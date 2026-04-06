יום שני, 06.04.2026 שעה 09:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

ראובן: לא מתעסק כל היום באם ירדנו או לא ירדנו

מאמן בני ריינה היה מרוצה מכך שהקבוצה עצרה את מפולת הספיגות מול הפועל ירושלים, אך חיסרון 4 הזרים הורגש, בעיקר בהתקפה: "נעשה הכל כדי להישאר"

|
ליאור ראובן (חג'אג' רחאל)
ליאור ראובן (חג'אג' רחאל)

בבני ריינה יכולים היו במשחק האחרון מול הפועל ירושלים להרגיש היטב את חסרונם של ארבעה מתוך שמונה הזרים שלא מסכימים כרגע לחזור לארץ בגלל המלחמה. הדבר בא לידי ביטוי ביכולת של הקבוצה במשחק שריינה הייתה חייבת לנצח בו כדי לשפר במעט את הסיכוי לשרוד בליגת העל.  

כאמור, רק וירג'יל פינסון, ויטאלי דמשקאן, כריסט טייהי ואנטוניו ספר חזרו לארץ, כשמי שעדיין לא שבו לארץ מבין הזרים בגלל המצב המלחמתי וגם לא מראים סימנים של רצון לחזור לקראת משחקי הפלייאוף הם זה טורבו, מילאדין סטבנוביץ', עמנואל בנדה וג'וניור פיוס. 

המאמן, ליאור ראובן, לקח מה-0:0 מול הפועל ירושלים בעיקר את העובדה שקבוצתו עצרה את מפולת שערי החובה שעומדת על 57 שערי חובה, ושמרה הפעם על שער ריק. ראובן אמר: "הקבוצה ספגה המון שערים והצלחנו לעמוד בחצי המשימה מול ירושלים, אם היינו מצליחים לכבוש זו הייתה עמידה במשימה המלאה”.

ויטאלי דמשקאן (חגויטאלי דמשקאן (חג'אג' רחאל)

על סיכוי ההישארות בליגה בהתחשב במצב הקשה בטבלה, אמר: “אני לא מתעסק כל יום באם ירדנו או לא ירדנו, אלא מגיע לכל אימון במאה אחוז תשוקה. יש כאן שחקנים שזה מקום הפרנסה שלהם, זו העבודה שלהם, הם צריכים לבוא כמקצוענים ולתת את המאה אחוז שלהם. שחקן מקצוען צריך לתת הכל. כל עוד יש סיכוי, נעשה הכל כדי להישאר בליגה”.

ראובן הוסיף: “אני מתעסק רק בסגל הקיים ולא במי שלא נמצא כי זה לא רלוונטי. מי שלא רוצה להיות פה, אין טעם לדבר עליו. כל שחקן שלא רוצה להיות פה אי אפשר להפיק ממנו תועלת בכוח, אנחנו מתרכזים רק במי שפה". על עתידו אמר: “אני לא יודע מה יהיה בעונה הבאה, כרגע אני מרוכז רק במה שקורה השנה”.

כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
