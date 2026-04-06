גנאברי: ההתקפה שלנו מסוכנת כמו זו של ריאל

באיירן מינכן מגיעה לאחד המשחקים הגדולים של העונה, כשתתארח אצל ריאל מדריד מחר (שלישי, 22:00) במסגרת רבע גמר ליגת האלופות, ובמרכז העניינים עומד סרז' גנאברי. הקיצוני הגרמני, שנחשב לאחד השחקנים המרכזיים בשיטה של וינסנט קומפני, עשוי לקבל תפקיד משמעותי עוד יותר אם הארי קיין לא יהיה כשיר בעקבות הפציעה בקרסול.

גנאברי, שפתח כחלוץ במשחק האחרון מול פרייבורג, מגיע בכושר טוב ומרגיש בנוח בתפקיד החדש. הוא הודה: "כן, אפשר להגיד שאני בכושר טוב. אני מרגיש טוב, משחק הרבה לאחרונה, גם בתפקיד קצת שונה שמתאים לי מאוד כרגע". לדבריו, החודשים הקרובים יהיו קריטיים במיוחד: "אני מאוד נהנה מהיכולת שלי ומקווה להמשיך כך, במיוחד בחודשיים הקרובים שהם מכריעים לסיום העונה".

לקראת המשחק, ההתלהבות שלו ברורה: "התחושות מדהימות. ברור שזה אחד המשחקים שמדברים עליהם בכל עולם הכדורגל. כל החברים והמשפחה שלי מדברים על זה כל הזמן, אז אני מאוד מתרגש ומחכה לשני המשחקים מול ריאל מדריד".

סרג' גנאברי חוגג (IMAGO)

"הברנבאו מטורף, אבל אנחנו לא מפחדים"

למרות העוצמה של ריאל מדריד בבית, גנאברי לא מתרשם: "האווירה בברנבאו מטורפת, אבל אנחנו לא מגיעים לשם עם פחד". עם זאת, הוא לא מתכחש למה שמחכה לו: "שיחקתי שם בעבר, והאווירה פשוט בלתי נתפסת. גם אם אתה היריבה, זה תענוג לשחק שם. זה מדהים".

הוא גם התייחס להיסטוריה בין הקבוצות: "שיחקנו מולם לפני שתי עונות וזה היה מאוד מאכזב. הרגשנו שהייתה לנו הזדמנות לעבור, אבל הם הפכו את המשחק בדקות האחרונות. הפעם אנחנו רוצים לחזור ולנצח".

כשנשאל על הכוכבים של ריאל, לא היסס להחמיא: "כן, ברור. אמבפה ו-ויניסיוס הם שחקנים מדהימים, מאוד מוכשרים. גם ברהים דיאס משחק מצוין לאחרונה. אנחנו חייבים להיזהר ולא לתת להם לעשות מה שהם רוצים".

קיליאן אמבפה מברך את ויניסיוס (רויטרס)

עם זאת, הוא הדגיש שגם לבאיירן יש מה להציע: "יש לנו את החוזקות שלנו. אנחנו צריכים להראות למה אנחנו מסוגלים ולשחק את המשחק שלנו".

גנאברי אף התייחס ישירות להשוואה בין ההתקפות: "אם ניתן את המיטב שלנו על המגרש, ההתקפה שלנו מסוכנת בדיוק כמו של ריאל מדריד. אולי אחת הטובות בעולם כרגע". הוא הוסיף בביטחון: "אנחנו לא מגיעים לשם עם פחד, אלא עם הרבה ביטחון ורוצים להוכיח את זה".

בנוסף, הוא החמיא לוויניסיוס גם מחוץ למגרש: "הוא שחקן נהדר. יש כאלה שמבקרים אותו, אבל פגשתי אותו כמה פעמים והוא בחור ממש נחמד. יש לי הרבה כבוד אליו". הגרמני גם התייחס לנושא הגזענות בכדורגל: "ברור שתקיפה גזענית תמיד פוגעת, לא משנה מה קרה לפני. אני מקווה שזה ייגמר יום אחד".

"ויניסיוס בחור נחמד". גנאברי (IMAGO)

ברמה האישית, גנאברי סיפר גם על חייו מחוץ למגרש: "אני אוהב לבלות עם חברים ומשפחה, ללמוד דברים חדשים כמו נגינה בפסנתר או שפות, וגם אוהב אופנה וקניות. בנוסף, אני עובד הרבה על הגוף שלי".

הקשר חשף גם שיחה משעשעת עם חברו לקבוצה בעבר: "אני חבר טוב של דויד אלאבה, וכשביקרתי אותו במדריד באוקטובר האחרון אמרתי לו, 'חבר, עשית בחירה מצוינת להגיע לכאן. יש שמש, אנחנו בלי חולצה בגינה שלך'. אני אוהב את ספרד".

דויד אלאבה (IMAGO)

לסיום, הוא התייחס למנטליות של באיירן: "המוטו 'מיה סאן מיה' חשוב מאוד כאן. תמיד רוצים לנצח משחקים גדולים. יש לנו שחקנים עם מנטליות חזקה כמו קימיך, נוייר וקיין, וזה דוחף אותנו קדימה".

עם ביטחון גבוה, כושר טוב וזיכרונות מהעבר, גנאברי ובאיירן מגיעים לברנבאו עם מטרה ברורה: לשנות את ההיסטוריה ולהוכיח שהם יכולים להתמודד עם ריאל מדריד גם על הבמה הגדולה ביותר.