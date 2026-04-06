כדי לקצר את זמן ההחלמה: המהלך של דונצ'יץ'

לוקה דונצ'יץ' יוצא למהלך דרמטי בניסיון להציל את העונה שלו, כאשר כוכב הלייקרס יטוס לאירופה כדי לעבור טיפול רפואי מיוחד בפציעת ההמסטרינג ממנה הוא סובל. ההחלטה התקבלה לאחר התייעצות משותפת עם הצוות הרפואי של הקבוצה ועם הצוות האישי שלו, מתוך מטרה ברורה לזרז את קצב ההחלמה ולהחזיר אותו למגרשים כמה שיותר מהר. סוכנו, ביל דאפי, אישר את הדברים ל-ESPN לאחר ההפסד לדאלאס, במשחק בו קופר פלאג בלט עם הופעה אדירה בה קלע 45 נקודות.

הפציעה של דונצ'יץ', שמוגדרת כדרגה 2 בשריר הירך האחורי, מציבה אותו במרוץ נגד הזמן. מדובר בפציעה מורכבת יחסית, עם זמן החלמה מוערך של בין 4 ל-5 שבועות, מה שעלול להשאיר אותו מחוץ לסיבוב הראשון של הפלייאוף ואף לפגוע בזמינותו גם בהמשך. עבור הלייקרס, שמכוונים רחוק בפלייאוף, מדובר במכה לא פשוטה, במיוחד כאשר אחד השחקנים המרכזיים בקבוצה נעדר דווקא ברגעים הקריטיים של העונה.

המרוץ נגד הזמן והסיכון שבחזרה מוקדמת

כדי לחזור כבר לשלב הראשון של הפלייאוף, דונצ'יץ' יצטרך לקצר את זמן ההחלמה כמעט בחצי, יעד שאפתני במיוחד בהתחשב באופי הפציעה. פציעות הממסטרינג ידועות כרגישות מאוד, ולעיתים חזרה מוקדמת מדי עלולה להוביל להחמרה או לפציעה חוזרת, מה שיכול לפגוע לא רק בעונה הנוכחית אלא גם בטווח הארוך.

לוקה דונצ׳יץ׳ נאנק מכאבים (רויטרס)

לצד זה, מצבה של הלייקרס הסתבך עוד יותר בעקבות הפציעה של אוסטין ריבס, מה שמעמיק את הבעיה ההתקפית של הקבוצה ומגביר את התלות בדונצ'יץ'. כעת, כל העיניים נשואות להצלחת הטיפול באירופה וליכולת של הסלובני לחזור בזמן, כאשר ההחלטה לקחת את הסיכון מחוץ לארצות הברית מדגישה עד כמה המועדון והשחקן מבינים את חשיבות הרגע.