יום שני, 06.04.2026 שעה 08:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

הרכב התקפי לבכר, עם חזיזה, גורה מלמד ובנסון

מכבי חיפה דרוכה לקראת הפועל תל אביב ב-20:30: "אין תירוצים, הדברים תלויים בנו וצריכים לנצח". רטנר ודון בקישור, מוחמד ואזולאי יפתחו על הספסל

|
קנג'י גורה ומנואל בנסו (עמרי שטיין)
קנג'י גורה ומנואל בנסו (עמרי שטיין)

מכבי חיפה תחדש הערב (שני, 20:30) את משחקי הליגה אחרי למעלה מחודש ימים בהם לא קיימה משחק רשמי, כאשר תתארח בבלומפילד למשחק סופר משמעותי מול הפועל תל אביב.

ברק בכר דיבר כבר אתמול על חשיבות המשחק, בעיקר בשל העובדה שהפער מהאדומים עומד היום על 6 נקודות ואם הקבוצה רוצה להשאיר לעצמה סיכוי להגיע לאירופה דרך המקום הרביעי בליגה, היא חייבת לחזור הערב מבלומפילד עם 3 נקודות על מנת לצמצם את הפער ל-3 נקודות, כל זאת מחזור אחד לפני סיום העונה הסדירה.

“הדברים תלויים בנו”

“עשינו את כל ההכנות הנדרשות כדי לבוא מוכנים בצורה הטובה ביותר למשחק. אין תירוצים. הדברים תלויים בנו, צריך לנצח את הפועל ת"א", אמרו בקבוצה. בכר יכול להיות מרוצה מכך שאם ערב המלחמה יילה בטאיי, איתן אזולאי ועלי מוחמד לא היו כשירים למשחק מול הפועל ת"א, הרי שהערב יש לו סגל כמעט מלא אחרי שכל השלושה החלימו מפציעות.

איתן אזולאי מול רוי קורין (עמרי שטיין)

בטאיי יפתח כמגן ימני, בזמן שעלי מוחמד ואזולאי שתורגלו לסירוגין לאורך השבוע יפתחו בספסל וישולבו במידת הצורך. בכר מעדיף להמשיך ולתת קרדיט לנבות רטנר הצעיר ולסדריק דון, כאשר דולב חזיזה יפתח כקשר 10 וכמי שאמור להפעיל את החלק הקדמי שיכלול את גיא מלמד כחלוץ מטרה, מנואל בנסון וקנג'י גורה.

מדובר בחלק התקפי שאמור לספק את הסחורה, מה עוד שבספסל יחכו להזדמנות שלהם לא מעט שחקני התקפה כולל צמד החלוצים טריבנטה סטיוארט וג'ורג'ה יובאנוביץ'. צמד הבלמים עבדולאי סק שמחכה לשמוע לגבי המשך המשא ומתן מולו וליסב עיסאת יפתחו במרכז ההגנה בזמן שינון פיינגזיכט יפתח כמגן שמאלי.

גיא מלמד (עמרי שטיין)

ההרכב המשוער: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, ינון פיינגזיכט, נבות רטנר, סדריק דון, דולב חזיזה, קנג'י גורה, מנואל בנסון וגיא מלמד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
