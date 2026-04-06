ראובן: לא מתעסק כל היום באם ירדנו או לא ירדנו

בבני ריינה יכולים היו במשחק האחרון מול הפועל ירושלים להרגיש היטב את חסרונם של ארבעה מתוך שמונה הזרים שלא מסכימים כרגע לחזור לארץ בגלל המלחמה. הדבר בא לידי ביטוי ביכולת של הקבוצה במשחק שריינה הייתה חייבת לנצח בו כדי לשפר במעט את הסיכוי לשרוד בליגת העל.

כאמור, רק וירג'יל פינסון, ויטאלי דמשקאן, כריסט טייהי ואנטוניו ספר חזרו לארץ, כשמי שעדיין לא שבו לארץ מבין הזרים בגלל המצב המלחמתי וגם לא מראים סימנים של רצון לחזור לקראת משחקי הפלייאוף הם זה טורבו, מילאדין סטבנוביץ', עמנואל בנדה וג'וניור פיוס.

המאמן, ליאור ראובן, לקח מה-0:0 מול הפועל ירושלים בעיקר את העובדה שקבוצתו עצרה את מפולת שערי החובה שעומדת על 57 שערי חובה, ושמרה הפעם על שער ריק. ראובן אמר: "הקבוצה ספגה המון שערים והצלחנו לעמוד בחצי המשימה מול ירושלים, אם היינו מצליחים לכבוש זו הייתה עמידה במשימה המלאה”.

ויטאלי דמשקאן (חג'אג' רחאל)

על סיכוי ההישארות בליגה בהתחשב במצב הקשה בטבלה, אמר: “אני לא מתעסק כל יום באם ירדנו או לא ירדנו, אלא מגיע לכל אימון במאה אחוז תשוקה. יש כאן שחקנים שזה מקום הפרנסה שלהם, זו העבודה שלהם, הם צריכים לבוא כמקצוענים ולתת את המאה אחוז שלהם. שחקן מקצוען צריך לתת הכל. כל עוד יש סיכוי, נעשה הכל כדי להישאר בליגה”.

ראובן הוסיף: “אני מתעסק רק בסגל הקיים ולא במי שלא נמצא כי זה לא רלוונטי. מי שלא רוצה להיות פה, אין טעם לדבר עליו. כל שחקן שלא רוצה להיות פה אי אפשר להפיק ממנו תועלת בכוח, אנחנו מתרכזים רק במי שפה". על עתידו אמר: “אני לא יודע מה יהיה בעונה הבאה, כרגע אני מרוכז רק במה שקורה השנה”.