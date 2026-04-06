חזק בצמרת: הפועל ת"א גברה 0:2 על מכבי חיפה

דעת המבקר

השחקן המצטיין לויזוס לויזו, ציון: 7

כוכב הפועל תל אביב היה הכי מסוכן על כר הדשא, סחט את האדום והיא נהדר לויזוס לויזו, ציון: 7

הכישרון של הירוקים בטעות של מתחילים נבות רטנר, ציון: 4

הרכבים וציונים

ליגת העל חזרה אלינו, והמחזור ה-25 ננעל לו הערב (שני) עם משחק שהבטיח הרבה בין שתי קבוצות צמרת שנלחמות על המקום באירופה, וקיים לא מעט עם מחצית שנייה נהדרת עם הרבה אירועים. בסופו של דבר הפועל ת”א יצאה עם ידה על העליונה וניצחה 0:2 את מכבי חיפה שהסתבכה בקרבות הצמרת.

לקח לשתי הקבוצות הרבה זמן להתניע והדקות הראשונות התאפיינו בעיקר במשחק רוחבי ללא מצבים אמיתיים. אך אז הירוקים התעוררו, לקחו שליטה וגם הגיעו למספר מצבים, כשקנג’י גורה ומנואל בנסון לא היו רחוקים מלמצוא את השער בבלומפילד הריק.

אחרי כמעט מחצית שלמה ללא איומים למסגרת, החבורה של אליניב ברדה התעוררה לקראת הירידה להפסקה ונראתה הרבה יותר אקטיבית ומסוכנת. תחילה היה זה סתיו טוריאל שניסה את מזלו מרחוק ונעצר אצל גיאורגי ירמקוב, ולאחר מכן הוא שלח כדור נהדר לעמרי אלטמן שהגיע למצב קורץ, אך לא היה מספיק מדויק והחצי הראשון נגמר לו ב-0:0.

דולב חזיזה ושחר פיבן נאבקים על הכדור (רדאד ג'בארה)

המחצית השנייה הייתה סיפור שונה לחלוטין. לא עברו 2 דקות מחידוש המשחק וכבר נבות רטנר עצר את לויזוס לויזו כשהיה לבד מול השוער, במה שזיכה בכרטיס אדום ישיר. האדומים ניצלו את היתרון המספרי והרבו לאיים אל השער, ובדקה ה-63 הם גם עלו ליתרון, כשסתיו טוריאל ניצל נגיעת יד ברחבה של ליסב עיסאת, ניגש לבעוט את הפנדל ודייק.

מכאן מכבי חיפה עוד ניסתה למצוא את הישועה ואת השוויון, אך היא המשיכה להיות לא מדויקת, כפי שהייתה לכל אורך המשחק. בדקה ה-89 הפועל הכפילה את היתרון שלה, הפעם היה זה איתן אזולאי שביצע עבירה, נאאל עודה הלך ל-VAR ושרק לכדור עונשין נוסף. לויזו לא התבלבל, כבש את השני והבטיח לאליניב ברדה 3 נקודות סופר חשובות.

לויזוס לואיזו בועט את הפנדל (רדאד ג'בארה)

כעת, הפועל תל אביב תסיים את העונה הסדירה בעוד משחק לא פשוט בכלל, כשהיא תצא ביום שבת הקרוב (11.4, 20:00) לאצטדיון המושבה שם היא תפגוש את הלהיט של הליגה, הפועל פ”ת. מהצד השני, למכבי חיפה מצפה שבוע קריטי, שיתחיל ביום ראשון עם משחק בליגה מול עירוני ק”ש, וימשיך עם מפגש ענק בחצי גמר גביע המדינה מול מכבי ת”א ביום רביעי (15.4, 19:00).