מכבי ת"א חזרה היטב, עכשיו המשחק הכי חשוב

פודקאסט מכבי תל אביב חוזר כדי לסכם את ה-1:4 על הפועל חיפה עם חידוש ליגת העל, כאשר רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני מסמנים את הדברים שעבדו היטב במשחק והשאירו טעם אופטימי להמשך.

מעל הכל שילובי ההתקפה של רוני דיילה והשחקנים שלו היו אלה שעשו את ההבדל, יותר מכל ציוות כזה או אחר בהרכב. עידו שחר הצטיין, איתמר נוי היה טוב, אושר דוידה והליו וארלה סוף סוף היו קרובים לשער והתוצאה הייתה בהתאם.

המשחק הכי חשוב העונה

אז מה צריכה מכבי לעשות מול הפועל באר שבע, ומדוע זה המשחק הכי חשוב שלה העונה? מה טען דיילה בפני אנשי מכבי על האירוע בבר בפלורנטין, מי מהזרים חוזר ומתי, ותשובות לשאלות שלכם מהבית. האזנה נעימה.