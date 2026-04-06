הרכב התקפי לבכר, עם חזיזה, גורה מלמד ובנסון

מכבי חיפה תחדש הערב (שני, 20:30) את משחקי הליגה אחרי למעלה מחודש ימים בהם לא קיימה משחק רשמי, כאשר תתארח בבלומפילד למשחק סופר משמעותי מול הפועל תל אביב.

ברק בכר דיבר כבר אתמול על חשיבות המשחק, בעיקר בשל העובדה שהפער מהאדומים עומד היום על 6 נקודות ואם הקבוצה רוצה להשאיר לעצמה סיכוי להגיע לאירופה דרך המקום הרביעי בליגה, היא חייבת לחזור הערב מבלומפילד עם 3 נקודות על מנת לצמצם את הפער ל-3 נקודות, כל זאת מחזור אחד לפני סיום העונה הסדירה.

“הדברים תלויים בנו”

“עשינו את כל ההכנות הנדרשות כדי לבוא מוכנים בצורה הטובה ביותר למשחק. אין תירוצים. הדברים תלויים בנו, צריך לנצח את הפועל ת"א", אמרו בקבוצה. בכר יכול להיות מרוצה מכך שאם ערב המלחמה יילה בטאיי, איתן אזולאי ועלי מוחמד לא היו כשירים למשחק מול הפועל ת"א, הרי שהערב יש לו סגל כמעט מלא אחרי שכל השלושה החלימו מפציעות.

בטאיי יפתח כמגן ימני, בזמן שעלי מוחמד ואזולאי שתורגלו לסירוגין לאורך השבוע יפתחו בספסל וישולבו במידת הצורך. בכר מעדיף להמשיך ולתת קרדיט לנבות רטנר הצעיר ולסדריק דון, כאשר דולב חזיזה יפתח כקשר 10 וכמי שאמור להפעיל את החלק הקדמי שיכלול את גיא מלמד כחלוץ מטרה, מנואל בנסון וקנג'י גורה.

מדובר בחלק התקפי שאמור לספק את הסחורה, מה עוד שבספסל יחכו להזדמנות שלהם לא מעט שחקני התקפה כולל צמד החלוצים טריבנטה סטיוארט וג'ורג'ה יובאנוביץ'. צמד הבלמים עבדולאי סק שמחכה לשמוע לגבי המשך המשא ומתן מולו וליסב עיסאת יפתחו במרכז ההגנה בזמן שינון פיינגזיכט יפתח כמגן שמאלי.

ההרכב המשוער: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, ינון פיינגזיכט, נבות רטנר, סדריק דון, דולב חזיזה, קנג'י גורה, מנואל בנסון וגיא מלמד.