכן מגיעה לאחד המשחקים הגדולים של העונה, כשתתארח אצל ריאל מדריד מחר (שלישי, 22:00) במסגרת רבע גמר ליגת האלופות, ובמרכז העניינים עומד סרז' גנאברי. הקיצוני הגרמני, שנחשב לאחד השחקנים המרכזיים בשיטה של וינסנט קומפני, עשוי לקבל תפקיד משמעותי עוד יותר אם הארי קיין לא יהיה כשיר בעקבות הפציעה בקרסול.

גנאברי, שפתח כחלוץ במשחק האחרון מול פרייבורג, מגיע בכושר טוב ומרגיש בנוח בתפקיד החדש. הוא הודה: "כן, אפשר להגיד שאני בכושר טוב. אני מרגיש טוב, משחק הרבה לאחרונה, גם בתפקיד קצת שונה שמתאים לי מאוד כרגע". לדבריו, החודשים הקרובים יהיו קריטיים במיוחד: "אני מאוד נהנה מהיכולת שלי ומקווה להמשיך כך, במיוחד בחודשיים הקרובים שהם מכריעים לסיום העונה".

לקראת המשחק, ההתלהבות שלו ברורה: "התחושות מדהימות. ברור שזה אחד המשחקים שמדברים עליהם בכל עולם הכדורגל. כל החברים והמשפחה שלי מדברים על זה כל הזמן, אז אני מאוד מתרגש ומחכה לשני המשחקים מול ריאל מדריד".

סרגסרג' גנאברי חוגג (IMAGO)

"הברנבאו מטורף, אבל אנחנו לא מפחדים"

למרות העוצמה של ריאל מדריד בבית, גנאברי לא מתרשם: "האווירה בברנבאו מטורפת, אבל אנחנו לא מגיעים לשם עם פחד". עם זאת, הוא לא מתכחש למה שמחכה לו: "שיחקתי שם בעבר, והאווירה פשוט בלתי נתפסת. גם אם אתה היריבה, זה תענוג לשחק שם. זה מדהים".

הוא גם התייחס להיסטוריה בין הקבוצות: "שיחקנו מולם לפני שתי עונות וזה היה מאוד מאכזב. הרגשנו שהייתה לנו הזדמנות לעבור, אבל הם הפכו את המשחק בדקות האחרונות. הפעם אנחנו רוצים לחזור ולנצח".

כשנשאל על הכוכבים של ריאל, לא היסס להחמיא: "כן, ברור. אמבפה ו-ויניסיוס הם שחקנים מדהימים, מאוד מוכשרים. גם ברהים דיאס משחק מצוין לאחרונה. אנחנו חייבים להיזהר ולא לתת להם לעשות מה שהם רוצים".

קיליאן אמבפה מברך את ויניסיוס (רויטרס)

עם זאת, הוא הדגיש שגם לבאיירן יש מה להציע: "יש לנו את החוזקות שלנו. אנחנו צריכים להראות למה אנחנו מסוגלים ולשחק את המשחק שלנו".

גנאברי אף התייחס ישירות להשוואה בין ההתקפות: "אם ניתן את המיטב שלנו על המגרש, ההתקפה שלנו מסוכנת בדיוק כמו של ריאל מדריד. אולי אחת הטובות בעולם כרגע". הוא הוסיף בביטחון: "אנחנו לא מגיעים לשם עם פחד, אלא עם הרבה ביטחון ורוצים להוכיח את זה".

בנוסף, הוא החמיא לוויניסיוס גם מחוץ למגרש: "הוא שחקן נהדר. יש כאלה שמבקרים אותו, אבל פגשתי אותו כמה פעמים והוא בחור ממש נחמד. יש לי הרבה כבוד אליו". הגרמני גם התייחס לנושא הגזענות בכדורגל: "ברור שתקיפה גזענית תמיד פוגעת, לא משנה מה קרה לפני. אני מקווה שזה ייגמר יום אחד".

"ויניסיוס בחור נחמד". גנאברי (IMAGO)

ברמה האישית, גנאברי סיפר גם על חייו מחוץ למגרש: "אני אוהב לבלות עם חברים ומשפחה, ללמוד דברים חדשים כמו נגינה בפסנתר או שפות, וגם אוהב אופנה וקניות. בנוסף, אני עובד הרבה על הגוף שלי".

הקשר חשף גם שיחה משעשעת עם חברו לקבוצה בעבר: "אני חבר טוב של דויד אלאבה, וכשביקרתי אותו במדריד באוקטובר האחרון אמרתי לו, 'חבר, עשית בחירה מצוינת להגיע לכאן. יש שמש, אנחנו בלי חולצה בגינה שלך'. אני אוהב את ספרד".

דויד אלאבה (IMAGO)

לסיום, הוא התייחס למנטליות של באיירן: "המוטו 'מיה סאן מיה' חשוב מאוד כאן. תמיד רוצים לנצח משחקים גדולים. יש לנו שחקנים עם מנטליות חזקה כמו קימיך, נוייר וקיין, וזה דוחף אותנו קדימה".

עם ביטחון גבוה, כושר טוב וזיכרונות מהעבר, גנאברי ובאיירן מגיעים לברנבאו עם מטרה ברורה: לשנות את ההיסטוריה ולהוכיח שהם יכולים להתמודד עם ריאל מדריד גם על הבמה הגדולה ביותר.

