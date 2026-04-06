יום שני, 06.04.2026 שעה 09:00
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8537-915878דטרויט פיסטונס
69%8314-897578בוסטון סלטיקס
64%8511-898778ניו יורק ניקס
62%8990-926778קליבלנד קאבלירס
58%9054-925178אטלנטה הוקס
55%8874-933880שארלוט הורנטס
54%8781-878676אורלנדו מג'יק
54%8901-904679טורונטו ראפטורס
54%9168-913279פילדלפיה 76'
48%9383-946979מיאמי היט
41%9087-861478מילווקי באקס
39%9565-919179שיקגו בולס
26%9027-833778ברוקלין נטס
24%9479-880978אינדיאנה פייסרס
22%9537-870577וושינגטון וויזארדס
 מערב 
78%8405-919778אוקלהומה ת'אנדר
76%8458-911976סן אנטוניו ספרס
65%9190-954379דנבר נאגטס
65%8611-901578יוסטון רוקטס
59%9086-910879לוס אנג'לס לייקרס
57%9076-927079מינסוטה טימברוולבס
56%8535-871277פיניקס סאנס
52%8577-871677לוס אנג'לס קליפרס
50%9054-903178פורטלנד בלייזרס
48%9082-909879גולדן סטייט ווריורס
35%9224-886878דאלאס מאבריקס
32%9196-885577ניו אורלינס פליקנס
29%9524-906979ממפיס גריזליס
28%9555-878679סקרמנטו קינגס
27%9944-930879יוטה ג'אז

כדי לקצר את זמן ההחלמה: המהלך של דונצ'יץ'

כוכב הלייקרס, שאמור להחמיץ בין 4 ל-5 שבועות בשל הפציעה בהמסטרינג, יטוס כדי לקבל טיפול רפואי מיוחד באירופה. יחזור כבר לסיבוב הראשון בפלייאוף?

לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

לוקה דונצ'יץ' יוצא למהלך דרמטי בניסיון להציל את העונה שלו, כאשר כוכב הלייקרס יטוס לאירופה כדי לעבור טיפול רפואי מיוחד בפציעת ההמסטרינג ממנה הוא סובל. ההחלטה התקבלה לאחר התייעצות משותפת עם הצוות הרפואי של הקבוצה ועם הצוות האישי שלו, מתוך מטרה ברורה לזרז את קצב ההחלמה ולהחזיר אותו למגרשים כמה שיותר מהר. סוכנו, ביל דאפי, אישר את הדברים ל-ESPN לאחר ההפסד לדאלאס, במשחק בו קופר פלאג בלט עם הופעה אדירה בה קלע 45 נקודות.

הפציעה של דונצ'יץ', שמוגדרת כדרגה 2 בשריר הירך האחורי, מציבה אותו במרוץ נגד הזמן. מדובר בפציעה מורכבת יחסית, עם זמן החלמה מוערך של בין 4 ל-5 שבועות, מה שעלול להשאיר אותו מחוץ לסיבוב הראשון של הפלייאוף ואף לפגוע בזמינותו גם בהמשך. עבור הלייקרס, שמכוונים רחוק בפלייאוף, מדובר במכה לא פשוטה, במיוחד כאשר אחד השחקנים המרכזיים בקבוצה נעדר דווקא ברגעים הקריטיים של העונה.

המרוץ נגד הזמן והסיכון שבחזרה מוקדמת

כדי לחזור כבר לשלב הראשון של הפלייאוף, דונצ'יץ' יצטרך לקצר את זמן ההחלמה כמעט בחצי, יעד שאפתני במיוחד בהתחשב באופי הפציעה. פציעות הממסטרינג ידועות כרגישות מאוד, ולעיתים חזרה מוקדמת מדי עלולה להוביל להחמרה או לפציעה חוזרת, מה שיכול לפגוע לא רק בעונה הנוכחית אלא גם בטווח הארוך.

לוקה דונצ׳יץ׳ נאנק מכאבים (רויטרס)

לצד זה, מצבה של הלייקרס הסתבך עוד יותר בעקבות הפציעה של אוסטין ריבס, מה שמעמיק את הבעיה ההתקפית של הקבוצה ומגביר את התלות בדונצ'יץ'. כעת, כל העיניים נשואות להצלחת הטיפול באירופה וליכולת של הסלובני לחזור בזמן, כאשר ההחלטה לקחת את הסיכון מחוץ לארצות הברית מדגישה עד כמה המועדון והשחקן מבינים את חשיבות הרגע.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
