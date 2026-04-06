הארי קיין ישחק בברנבאו "אפילו בכיסא גלגלים"

הארי קיין נותר מחוץ לסגל גם במשחק הבונדסליגה האחרון מול פרייבורג. החלוץ נפצע בקרסול בזמן שהיה עם נבחרתו, מה שהעלה חששות. עם זאת, אף אחד לא מטיל ספק בכך שהמועמד המוביל לקחת את נעל הזהב מקיליאן אמבפה יהיה זמין למשחק מחר (שלישי, 22:00) בברנבאו.

"אני חושב שהוא היה משחק אפילו בכיסא גלגלים", אמר ג’ושוע קימיך לאחר הניצחון האחרון של באיירן. "אני מניח שהוא יוכל לשחק. הוא יזחל למגרש אם צריך. אני מקווה שהוא כשיר ליום שלישי. אם אני זוכר נכון, אף פעם לא ניצחנו שם, לפחות לא מאז שאני כאן", הוסיף הקשר.

עבור קיין, הברנבאו וליגת האלופות קודמים לכל. בגיל 32, הוא דוחף בכל הכוח כדי להניף את גביע אירופה הראשון שלו, משהו שעדיין לא השיג, מוזר ככל שזה נשמע. האנגלי בחר לא לקחת סיכונים בבונדסליגה, למרות שגם שם יש לו הרבה על הכף.

הוא שואף לבסס את ההובלה שלו במירוץ לנעל הזהב, אותה הוא מחזיק כרגע עם 31 שערים, לפני אמבפה עם 23 והולאנד עם 22, אך גם לשבור את השיא של רוברט לבנדובסקי, שנקבע בעונת 2020/21 כאשר הפך למלך השערים עם 41 שערים, אחד יותר ממולר.

לכן, יהיה מפתיע מאוד אם קיין לא יופיע על המטוס של באיירן למדריד היום. עם זאת, המועדון נוקט זהירות רבה ומשחרר מעט מאוד מידע על מצבו של החלוץ הכוכב. וינסנט קומפני אמר לפני משחק פרייבורג שהוא מצפה שיהיה זמין מול ריאל מדריד, למרות שאתמול הוא עדיין טופל על ידי הפיזיותרפיסטים. האנגלי עדיין לא כבש בברנבאו. הוא לא עשה זאת עם טוטנהאם במשחק בשלב הבתים, וגם לא בחצי גמר ליגת האלופות ב-2024.

רוצה לכבוש בברנבאו. הארי קיין (IMAGO)

שלישייה עם 86 שערים ו-51 בישולים

קיין מגיע בכושר מצוין, עם 48 שערים ב-40 משחקים, כשהוא נתמך על ידי מייקל אוליסה ולואיס דיאס. אין שלישיית התקפה פורייה יותר באירופה. יחד, הם יצרו מעל 100 מצבי הבקעה. האנגלי מוסיף חמישה בישולים ל-48 שעריו, הקולומביאני עם 22 שערים ו-18 בישולים, והצרפתי עם 16 שערים ו-28 בישולים. מדובר ב-86 שערים ו-51 בישולים, 137 מצבי הבקעה בסך הכל, הרבה מעבר לשלישיות ההתקפה של ריאל מדריד ואפילו ברצלונה.

הרגע שלו להגיע למדריד: בין בנזמה לאמבפה

קיין היה מקושר חזק למעבר לריאל מדריד. הוא הוערך מאוד על ידי קרלו אנצ'לוטי, והשחקן היה יותר ממוכן ללבוש את החולצה הלבנה. בנזמה עזב באופן בלתי צפוי לסעודיה, ועבור המאמן האיטלקי קיין היה המחליף האידאלי. עם זאת, תג המחיר שלו, שעלה על 100 מיליון אירו, לא התאים למדיניות ההעברות של המועדון, במיוחד כשהוא כבר בן 29. בנוסף, ללבנים הייתה החתמה אסטרטגית בראש: קיליאן אמבפה, שהיה אמור להגיע בהעברה חופשית בקיץ שלאחר מכן.