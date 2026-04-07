שווה 160 מיליון אירו לפחות: אוליסה מחכה לריאל

בשבועות האחרונים נפוצו בתקשורת הספרדית הדיווחים על העניין שמגלה ריאל מדריד במייקל אוליסה. הסכום שיוצע לבאיירן מינכן עומד לכאורה על כ-160 מיליון אירו, והנשיא פלורנטינו פרס מאמין כביכול שזה עשוי לשכנע את אלופת גרמניה למכור את הכוכב.

בפועל, צריך לקחת את הרעיון בערבון מוגבל מאוד. לשם התחלה, ריאל אוהבת מאוד לפזר שמועות כאלה לקראת מפגשים ישירים מול יריבות גדולות, וזה טבעי לחלוטין לפני הקרבות ברבע גמר ליגת האלופות. שנית, גם אם לא מדובר בברווז עיתונאי, אין לבאיירן כל כוונה להיפרד מאוליסה. חוזהו נחתם עד 2029 ללא סעיף שחרור, והמנהל הספורטיבי מקס אברל הצהיר חד משמעית: "מייקל לא למכירה. הוא העתיד שלנו".

ורק דבר אחד כאן מציאותי בהחלט, הערכת השווי. כאחד השחקנים הטובים בעולם בגיל 24 בלבד, אוליסה אמור להיות גם אחד היקרים ביותר. למרות עונת כיבושים היסטורית של הארי קיין, אוליסה הוא מועמד ראוי ביותר לתואר השחקן המצטיין של באיירן ב-2025/26, ועל הדרך הוא צפוי לשבור שיא בונדסליגה היסטורי משלו. מעולם לא היה בגרמניה שחקן שסיפק בישולים בקצב שלו.

בשבת העניק לו המאמן וינסנט קומפני מנוחה לקראת הנסיעה לסנטיאגו ברנבאו ביום שלישי, אבל גם בדקות שקיבל לקראת הסיום תרם אוליסה למהפך. האלופה הפכה פיגור 2:0 לניצחון דרמטי 2:3, והכוכב עם הראסטות סידר בישול מצוין לטום בישוף. בכך הוא הגיע ל-18 בישולים ב-26 משחקי ליגה בלבד. השיא נקבע על ידי תומאס מולר בעונת 2019/20 ועומד על 21 בישולים. לפניו היו שם זבזדאן מיסימוביץ' בעונת האליפות המופלאה של וולפסבורג בעונת 2008/09 עם 20, וכמוהו גם קווין דה בריינה ששיחק במדי אותה וולפסבורג בעונת 2014/15. בקצב הנוכחי, אוליסה יעקוף אותם, ואולי אף בפער ניכר. על הדרך, יש לו גם 11 שערי ליגה, כלומר הוא היה מעורב ישירות ב-29 כיבושים מתוך 100 אליהם הגיעה באיירן.

יהיה זה כבוד גדול לעבור את מולר, איתו הספיק אוליסה לשתף פעולה בעונה שעברה. האליל הגרמני סימן לפני עזיבתו את אוליסה כבעל פוטנציאל להיות המנהיג האולטימטיבי של באיירן, כלומר סוג של יורש. יהיה זה כבוד לחלוף על פני דה בריינה, אליו משווה אותו וינסנט קומפני. המאמן, שמכיר את הפליימייקר הבלגי מצוין מהשנים המשותפות על הדשא בנבחרת ובמנצ'סטר סיטי, הצהיר: "תמיד ראיתי במייקל תכונות של קווין דה בריינה. הדרך בה הוא בועט, מוסר ומכדרר מזכירה לי את מה שחוויתי עם קווין. מייקל יהיה עוד יותר טוב בהמשך, ויעשה את באיירן טובה יותר. הוא שם לב לפרטים. המנטליות תאפשר לו להפוך לאחד השחקנים הטובים בעולם".

קומפני ואוליסה הגיעו לבאיירן בצוותא בקיץ 2024, ומעל שניהם ריחפו סימני שאלה גדולים. הבלגי היה כוכב גדול כבלם, אך כמאמן הוא לא הצליח להשאיר את ברנלי בפרמייר ליג, ופרשנים רבים בגרמניה טענו שהוא לא מנוסה מספיק למועדון מורכב כמו באיירן. אוליסה, תמורתו שולמו 60 מיליון אירו, עבר מקריסטל פאלאס ולכן לא היה מוכר יתר על המידה לאוהדים בבווארים. היה קשה להעריך כיצד ישתלב בקבוצה עם שאיפות שונות בתכלית, בה כל מעידה גורמת לסערה תקשורתית. והרי מעידות היו בשפע לפני בואו, באיירן איבדה את האליפות ללברקוזן שסיימה עונה ללא הפסד, והיו לא מעט בדיחות על כך שנגזר על הארי קיין לא לזכות בתואר לעולם.

השפעה מיידית בבאיירן

התברר כי ההתאקלמות של אולסה הייתה חלקה במיוחד, וייתכן כי הרקע עזר לו מאוד. מייקל נולד בלונדון לאב ניגרי ואם צרפתיה ממוצא אלג'יראי. "אני שייך לארבע מדינות, צרפת, אלג'יריה, ניגריה ובריטניה. יש לי מזל כי כל אחת מהן מעשירה אותי. אני מרגיש את כולן", הוא סיפר כאשר הגיע לגרמניה. לפיכך, הוא מכיר מגוון רחב של תרבויות, והיה לו נוח יותר במדינה החדשה. החיוך השובב שלו כבש את לבבות האוהדים, וכך גם הסגנון הראוותני. אוליסה נהנה מכל רגע על הדשא ורוצה לחלוק את השמחה הזו עם הקהל. בכך הוא דומה לכוכב הצרפתי הקודם בחלק הקדמי של באיירן, פרנק ריברי.

קצת מוזר להגדיר את אוליסה כצרפתי, הרי יש לו שם פרטי אנגלי והוא בילה כל חייו בלונדון עד שעבר למינכן. אלא שזו הבחירה שהוא עשה, והיא לא נבעה משיקולים מקצועיים כי לא פחות קשה לפלס את הדרך לסגל הראשון של צרפת מאשר לסגל של אנגליה. הוא פשוט התאהב בתיירי הנרי כאשר ביקר עם אימו בצרפת וצפה שם כילד בן 4 במונדיאל 2006.

לו הייתה ההתאחדות האנגלית מנסה יותר, אולי אפשר היה לשנות את דעתו, אבל בגילאי הנוער הוא לא היה מוכר. מייקל נופה מהאקדמיה של צ'לסי כאשר היה בן 14, הנסיעות הארוכות למנצ'סטר סיטי היו קשות מדי, והוא מצא את עצמו בסופו של דבר ברדינג הצנועה. שם העריכו אותו מאוד, אבל את הזימון לנבחרת עד גיל 18 הוא קיבל מהצרפתים והיה מאושר עד הגג. מאז כבר לא הייתה דרך חזרה, מה גם שבנבחרת האולימפית ב-2024 הוא שיחק בהדרכת הנרי בכבודו ובעצמו.

לאולימפיאדה כבר נסע אוליסה כשחקן באיירן, ואוהדיו החדשים הסתקרנו לגלות שהוא סיים את הטורניר עם 5 בישולים. זה היה הסימן לבאות, כי השפעתו בבאיירן הייתה מיידית. באחד המשחקים הראשונים במדים החדשים, הוא כבש פעמיים ובישל פעמיים ב-0:5 בברמן, וההשוואות לגיבורי העבר זרמו. שמחת החיים, הכדרורים והמסירות האלגנטיות מזכירות את ריברי, אבל אוליסה שמאלי ברגלו ומתופקד בעיקר באגף הימני כמו אריאן רובן. ניתן לומר כי הוא שילוב של השניים, והוא עצמו העיד באחד הראיונות הראשונים במינכן: "אהבתי לצפות בהם, ויש לי משהם משניהם, אבל אני לא רוצה לחקות אחרים. אני רוצה להיות עצמי".

באותה הזדמנות היא גם הדגיש: "אני אוהב את הגישה בה חייבים לנצח בכל משחק. בקריסטל פאלאס היינו פעמים רבות אנדרדוג, אבל זה לא יכול להיות עם באיירן. אני אוהב את זה, והלחץ גורם לי להיות שחקן טוב יותר". והוא אכן זכה באליפות בעונתו הראשונה בגרמניה, אז תרם 12 שערים ו-17 בישולים ב-34 משחקי ליגה, כלמר לא החמיץ אפילו הופעה אחת. הוא היה הבאנקר של קומפני, וכך זה נשאר גם בעונתו השנייה בה המספרים השתדרגו אף יותר. צלחת האליפות השנייה כבר מובטחת, ועכשיו תשומת הלב עוברת לליגת האלופות.

גם בזירה האירופית מוביל אוליסה את דירוג המבשלים. יש לו 6 בישולים נכון לעכשיו, והוא בראש בצוותא עם ויניסיוס ואשרף חכימי. ואולי הוא לחץ גורם לו להשתבח לדבריו, אך המתבונן מהצד כלל לא מבחין בעצבים. הכוכב הפנומנלי הזה תמיד נינוח, ואת הביצועים המרהיבים שלו הוא מספק בקלילות מזהירה. כך היה, למשל, כאשר חיסל לחלוטין את אטאלנטה עם צמד שערים ובישול ב-1:6 במשחק הראשון בשמינית הגמר בברגאמו. ואז הוא גם היה ערמומי מספיק כדי לספוג כרטיס צהוב על בזבוז זמן, לקבל השעיה מהגומלין ולהגיע עם גיליון התנהגות נקי לשלבי ההכרעה ברבע הגמר.

בריאל מדריד יודעים היטב עד כמה אוליסה עשוי להיות מסוכן. לא במקרה הם מפזרים את השמועות על הכוונה להחתימו. לא במקרה הם היו מעדיפים שילבש לבן ביום שלישי. אדוארדו קמאבינגה, שמשתף פעולה עם אוליסה בנבחרת, השתעשע לאחרונה. "אנחנו חברים כאן, אבל אם אצטרך להרוג אותך בליגת האלופות, אעשה זאת", הוא אמר לעמיתו. אוליסה הגיב כהרגלו בחיוך. הוא רואה בכך מחמאה ולא חושש מדבר. פחד לא היה בלקסיקון שלו מעולם. הוא אוהב אתגרים.

כאשר נחת במינכן, הראו לו תמונה של הגביע עם האוזניים הגדולות, ושאלו אם הוא חולם להניף אותו. "כן, זו התוכנית", השיב אוליסה ללא היסוס. העונה זה יכול להיות שלו, אבל קודם צריך לעבור את המבחן מול מלכת המפעל. אם יהיה הכוכב הראשי בהצגה, מחירו עשוי להאמיר אף מעבר ל-160 מיליון אירו. כי הוא סופרסטאר. זה כבר ברור לגמרי.