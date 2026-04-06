חזק בצמרת: הפועל ת"א גברה 0:2 על מכבי חיפה

השחקן המצטיין
לויזוס לויזו, ציון: 7
כוכב הפועל תל אביב היה הכי מסוכן על כר הדשא, סחט את האדום והיא נהדר
השחקן המאכזב
נבות רטנר, ציון: 4
הכישרון של הירוקים בטעות של מתחילים
ליגת העל חזרה אלינו, והמחזור ה-25 ננעל לו הערב (שני) עם משחק שהבטיח הרבה בין שתי קבוצות צמרת שנלחמות על המקום באירופה, וקיים לא מעט עם מחצית שנייה נהדרת עם הרבה אירועים. בסופו של דבר הפועל ת”א יצאה עם ידה על העליונה וניצחה 0:2 את מכבי חיפה שהסתבכה בקרבות הצמרת.
לקח לשתי הקבוצות הרבה זמן להתניע והדקות הראשונות התאפיינו בעיקר במשחק רוחבי ללא מצבים אמיתיים. אך אז הירוקים התעוררו, לקחו שליטה וגם הגיעו למספר מצבים, כשקנג’י גורה ומנואל בנסון לא היו רחוקים מלמצוא את השער בבלומפילד הריק.
אחרי כמעט מחצית שלמה ללא איומים למסגרת, החבורה של אליניב ברדה התעוררה לקראת הירידה להפסקה ונראתה הרבה יותר אקטיבית ומסוכנת. תחילה היה זה סתיו טוריאל שניסה את מזלו מרחוק ונעצר אצל גיאורגי ירמקוב, ולאחר מכן הוא שלח כדור נהדר לעמרי אלטמן שהגיע למצב קורץ, אך לא היה מספיק מדויק והחצי הראשון נגמר לו ב-0:0.
המחצית השנייה הייתה סיפור שונה לחלוטין. לא עברו 2 דקות מחידוש המשחק וכבר נבות רטנר עצר את לויזוס לויזו כשהיה לבד מול השוער, במה שזיכה בכרטיס אדום ישיר. האדומים ניצלו את היתרון המספרי והרבו לאיים אל השער, ובדקה ה-63 הם גם עלו ליתרון, כשסתיו טוריאל ניצל נגיעת יד ברחבה של ליסב עיסאת, ניגש לבעוט את הפנדל ודייק.
מכאן מכבי חיפה עוד ניסתה למצוא את הישועה ואת השוויון, אך היא המשיכה להיות לא מדויקת, כפי שהייתה לכל אורך המשחק. בדקה ה-89 הפועל הכפילה את היתרון שלה, הפעם היה זה איתן אזולאי שביצע עבירה, נאאל עודה הלך ל-VAR ושרק לכדור עונשין נוסף. לויזו לא התבלבל, כבש את השני והבטיח לאליניב ברדה 3 נקודות סופר חשובות.
כעת, הפועל תל אביב תסיים את העונה הסדירה בעוד משחק לא פשוט בכלל, כשהיא תצא ביום שבת הקרוב (11.4, 20:00) לאצטדיון המושבה שם היא תפגוש את הלהיט של הליגה, הפועל פ”ת. מהצד השני, למכבי חיפה מצפה שבוע קריטי, שיתחיל ביום ראשון עם משחק בליגה מול עירוני ק”ש, וימשיך עם מפגש ענק בחצי גמר גביע המדינה מול מכבי ת”א ביום רביעי (15.4, 19:00).
מחצית שניה
-
'90+6
- שריקת הסיום! נאאל עודה מסיים את ההתמודדות כשהפועל ת"א משיגה ניצחון סופר חשוב במאבקי הצמרת
-
'90
- מיכאל אוחנה החליף את סדריק דון
-
'90
- מיד לאחר שהבקיע את השער לויזוס לויזו פינה את מקומו לעמית למקין
-
'89
- שער! הפועל ת"א עלתה ל-0:2: לויזוס לויזו בעט היטב והכניע את ירמקוב, האדומים בדרך לניצחון חשוב בקרב הצמרת
-
'87
- איתן אזולאי גם קיבל כרטיס צהוב על העבירה שביצע וגרמה לפנדל
-
'87
- פנדל נוסף להפועל תל אביב! שופטי המסך קראו לעודה להסתכל, והוא ראה עבירה של איתן אזולאי שלא חיפש את הכדור בכלל ושרק לפנדל
-
'77
- כובש השער סתיו טוריאל ירדה והוחלף על ידי מור בוסקילה
-
'77
- גם מרקוס קוקו סיים את חלקו בהתמודדות, דורון ליידנר עלה במקומו
-
'73
- בכר מבצע חילוף כפול כשמנואל בנסוף הוחלף על ידי קני סייף
-
'73
- איתן אזולאי עלה לשחק על חשבון קנג'י גורה
-
'72
- מרקוס קוקו נכנס גם הוא לפנקס של נאאל עודה
-
'70
- גם עמנואל בואטנג מפנה את מקומו באדום, שאנדה סילבה עלה לכר הדשא במקומו
-
'70
- חילוף ראשון של ברדה כשדניאל דאפה החליף את עמרי אלטמן
-
'64
- נאאל עודה שלף כרטיס צהוב לעברו של גיאורגי ירמקוב
-
'64
- שער! הפועל ת"א כבשה ראשונה והיא ב-0:1: סתיו טוריאל ניגש לנקודה הלבנה, לא התבלבל והעלה את האדומים ליתרון
-
'62
- לויזו בעט לעבר השער, ליסב עיסאת הסית את הכדור בעזרת ידו. עודה תחילה לא שרק על כך, אך ה-VAR קרא לו והוא העניק פנדל לטובת הפועל ת"א
-
'53
- שתי הזדמנויות אדירות ללויזו. תחילה אלקוקין מצא אותו על סף הרחבה והוא שחרר בעיטה לא רעה שנעצרה אצל ירמקוב, ודקה לאחר מכן דאבל פאס נהדר בינו לבין בואטנג שוב פעם הותיר אותו מול השוער האוקראיני, שעצר גם את זה
-
'53
- חילוף כפול של מכבי חיפה, כשגיא מלמד פינה את מקומו לטובת טריבנטה סטיוארט
-
'53
- ברק בכר מגיב מיד לכרטיס האדום ומוציא את דולב חזיזה, עלי מוחמד נכנס במקומו
-
'49
- אלטמן ניגש לבעוט את הבעיטה החופשית ושחרר כדור חזק, אך הוא פגע בחומה
-
'46
- וואו איזו פתיחה למחצית הראשונה. לויזו שוב פעם נשלח קדימה, נבות רטנר רץ איתו וכשהקפריסאי היה לבד מול ירמקוב, הוא ביצע עבירה שלא הותירה לנאאל עודה ברירה אלא לשלוף לעברו את הכרטיס האדום
מחצית ראשונה
-
'41
- דולב חזיזה ראה את הכרטיס הצהוב
-
'40
- האדומים התעוררו והגיעו להזדמנות גדולה. טוריאל שלח את עמרי אלטמן שמצא את עצמו לבד מול ירמקוב, אך הוא לא היה מרוכז מספיק ושחרר בעיטה לא מדויקת
-
'37
- אחרי כמעט מחצית שלמה של כדורגל אפשר להגיד שגם הפועל תל אביב איימה על המסגרת, כשסתיו טוריאל בעט כדור מרחוק שלא ריגש יותר מדי את גיאורגי ירמקוב שקלט אותו
-
'35
- עבדולאי סק איבד כדור ברשלנות, במה שאיפשר לעמנואל בואטנג לשלוח את לויזו קדימה לבד מול השוער, אך הבלם הסנגלי תיקן את הטעות שלו וחילץ נהדר את הכדור מהרגליים של הקפריסאי
-
'25
- עוד איום על השער של הירוקים מהכרמל. מנואל בנסון קיבל כדור נהדר מנבות רטנר, הטעה את מרקוס קוקו ושחרר בעיטה, אך צור שוב פעם היה במקום
-
'14
- סוף סוף הזדמנות אמיתית ראשונה במשחק. קנג'י גורה השלים דאבל פאס מצוין עם דולב חזיזה והגיע למצב קורץ מול אסף צור, אך הוא בעט לא מספיק טוב ונעצר
-
'12
- גיא מלמד שחרר ניסיון בעיטה לשער של הפועל, אבל צ'יקו הכניס את הרגל שלו והסית את הכדור לקרן
-
'6
- ינון פיינגזיכט איחר בתיקול ודרך על לויזוס לויזו, במה שהפך אותו למוצהב הראשון של המשחק
-
'1
- שריקת הפתיחה! נאאל עודה הוציא לדרך את ההתמודדות