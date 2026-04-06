ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

הארי קיין ישחק בברנבאו "אפילו בכיסא גלגלים"

אף אחד בסגל של באיירן לא מטיל ספק בכך שהחלוץ שלהם יהיה מוכן למשחק הגדול ברבע הגמר, כי ליגת האלופות היא האובססיה שלו: "יזחל למגרש אם צריך"

הארי קיין (IMAGO)
הארי קיין (IMAGO)

הארי קיין נותר מחוץ לסגל גם במשחק הבונדסליגה האחרון מול פרייבורג. החלוץ נפצע בקרסול בזמן שהיה עם נבחרתו, מה שהעלה חששות. עם זאת, אף אחד לא מטיל ספק בכך שהמועמד המוביל לקחת את נעל הזהב מקיליאן אמבפה יהיה זמין למשחק מחר (שלישי, 22:00) בברנבאו.

"אני חושב שהוא היה משחק אפילו בכיסא גלגלים", אמר ג’ושוע קימיך לאחר הניצחון האחרון של באיירן. "אני מניח שהוא יוכל לשחק. הוא יזחל למגרש אם צריך. אני מקווה שהוא כשיר ליום שלישי. אם אני זוכר נכון, אף פעם לא ניצחנו שם, לפחות לא מאז שאני כאן", הוסיף הקשר.

עבור קיין, הברנבאו וליגת האלופות קודמים לכל. בגיל 32, הוא דוחף בכל הכוח כדי להניף את גביע אירופה הראשון שלו, משהו שעדיין לא השיג, מוזר ככל שזה נשמע. האנגלי בחר לא לקחת סיכונים בבונדסליגה, למרות שגם שם יש לו הרבה על הכף.

הארי קיין (IMAGO)

הוא שואף לבסס את ההובלה שלו במירוץ לנעל הזהב, אותה הוא מחזיק כרגע עם 31 שערים, לפני אמבפה עם 23 והולאנד עם 22, אך גם לשבור את השיא של רוברט לבנדובסקי, שנקבע בעונת 2020/21 כאשר הפך למלך השערים עם 41 שערים, אחד יותר ממולר.

לכן, יהיה מפתיע מאוד אם קיין לא יופיע על המטוס של באיירן למדריד היום. עם זאת, המועדון נוקט זהירות רבה ומשחרר מעט מאוד מידע על מצבו של החלוץ הכוכב. וינסנט קומפני אמר לפני משחק פרייבורג שהוא מצפה שיהיה זמין מול ריאל מדריד, למרות שאתמול הוא עדיין טופל על ידי הפיזיותרפיסטים. האנגלי עדיין לא כבש בברנבאו. הוא לא עשה זאת עם טוטנהאם במשחק בשלב הבתים, וגם לא בחצי גמר ליגת האלופות ב-2024.

רוצה לכבוש בברנבאו. הארי קיין (IMAGO)

שלישייה עם 86 שערים ו-51 בישולים

קיין מגיע בכושר מצוין, עם 48 שערים ב-40 משחקים, כשהוא נתמך על ידי מייקל אוליסה ולואיס דיאס. אין שלישיית התקפה פורייה יותר באירופה. יחד, הם יצרו מעל 100 מצבי הבקעה. האנגלי מוסיף חמישה בישולים ל-48 שעריו, הקולומביאני עם 22 שערים ו-18 בישולים, והצרפתי עם 16 שערים ו-28 בישולים. מדובר ב-86 שערים ו-51 בישולים, 137 מצבי הבקעה בסך הכל, הרבה מעבר לשלישיות ההתקפה של ריאל מדריד ואפילו ברצלונה.

הרגע שלו להגיע למדריד: בין בנזמה לאמבפה

קיין היה מקושר חזק למעבר לריאל מדריד. הוא הוערך מאוד על ידי קרלו אנצ'לוטי, והשחקן היה יותר ממוכן ללבוש את החולצה הלבנה. בנזמה עזב באופן בלתי צפוי לסעודיה, ועבור המאמן האיטלקי קיין היה המחליף האידאלי. עם זאת, תג המחיר שלו, שעלה על 100 מיליון אירו, לא התאים למדיניות ההעברות של המועדון, במיוחד כשהוא כבר בן 29. בנוסף, ללבנים הייתה החתמה אסטרטגית בראש: קיליאן אמבפה, שהיה אמור להגיע בהעברה חופשית בקיץ שלאחר מכן.

/* LAST / NEXT ROUNDs */