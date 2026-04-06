"גלוך עדיין התקווה הכי גדולה של אוהדי אייאקס"

"זה צעד שהוא יותר מהעברה, זה מסר", הכריז אוסקר גלוך כאשר הגיע לאייאקס בקיץ שעבר. הקשר ההתקפי בן ה-22 ראה במועדון מאמסטרדם מקפצה אידאלית שתזניק אותו אל האליטה האירופית. אך נכון לעכשיו, גלוך מוצא את עצמו יושב על ספסל המחליפים.

“אין הרבה על מה לשמוח ביוהאן קרויף ארנה העונה, אך בתחילת המחצית השנייה במשחק החשוב מול טוונטה, הקהל מתעורר לרגע: אוסקר גלוך נכנס. למרות הכל, התקוות הגדולות ביותר של אוהדי אייאקס עדיין מונחות עליו, לפחות כדי להביא מעט השראה להופעה הדלה של הקבוצה מאמסטרדם”, נכתב ב-’VI’ בהולנד.

“גלוך עשה מה שחבריו לא הצליחו במשך שעה”

“מיד לאחר שעלה לכר הדשא, גלוך עשה דבר שחבריו לקבוצה כמעט ולא הצליחו לבצע במשך שעה שלמה: להשתחרר בין הקווים, מאחורי השומר הישיר שלו. הוא קיבל את הכדור ממיקה חודטס בתזמון מושלם והצליח לצאת במהירות לעבר שער היריבה”, הוסיפו.

“סטיבן ברחהאוס תזמן את הריצה שלו מהאגף הימני בצורה מושלמת, ואוט ווחהורסט זיהה את המהלך והקדים כשהסתער לעבר הקורה הרחוקה לכדור הרוחב הנמוך של ברחהויס. כך אייאקס כבשה את השער הראשון שלה”, נכתב.

עוד ניתחו בהולנד את מצבו של אוסקר גלוך והבהירו כי הדרך שלו חזרה להרכב אינה תלויה רק בו. “הסיכוי המרכזי שיחזיר את הישראלי לדקות משמעותיות קשור דווקא למיקה חודטס, שמתחרה איתו על אותה עמדה”. תרחיש אפשרי הוא מכירה של חודטס בסכום גבוה, מה שיפנה לגלוך מקום באגף שמאל, אך גם אז יהיה עליו להוכיח שהוא שחקן שניתן לבנות עליו לאורך זמן.

חודטס, קיצוני בלגי בן 20, הפך לאחת הדמויות הבולטות באייאקס העונה. זו עונתו השנייה במועדון, ולאחר שבעונה הקודמת רשם 8 שערים ו-7 בישולים ב-47 הופעות, השנה כבר ביצע קפיצת מדרגה מרשימה עם 14 שערים ו-12 בישולים ב-37 משחקים עד כה. היכולת הגבוהה שלו לא נעלמה מעיני מועדונים בכירים באירופה, ושמו כבר עלה כמועמד לקבוצות כמו מנצ'סטר יונייטד ושטוטגרט.

“בסופו של דבר גלוך הוא אומן בלי במה: ההחתמה הבכירה נתקעה באייאקס”, מסכמים בתקשורת ההולנדית, שם עדיין יש חילוקי דעות לגבי עתיד הישראלי והאם הוא צריך לעזוב או לא.