יום שני, 06.04.2026 שעה 08:56
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

בהפועל ת"א רוצים לצמק את הפער מהמקום ה-1

האדומים ינסו לנצל את המעידה של ב"ש ולהצטרף למאבק האליפות ב-20:30 מול חיפה, אך מודים: "יהיה קשה בלי הקהל שלנו". ברדה עדיין מתלבט לגבי ההרכב

|
שחקני הפועל תל אביב שמחים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב שמחים (ראובן שוורץ)

בהפועל תל אביב השלימו אתמול (ראשון) את ההכנות לקראת המשחק המסקרן הערב (20:30) מול מכבי חיפה באצטדיון בלומפילד, כשגם בשעות האחרונות המאמן אליניב ברדה עדיין לא קיבל החלטה סופית לגבי ההרכב. במועדון לא מדברים גבוה, אבל יודעים היטב שהצניחה החופשית של הפועל באר שבע פותחת הזדמנות שלא תחזור. "יהיה קשה בלי הקהל שלנו, אבל כל אחד יצטרך להביא ערך מוסף. לא צריך להגיד כמה המשחק חשוב, אם ננצח נצמק את הפער מהמקום הראשון וגם נברח עוד קצת ממכבי חיפה", אמרו שחקנים.

מבחינה מקצועית, ברדה בחן מספר מערכים שונים במהלך האימונים האחרונים, כולל אפשרות לעלות עם שלושה בלמים – גם כפתרון שיכול להשתנות תוך כדי המשחק. ההתלבטות נובעת כתוצאה מחוסרים משמעותיים בסגל, בעיקר בקישור, בעקבות העובדה שאנדריאן קרייב עדיין לא חזר לישראל ולוקאס פלקאו מורחק.

מי שעשוי לשמש כפתרון הוא טל ארצ'ל שתורגל בכמה תפקידים גם כבלם וגם כקשר. אם יעלה בקישור, פרננד מאיימבו צפוי לחזור להרכב בהגנה מאז שנפצע בדרבי בגביע. גם האפשרות ששחר פיבן ישתלב במערך של שלושה בלמים נמצאת על הפרק. רוי קורין, סובל מרגישות קלה, אך נכון לעכשיו כולם צפויים להיות כשירים ולעמוד לרשות המאמן. בקישור נבחנו גם עמית למקין ורועי אלקוקין כאופציות נוספות.

פרננד מאיימבו. יחזור להרכב? (רדאד גפרננד מאיימבו. יחזור להרכב? (רדאד ג'בארה)

התכנית של האוהדים

בחלק הקדמי נראה כי מלכי השערים של הקבוצה, סתיו טוריאל ולויזוס לואיזו יפתחו, כשגם עומרי אלטמן, ובואטנג קיבלו דקות באימונים ונאבקים על מקום בהרכב. מחוץ לבלומפילד, אוהדי הפועל תל אביב מתכננים להגיע לאזור שערים 4-5 כדי לקבל את האוטובוס של הקבוצה ולעודד את השחקנים לפני שריקת הפתיחה. ההערכה כי מאות אוהדים יגיעו לאצטדיון ויחכו לשחקנים גם בסיום המשחק.

כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */