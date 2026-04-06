בהפועל ת"א רוצים לצמק את הפער מהמקום ה-1

בהפועל תל אביב השלימו אתמול (ראשון) את ההכנות לקראת המשחק המסקרן הערב (20:30) מול מכבי חיפה באצטדיון בלומפילד, כשגם בשעות האחרונות המאמן אליניב ברדה עדיין לא קיבל החלטה סופית לגבי ההרכב. במועדון לא מדברים גבוה, אבל יודעים היטב שהצניחה החופשית של הפועל באר שבע פותחת הזדמנות שלא תחזור. "יהיה קשה בלי הקהל שלנו, אבל כל אחד יצטרך להביא ערך מוסף. לא צריך להגיד כמה המשחק חשוב, אם ננצח נצמק את הפער מהמקום הראשון וגם נברח עוד קצת ממכבי חיפה", אמרו שחקנים.

מבחינה מקצועית, ברדה בחן מספר מערכים שונים במהלך האימונים האחרונים, כולל אפשרות לעלות עם שלושה בלמים – גם כפתרון שיכול להשתנות תוך כדי המשחק. ההתלבטות נובעת כתוצאה מחוסרים משמעותיים בסגל, בעיקר בקישור, בעקבות העובדה שאנדריאן קרייב עדיין לא חזר לישראל ולוקאס פלקאו מורחק.

מי שעשוי לשמש כפתרון הוא טל ארצ'ל שתורגל בכמה תפקידים גם כבלם וגם כקשר. אם יעלה בקישור, פרננד מאיימבו צפוי לחזור להרכב בהגנה מאז שנפצע בדרבי בגביע. גם האפשרות ששחר פיבן ישתלב במערך של שלושה בלמים נמצאת על הפרק. רוי קורין, סובל מרגישות קלה, אך נכון לעכשיו כולם צפויים להיות כשירים ולעמוד לרשות המאמן. בקישור נבחנו גם עמית למקין ורועי אלקוקין כאופציות נוספות.

פרננד מאיימבו. יחזור להרכב? (רדאד ג'בארה)

התכנית של האוהדים

בחלק הקדמי נראה כי מלכי השערים של הקבוצה, סתיו טוריאל ולויזוס לואיזו יפתחו, כשגם עומרי אלטמן, ובואטנג קיבלו דקות באימונים ונאבקים על מקום בהרכב. מחוץ לבלומפילד, אוהדי הפועל תל אביב מתכננים להגיע לאזור שערים 4-5 כדי לקבל את האוטובוס של הקבוצה ולעודד את השחקנים לפני שריקת הפתיחה. ההערכה כי מאות אוהדים יגיעו לאצטדיון ויחכו לשחקנים גם בסיום המשחק.