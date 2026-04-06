סיטי נפרדת מסילבה: כל סיפור טוב מגיע לסיומו

ברנרדו סילבה מתקרב לסיום פרק מפואר במנצ'סטר סיטי, כאשר הקשר הפורטוגלי צפוי לעזוב את המועדון בתום העונה עם סיום חוזהו. מי שאישר זאת הוא פפ ליינדרס, עוזרו של פפ גווארדיולה, לאחר הניצחון על ליברפול בגביע האנגלי, כשהוא מבהיר כי מדובר בפרידה בלתי נמנעת: "כל סיפור טוב מגיע לסיומו", אמר, והוסיף כי הוא מקווה שהשחקן יקבל את הפרידה הראויה לו לאחר שנים של תרומה אדירה.

סוף עידן במנצ'סטר סיטי

סילבה, בן 31, הפך לאחד הסמלים הגדולים של התקופה המצליחה ביותר בתולדות מנצ'סטר סיטי. מאז שהגיע ממונאקו בקיץ 2017 תמורת כ-50 מיליון אירו, הוא היה חלק מרכזי במכונה של גווארדיולה, שראה בו לאורך השנים אחד השחקנים החשובים ביותר בסגל. ליינדרס הדגיש כי מדובר בשחקן ייחודי שלא ניתן להחליף: "אין עוד שחקן כזה", אמר, והדגיש את החשיבות וההשפעה שלו על הקבוצה.

במהלך תקופתו במועדון רשם סילבה 450 הופעות, כבש 76 שערים והוסיף 77 בישולים, לצד זכייה ב-18 תארים, כולל שש אליפויות פרמייר ליג וליגת האלופות. גם בעונה הנוכחית, למרות ירידה מסוימת בהשפעה, הוא שותף ב-43 משחקים, כבש שלושה שערים והוסיף חמישה בישולים.

למרות הפרידה המתקרבת, לסילבה עדיין יש הזדמנות להוסיף פרקים אחרונים ומפוארים לסיפור שלו במועדון. מנצ'סטר סיטי עדיין במאבק על אליפות נוספת, אם כי הפער מארסנל עומד על תשע נקודות, ובמקביל הקבוצה העפילה לחצי גמר הגביע האנגלי, שם תפגוש את סאות'המפטון. עבור אחד השחקנים הגדולים בתולדות המועדון, השבועות הקרובים יהוו הזדמנות אחרונה להיפרד עם תואר נוסף ולהשלים סיום ראוי לקריירה יוצאת דופן.