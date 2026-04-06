לויזוס לויזו דוהר קדימה (רדאד ג'בארה)

הגענו לסוף השבוע המיוחל והמחזור ה-25 של ליגת העל סוף סוף הולך ומושלם לו אחרי פגרה מאולצת של מעל לחודש בשל מבצע “שאגת הארי”. המשחק המרכזי גם כן הגיע ובשעה זו הפועל תל אביב מארחת את מכבי חיפה למפגש לוהט על הניסיון לסיים במקום הרביעי בסוף העונה.

אז החבורה של אליניב ברדה הייתה ברצף מרשים של חמישה ניצחונות לפני היציאה לפגרה הכפויה, עד שבמחזור האחרון היא נעצרה נגד בני סכנין עם 0:0. כלל השחקנים הזרים חזרו אצל האדומים מלבד אנדריאן קרייב, שלא יעמוד לרשותם הערב.

בצד השני, ברק בכר וחניכיו גם לא יצאו לפגרה עם ניצחון ואף הפסידו בביתם 0:1 לפועל פתח תקווה. ערב המחזור הם יושבים 6 נקודות מתחת ליריבתם והם מבינים שהפסד עלול לגמור את הסיכוי שלהם לסיים במקום הרביעי העונה, ובעצם יפנה את כל מאמציהם לגביע.

הקבוצות כמובן כבר נפגשו פעם אחת העונה, כשבסיבוב הקודם מי שיצאה עם ידה על העליונה בסמי עופר הייתה מכבי חיפה, שניצחה את הפועל ת”א 1:2. למעשה, הדומיננטיות הירוקה היא מדהימה וכדי למצוא את הניצחון האדום האחרון במפגש אנחנו צריכים לחזור עד עונת 2019/20, אז זה נגמר ב-1:2 לטובת התל-אביבים.