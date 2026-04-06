כץ: שחקנים חשבו שהחבל כבר לא על הצוואר

בהפועל חיפה לא הסתירו בסיום המשחק מול מכבי תל אביב אמש (ראשון) את האכזבה הגדולה מהתבוסה 4:1 דווקא בתקופה בה נראה היה שהקבוצה יוצאת לדרך חדשה אחרי שערב המלחמה השיגה מספר תוצאות טובות. אתמול, חניכיו של חיים סילבס הציגו את אחת המחציות החלשות של הקבוצה ללא סדר וארגון ומבלי יכולת לסכן אפילו פעם אחת את שערה של האורחת.

בקבוצה מודים שלולא היכולת המצוינת של השוער יואב ג'ראפי התוצאה הייתה יכולה להיות הרבה יותר גבוהה. כרגע, הפועל חיפה עדיין רחוקה מהקו האדום, מרחק 6 נקודות, כאשר לפניה במחזור הקרוב משחק חוץ קשה מול מכבי נתניה של רוני לוי.

“אף אחד לא היה ברמה גבוהה חוץ מג’ראפי”

הבעלים יואב כץ אמר: “ג'ראפי הציל שלושה-ארבעה שערים בטוחים. היו מאיתנו הרבה מאוד ציפיות בעקבות תוצאות טובות וזה שהצלחנו להשאיר את כל הזרים, אבל לצערי כנראה שהשחקנים חשבו שהחבל כבר לא על הצוואר ואפשר להוריד חצי הילוך. לצערי החבל עוד על הצוואר. אני לא יכול להגיד על שחקן אחד שהיה ברמה גבוהה חוץ מג'ראפי”.

“לא הבטחנו את ההישארות ואנחנו צריכים להילחם על כל משחק ולא ללכת צעד אחורה. הייתה הזדמנות מצוינת לנצח את מכבי ת"א. הם היו חסרים הרבה שחקנים ואצלנו היו את כל התנאים כדי לבוא מוכנים יותר. אנחנו צריכים לבוא לכל משחק בידיעה שאם לא ננצח אנחנו מועמדים לרדת ליגה, ורק ככה נצטרך לבוא מול מכבי נתניה. זה משחק קריטי עבורם, אבל זה משחק קריטי גם לנו כי אנחנו רוצים לברוח מירידה", הוסיף.

על השאלה מדוע הקבוצה לא מצליחה פעם אחר פעם במשך שמונה שנים ויותר לנצח את מכבי ת"א אמר כץ: "אני גם לא מבין למה אנחנו מפסידים מולם. אולי זה מחסום פסיכולוגי שמשפיע עלינו".