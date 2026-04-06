יום שני, 06.04.2026 שעה 10:38
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

כץ: שחקנים חשבו שהחבל כבר לא על הצוואר

בעלי הפועל חיפה אחרי ההפסד: "שחקנים חשבו שאפשר להוריד הילוך, אף אחד לא היה ברמה גבוהה חוץ מג'ראפי, אולי יש מחסום פסיכולוגי מול מכבי תל אביב"

|
שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)
בהפועל חיפה לא הסתירו בסיום המשחק מול מכבי תל אביב אמש (ראשון) את האכזבה הגדולה מהתבוסה 4:1 דווקא בתקופה בה נראה היה שהקבוצה יוצאת לדרך חדשה אחרי שערב המלחמה השיגה מספר תוצאות טובות. אתמול, חניכיו של חיים סילבס הציגו את אחת המחציות החלשות של הקבוצה ללא סדר וארגון ומבלי יכולת לסכן אפילו פעם אחת את שערה של האורחת.

בקבוצה מודים שלולא היכולת המצוינת של השוער יואב ג'ראפי התוצאה הייתה יכולה להיות הרבה יותר גבוהה. כרגע, הפועל חיפה עדיין רחוקה מהקו האדום, מרחק 6 נקודות, כאשר לפניה במחזור הקרוב משחק חוץ קשה מול מכבי נתניה של רוני לוי.

“אף אחד לא היה ברמה גבוהה חוץ מג’ראפי”

הבעלים יואב כץ אמר: “ג'ראפי הציל שלושה-ארבעה שערים בטוחים. היו מאיתנו הרבה מאוד ציפיות בעקבות תוצאות טובות וזה שהצלחנו להשאיר את כל הזרים, אבל לצערי כנראה שהשחקנים חשבו שהחבל כבר לא על הצוואר ואפשר להוריד חצי הילוך. לצערי החבל עוד על הצוואר. אני לא יכול להגיד על שחקן אחד שהיה ברמה גבוהה חוץ מג'ראפי”.

יואב גיואב ג'ראפי לפני המשחק (עמרי שטיין)

“לא הבטחנו את ההישארות ואנחנו צריכים להילחם על כל משחק ולא ללכת צעד אחורה. הייתה הזדמנות מצוינת לנצח את מכבי ת"א. הם היו חסרים הרבה שחקנים ואצלנו היו את כל התנאים כדי לבוא מוכנים יותר. אנחנו צריכים לבוא לכל משחק בידיעה שאם לא ננצח אנחנו מועמדים לרדת ליגה, ורק ככה נצטרך לבוא מול מכבי נתניה. זה משחק קריטי עבורם, אבל זה משחק קריטי גם לנו כי אנחנו רוצים לברוח מירידה", הוסיף.

על השאלה מדוע הקבוצה לא מצליחה פעם אחר פעם במשך שמונה שנים ויותר לנצח את מכבי ת"א אמר כץ: "אני גם לא מבין למה אנחנו מפסידים מולם. אולי זה מחסום פסיכולוגי שמשפיע עלינו".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */