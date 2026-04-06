יום שלישי, 07.04.2026 שעה 02:59

לויזוס לויזו חוגג (רדאד ג'בארה)

חזק בצמרת: הפועל ת"א גברה 0:2 על מכבי חיפה

המשיכה בדיוק מאיפה שהפסיקה. האדומים לא נתנו לפגרה לעצור אותם ויצאו עם 3 נקודות חשובות מפנדלים של טוריאל ולויזו. בכר הסתבך בקרב על הרביעייה

איציק כלפי | 06/04/2026 20:30
יום שני, 06/04/2026, 20:30אצטדיון בלומפילדליגת העל Winner - מחזור 25
מכבי חיפה
כרטיס אדום נבות רטנר (47)
הסתיים
2 0
שופט: נאאל עודה
פנדל סתיו טוריאל (63)
פנדל לויזוס לויזו (88)
הפועל ת"א
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
לויזוס לויזו, ציון: 7
כוכב הפועל תל אביב היה הכי מסוכן על כר הדשא, סחט את האדום והיא נהדר
השחקן המאכזב
נבות רטנר, ציון: 4
הכישרון של הירוקים בטעות של מתחילים
הרכבים וציונים
 
 

ליגת העל חזרה אלינו, והמחזור ה-25 ננעל לו הערב (שני) עם משחק שהבטיח הרבה בין שתי קבוצות צמרת שנלחמות על המקום באירופה, וקיים לא מעט עם מחצית שנייה נהדרת עם הרבה אירועים. בסופו של דבר הפועל ת”א יצאה עם ידה על העליונה וניצחה 0:2 את מכבי חיפה שהסתבכה בקרבות הצמרת.

לקח לשתי הקבוצות הרבה זמן להתניע והדקות הראשונות התאפיינו בעיקר במשחק רוחבי ללא מצבים אמיתיים. אך אז הירוקים התעוררו, לקחו שליטה וגם הגיעו למספר מצבים, כשקנג’י גורה ומנואל בנסון לא היו רחוקים מלמצוא את השער בבלומפילד הריק.

אחרי כמעט מחצית שלמה ללא איומים למסגרת, החבורה של אליניב ברדה התעוררה לקראת הירידה להפסקה ונראתה הרבה יותר אקטיבית ומסוכנת. תחילה היה זה סתיו טוריאל שניסה את מזלו מרחוק ונעצר אצל גיאורגי ירמקוב, ולאחר מכן הוא שלח כדור נהדר לעמרי אלטמן שהגיע למצב קורץ, אך לא היה מספיק מדויק והחצי הראשון נגמר לו ב-0:0.

דולב חזיזה ושחר פיבן נאבקים על הכדור (רדאד ג'בארה)

המחצית השנייה הייתה סיפור שונה לחלוטין. לא עברו 2 דקות מחידוש המשחק וכבר נבות רטנר עצר את לויזוס לויזו כשהיה לבד מול השוער, במה שזיכה בכרטיס אדום ישיר. האדומים ניצלו את היתרון המספרי והרבו לאיים אל השער, ובדקה ה-63 הם גם עלו ליתרון, כשסתיו טוריאל ניצל נגיעת יד ברחבה של ליסב עיסאת, ניגש לבעוט את הפנדל ודייק.

מכאן מכבי חיפה עוד ניסתה למצוא את הישועה ואת השוויון, אך היא המשיכה להיות לא מדויקת, כפי שהייתה לכל אורך המשחק. בדקה ה-89 הפועל הכפילה את היתרון שלה, הפעם היה זה איתן אזולאי שביצע עבירה, נאאל עודה הלך ל-VAR ושרק לכדור עונשין נוסף. לויזו לא התבלבל, כבש את השני והבטיח לאליניב ברדה 3 נקודות סופר חשובות.

לויזוס לואיזו בועט את הפנדל (רדאד ג'בארה)

כעת, הפועל תל אביב תסיים את העונה הסדירה בעוד משחק לא פשוט בכלל, כשהיא תצא ביום שבת הקרוב (11.4, 20:00) לאצטדיון המושבה שם היא תפגוש את הלהיט של הליגה, הפועל פ”ת. מהצד השני, למכבי חיפה מצפה שבוע קריטי, שיתחיל ביום ראשון עם משחק בליגה מול עירוני ק”ש, וימשיך עם מפגש ענק בחצי גמר גביע המדינה מול מכבי ת”א ביום רביעי (15.4, 19:00).

מחצית שניה
  • '90+6
  • החלטת שופט
  • שריקת הסיום! נאאל עודה מסיים את ההתמודדות כשהפועל ת"א משיגה ניצחון סופר חשוב במאבקי הצמרת
  • '90
  • חילוף
  • מיכאל אוחנה החליף את סדריק דון
  • '90
  • חילוף
  • מיד לאחר שהבקיע את השער לויזוס לויזו פינה את מקומו לעמית למקין
לויזוס לואיזו חוגג (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב בטירוף (רדאד ג'בארה)
לויזוס לואיזו בועט את הפנדל (רדאד ג'בארה)
  • '89
  • שער בפנדל
  • שער! הפועל ת"א עלתה ל-0:2: לויזוס לויזו בעט היטב והכניע את ירמקוב, האדומים בדרך לניצחון חשוב בקרב הצמרת
  • '87
  • כרטיס צהוב
  • איתן אזולאי גם קיבל כרטיס צהוב על העבירה שביצע וגרמה לפנדל
  • '87
  • החלטת שופט
  • פנדל נוסף להפועל תל אביב! שופטי המסך קראו לעודה להסתכל, והוא ראה עבירה של איתן אזולאי שלא חיפש את הכדור בכלל ושרק לפנדל
  • '77
  • חילוף
  • כובש השער סתיו טוריאל ירדה והוחלף על ידי מור בוסקילה
  • '77
  • חילוף
  • גם מרקוס קוקו סיים את חלקו בהתמודדות, דורון ליידנר עלה במקומו
עלי מוחמד עם הכדור (רדאד ג'בארה)
לויזוס לויזו דוהר קדימה (רדאד ג'בארה)
סדריק דון בועט (רדאד ג'בארה)
  • '73
  • חילוף
  • בכר מבצע חילוף כפול כשמנואל בנסוף הוחלף על ידי קני סייף
  • '73
  • חילוף
  • איתן אזולאי עלה לשחק על חשבון קנג'י גורה
  • '72
  • כרטיס צהוב
  • מרקוס קוקו נכנס גם הוא לפנקס של נאאל עודה
  • '70
  • חילוף
  • גם עמנואל בואטנג מפנה את מקומו באדום, שאנדה סילבה עלה לכר הדשא במקומו
  • '70
  • חילוף
  • חילוף ראשון של ברדה כשדניאל דאפה החליף את עמרי אלטמן
המהומה בין השחקנים לאחר השער של סתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים את היתרון (רדאד ג'בארה)
סתיו טוריאל בועט וכובש (רדאד ג'בארה)
סתיו טוריאל מבקיע (רדאד ג'בארה)
  • '64
  • כרטיס צהוב
  • נאאל עודה שלף כרטיס צהוב לעברו של גיאורגי ירמקוב
  • '64
  • שער בפנדל
  • שער! הפועל ת"א כבשה ראשונה והיא ב-0:1: סתיו טוריאל ניגש לנקודה הלבנה, לא התבלבל והעלה את האדומים ליתרון
  • '62
  • החלטת שופט
  • לויזו בעט לעבר השער, ליסב עיסאת הסית את הכדור בעזרת ידו. עודה תחילה לא שרק על כך, אך ה-VAR קרא לו והוא העניק פנדל לטובת הפועל ת"א
ברק בכר במחשבות (רדאד ג'בארה)
סדריק דון במאבק עם עמנואל בואטנג (רדאד ג'בארה)
  • '53
  • החמצה
  • שתי הזדמנויות אדירות ללויזו. תחילה אלקוקין מצא אותו על סף הרחבה והוא שחרר בעיטה לא רעה שנעצרה אצל ירמקוב, ודקה לאחר מכן דאבל פאס נהדר בינו לבין בואטנג שוב פעם הותיר אותו מול השוער האוקראיני, שעצר גם את זה
  • '53
  • חילוף
  • חילוף כפול של מכבי חיפה, כשגיא מלמד פינה את מקומו לטובת טריבנטה סטיוארט
  • '53
  • חילוף
  • ברק בכר מגיב מיד לכרטיס האדום ומוציא את דולב חזיזה, עלי מוחמד נכנס במקומו
  • '49
  • החמצה
  • אלטמן ניגש לבעוט את הבעיטה החופשית ושחרר כדור חזק, אך הוא פגע בחומה
  • '46
  • כרטיס אדום
  • וואו איזו פתיחה למחצית הראשונה. לויזו שוב פעם נשלח קדימה, נבות רטנר רץ איתו וכשהקפריסאי היה לבד מול ירמקוב, הוא ביצע עבירה שלא הותירה לנאאל עודה ברירה אלא לשלוף לעברו את הכרטיס האדום
מחצית ראשונה
  • '41
  • כרטיס צהוב
  • דולב חזיזה ראה את הכרטיס הצהוב
עמרי אלטמן שוכב על הדשא מתוסכל (רדאד ג'בארה)
  • '40
  • החמצה
  • האדומים התעוררו והגיעו להזדמנות גדולה. טוריאל שלח את עמרי אלטמן שמצא את עצמו לבד מול ירמקוב, אך הוא לא היה מרוכז מספיק ושחרר בעיטה לא מדויקת
  • '37
  • החמצה
  • אחרי כמעט מחצית שלמה של כדורגל אפשר להגיד שגם הפועל תל אביב איימה על המסגרת, כשסתיו טוריאל בעט כדור מרחוק שלא ריגש יותר מדי את גיאורגי ירמקוב שקלט אותו
לויזוס ליזו בין עבדולאי סק וליסב עיסאת (רדאד ג'בארה)
  • '35
  • החמצה
  • עבדולאי סק איבד כדור ברשלנות, במה שאיפשר לעמנואל בואטנג לשלוח את לויזו קדימה לבד מול השוער, אך הבלם הסנגלי תיקן את הטעות שלו וחילץ נהדר את הכדור מהרגליים של הקפריסאי
מנואל בנסון מאוכזב (רדאד ג'בארה)
  • '25
  • החמצה
  • עוד איום על השער של הירוקים מהכרמל. מנואל בנסון קיבל כדור נהדר מנבות רטנר, הטעה את מרקוס קוקו ושחרר בעיטה, אך צור שוב פעם היה במקום
קנג'י גורה מאוכזב (רדאד ג'בארה)
  • '14
  • החמצה
  • סוף סוף הזדמנות אמיתית ראשונה במשחק. קנג'י גורה השלים דאבל פאס מצוין עם דולב חזיזה והגיע למצב קורץ מול אסף צור, אך הוא בעט לא מספיק טוב ונעצר
  • '12
  • החמצה
  • גיא מלמד שחרר ניסיון בעיטה לשער של הפועל, אבל צ'יקו הכניס את הרגל שלו והסית את הכדור לקרן
הצוות הרפואי מטפל בלויזוס לויזו (רדאד ג'בארה)
נאאל עודה מוציא כרטיס צהוב, דולב חזיזה לא מרוצה (רדאד ג'בארה)
  • '6
  • כרטיס צהוב
  • ינון פיינגזיכט איחר בתיקול ודרך על לויזוס לויזו, במה שהפך אותו למוצהב הראשון של המשחק
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! נאאל עודה הוציא לדרך את ההתמודדות
שחקני מכבי חיפה על רקע אצטדיון בלומפילד הריק (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
ברק בכר ואליניב ברדה מתחבקים (רדאד ג'בארה)
