איציק כלפי
06/04/2026 20:30
לויזוס לויזו דוהר קדימה (רדאד ג'בארה)
הגענו לסוף השבוע המיוחל והמחזור ה-25 של ליגת העל סוף סוף הולך ומושלם לו אחרי פגרה מאולצת של מעל לחודש בשל מבצע “שאגת הארי”. המשחק המרכזי גם כן הגיע ובשעה זו הפועל תל אביב מארחת את מכבי חיפה למפגש לוהט על הניסיון לסיים במקום הרביעי בסוף העונה.
אז החבורה של אליניב ברדה הייתה ברצף מרשים של חמישה ניצחונות לפני היציאה לפגרה הכפויה, עד שבמחזור האחרון היא נעצרה נגד בני סכנין עם 0:0. כלל השחקנים הזרים חזרו אצל האדומים מלבד אנדריאן קרייב, שלא יעמוד לרשותם הערב.
בצד השני, ברק בכר וחניכיו גם לא יצאו לפגרה עם ניצחון ואף הפסידו בביתם 0:1 לפועל פתח תקווה. ערב המחזור הם יושבים 6 נקודות מתחת ליריבתם והם מבינים שהפסד עלול לגמור את הסיכוי שלהם לסיים במקום הרביעי העונה, ובעצם יפנה את כל מאמציהם לגביע.
הקבוצות כמובן כבר נפגשו פעם אחת העונה, כשבסיבוב הקודם מי שיצאה עם ידה על העליונה בסמי עופר הייתה מכבי חיפה, שניצחה את הפועל ת”א 1:2. למעשה, הדומיננטיות הירוקה היא מדהימה וכדי למצוא את הניצחון האדום האחרון במפגש אנחנו צריכים לחזור עד עונת 2019/20, אז זה נגמר ב-1:2 לטובת התל-אביבים.
מחצית שניה
'53
- שתי הזדמנויות אדירות ללויזו. תחילה אלקוקין מצא אותו על סף הרחבה והוא שחרר בעיטה לא רעה שנעצרה אצל ירמקוב, ודקה לאחר מכן דאבל פאס נהדר בינו לבין בואטנג שוב פעם הותיר אותו מול השוער האוקראיני, שעצר גם את זה
'53
- חילוף כפול של מכבי חיפה, כשגיא מלמד פינה את מקומו לטובת טריבנטה סטיוארט
'53
- ברק בכר מגיב מיד לכרטיס האדום ומוציא את דולב חזיזה, עלי מוחמד נכנס במקומו
'49
- אלטמן ניגש לבעוט את הבעיטה החופשית ושחרר כדור חזק, אך הוא פגע בחומה
'46
- וואו איזו פתיחה למחצית הראשונה. לויזו שוב פעם נשלח קדימה, נבות רטנר רץ איתו וכשהקפריסאי היה לבד מול ירמקוב, הוא ביצע עבירה שלא הותירה לנאאל עודה ברירה אלא לשלוף לעברו את הכרטיס האדום
מחצית ראשונה
'40
- האדומים התעוררו והגיעו להזדמנות גדולה. טוריאל שלח את עמרי אלטמן שמצא את עצמו לבד מול ירמקוב, אך הוא לא היה מרוכז מספיק ושחרר בעיטה לא מדויקת
'37
- אחרי כמעט מחצית שלמה של כדורגל אפשר להגיד שגם הפועל תל אביב איימה על המסגרת, כשסתיו טוריאל בעט כדור מרחוק שלא ריגש יותר מדי את גיאורגי ירמקוב שקלט אותו
'35
- עבדולאי סק איבד כדור ברשלנות, במה שאיפשר לעמנואל בואטנג לשלוח את לויזו קדימה לבד מול השוער, אך הבלם הסנגלי תיקן את הטעות שלו וחילץ נהדר את הכדור מהרגליים של הקפריסאי
'25
- עוד איום על השער של הירוקים מהכרמל. מנואל בנסון קיבל כדור נהדר מנבות רטנר, הטעה את מרקוס קוקו ושחרר בעיטה, אך צור שוב פעם היה במקום
'14
- סוף סוף הזדמנות אמיתית ראשונה במשחק. קנג'י גורה השלים דאבל פאס מצוין עם דולב חזיזה והגיע למצב קורץ מול אסף צור, אך הוא בעט לא מספיק טוב ונעצר
'12
- גיא מלמד שחרר ניסיון בעיטה לשער של הפועל, אבל צ'יקו הכניס את הרגל שלו והסית את הכדור לקרן
'6
- ינון פיינגזיכט איחר בתיקול ודרך על לויזוס לויזו, במה שהפך אותו למוצהב הראשון של המשחק
'1
- שריקת הפתיחה! נאאל עודה הוציא לדרך את ההתמודדות