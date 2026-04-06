יום שני, 06.04.2026 שעה 21:45
יום שני, 06/04/2026, 20:30אצטדיון בלומפילדליגת העל Winner - מחזור 25
מכבי חיפה
כרטיס אדום נבות רטנר (47)
דקה 59
0 0
שופט: נאאל עודה
הפועל ת"א
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14
איציק כלפי | 06/04/2026 20:30
לויזוס לויזו דוהר קדימה (רדאד ג'בארה)
לויזוס לויזו דוהר קדימה (רדאד ג'בארה)

הגענו לסוף השבוע המיוחל והמחזור ה-25 של ליגת העל סוף סוף הולך ומושלם לו אחרי פגרה מאולצת של מעל לחודש בשל מבצע “שאגת הארי”. המשחק המרכזי גם כן הגיע ובשעה זו הפועל תל אביב מארחת את מכבי חיפה למפגש לוהט על הניסיון לסיים במקום הרביעי בסוף העונה.

אז החבורה של אליניב ברדה הייתה ברצף מרשים של חמישה ניצחונות לפני היציאה לפגרה הכפויה, עד שבמחזור האחרון היא נעצרה נגד בני סכנין עם 0:0. כלל השחקנים הזרים חזרו אצל האדומים מלבד אנדריאן קרייב, שלא יעמוד לרשותם הערב.

בצד השני, ברק בכר וחניכיו גם לא יצאו לפגרה עם ניצחון ואף הפסידו בביתם 0:1 לפועל פתח תקווה. ערב המחזור הם יושבים 6 נקודות מתחת ליריבתם והם מבינים שהפסד עלול לגמור את הסיכוי שלהם לסיים במקום הרביעי העונה, ובעצם יפנה את כל מאמציהם לגביע.

הקבוצות כמובן כבר נפגשו פעם אחת העונה, כשבסיבוב הקודם מי שיצאה עם ידה על העליונה בסמי עופר הייתה מכבי חיפה, שניצחה את הפועל ת”א 1:2. למעשה, הדומיננטיות הירוקה היא מדהימה וכדי למצוא את הניצחון האדום האחרון במפגש אנחנו צריכים לחזור עד עונת 2019/20, אז זה נגמר ב-1:2 לטובת התל-אביבים.

מחצית שניה
  • '53
  • החמצה
  • שתי הזדמנויות אדירות ללויזו. תחילה אלקוקין מצא אותו על סף הרחבה והוא שחרר בעיטה לא רעה שנעצרה אצל ירמקוב, ודקה לאחר מכן דאבל פאס נהדר בינו לבין בואטנג שוב פעם הותיר אותו מול השוער האוקראיני, שעצר גם את זה
  • '53
  • חילוף
  • חילוף כפול של מכבי חיפה, כשגיא מלמד פינה את מקומו לטובת טריבנטה סטיוארט
  • '53
  • חילוף
  • ברק בכר מגיב מיד לכרטיס האדום ומוציא את דולב חזיזה, עלי מוחמד נכנס במקומו
  • '49
  • החמצה
  • אלטמן ניגש לבעוט את הבעיטה החופשית ושחרר כדור חזק, אך הוא פגע בחומה
  • '46
  • כרטיס אדום
  • וואו איזו פתיחה למחצית הראשונה. לויזו שוב פעם נשלח קדימה, נבות רטנר רץ איתו וכשהקפריסאי היה לבד מול ירמקוב, הוא ביצע עבירה שלא הותירה לנאאל עודה ברירה אלא לשלוף לעברו את הכרטיס האדום
מחצית ראשונה
עמרי אלטמן שוכב על הדשא מתוסכל (רדאד ג'בארה)
  • '40
  • החמצה
  • האדומים התעוררו והגיעו להזדמנות גדולה. טוריאל שלח את עמרי אלטמן שמצא את עצמו לבד מול ירמקוב, אך הוא לא היה מרוכז מספיק ושחרר בעיטה לא מדויקת
  • '37
  • החמצה
  • אחרי כמעט מחצית שלמה של כדורגל אפשר להגיד שגם הפועל תל אביב איימה על המסגרת, כשסתיו טוריאל בעט כדור מרחוק שלא ריגש יותר מדי את גיאורגי ירמקוב שקלט אותו
לויזוס ליזו בין עבדולאי סק וליסב עיסאת (רדאד ג'בארה)
  • '35
  • החמצה
  • עבדולאי סק איבד כדור ברשלנות, במה שאיפשר לעמנואל בואטנג לשלוח את לויזו קדימה לבד מול השוער, אך הבלם הסנגלי תיקן את הטעות שלו וחילץ נהדר את הכדור מהרגליים של הקפריסאי
מנואל בנסון מאוכזב (רדאד ג'בארה)
  • '25
  • החמצה
  • עוד איום על השער של הירוקים מהכרמל. מנואל בנסון קיבל כדור נהדר מנבות רטנר, הטעה את מרקוס קוקו ושחרר בעיטה, אך צור שוב פעם היה במקום
קנג'י גורה מאוכזב (רדאד ג'בארה)
  • '14
  • החמצה
  • סוף סוף הזדמנות אמיתית ראשונה במשחק. קנג'י גורה השלים דאבל פאס מצוין עם דולב חזיזה והגיע למצב קורץ מול אסף צור, אך הוא בעט לא מספיק טוב ונעצר
  • '12
  • החמצה
  • גיא מלמד שחרר ניסיון בעיטה לשער של הפועל, אבל צ'יקו הכניס את הרגל שלו והסית את הכדור לקרן
הצוות הרפואי מטפל בלויזוס לויזו (רדאד ג'בארה)
נאאל עודה מוציא כרטיס צהוב, דולב חזיזה לא מרוצה (רדאד ג'בארה)
  • '6
  • כרטיס צהוב
  • ינון פיינגזיכט איחר בתיקול ודרך על לויזוס לויזו, במה שהפך אותו למוצהב הראשון של המשחק
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! נאאל עודה הוציא לדרך את ההתמודדות
שחקני מכבי חיפה על רקע אצטדיון בלומפילד הריק (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
ברק בכר ואליניב ברדה מתחבקים (רדאד ג'בארה)
