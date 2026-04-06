ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

סיטי נפרדת מסילבה: כל סיפור טוב מגיע לסיומו

עוזרו של גווארדיולה, פפ ליינדרס, אישר את עזיבתו של הקשר הפורטוגלי, שהפך לסמל ועדיין מקווה לזכות באליפות ולהוסיף עוד גביע: "אין עוד שחקן כזה"

פפ גווארדיולה וברנרדו סילבה (IMAGO)
פפ גווארדיולה וברנרדו סילבה (IMAGO)

ברנרדו סילבה מתקרב לסיום פרק מפואר במנצ'סטר סיטי, כאשר הקשר הפורטוגלי צפוי לעזוב את המועדון בתום העונה עם סיום חוזהו. מי שאישר זאת הוא פפ ליינדרס, עוזרו של פפ גווארדיולה, לאחר הניצחון על ליברפול בגביע האנגלי, כשהוא מבהיר כי מדובר בפרידה בלתי נמנעת: "כל סיפור טוב מגיע לסיומו", אמר, והוסיף כי הוא מקווה שהשחקן יקבל את הפרידה הראויה לו לאחר שנים של תרומה אדירה.

סוף עידן במנצ'סטר סיטי

סילבה, בן 31, הפך לאחד הסמלים הגדולים של התקופה המצליחה ביותר בתולדות מנצ'סטר סיטי. מאז שהגיע ממונאקו בקיץ 2017 תמורת כ-50 מיליון אירו, הוא היה חלק מרכזי במכונה של גווארדיולה, שראה בו לאורך השנים אחד השחקנים החשובים ביותר בסגל. ליינדרס הדגיש כי מדובר בשחקן ייחודי שלא ניתן להחליף: "אין עוד שחקן כזה", אמר, והדגיש את החשיבות וההשפעה שלו על הקבוצה.

במהלך תקופתו במועדון רשם סילבה 450 הופעות, כבש 76 שערים והוסיף 77 בישולים, לצד זכייה ב-18 תארים, כולל שש אליפויות פרמייר ליג וליגת האלופות. גם בעונה הנוכחית, למרות ירידה מסוימת בהשפעה, הוא שותף ב-43 משחקים, כבש שלושה שערים והוסיף חמישה בישולים.

ברנרדו סילבה (רויטרס)ברנרדו סילבה (רויטרס)

למרות הפרידה המתקרבת, לסילבה עדיין יש הזדמנות להוסיף פרקים אחרונים ומפוארים לסיפור שלו במועדון. מנצ'סטר סיטי עדיין במאבק על אליפות נוספת, אם כי הפער מארסנל עומד על תשע נקודות, ובמקביל הקבוצה העפילה לחצי גמר הגביע האנגלי, שם תפגוש את סאות'המפטון. עבור אחד השחקנים הגדולים בתולדות המועדון, השבועות הקרובים יהוו הזדמנות אחרונה להיפרד עם תואר נוסף ולהשלים סיום ראוי לקריירה יוצאת דופן.

