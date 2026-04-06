לוהט: 45 נק' לפלאג בניצחון דאלאס על הלייקרס

דאלאס (53:25) - לוס אנג'לס לייקרס (28:50) 128:134

קופר פלאג המשיך ברצף ההיסטורי שלו, ואחרי משחק 51 הנקודות שובר השיאים, הוביל הפעם את המאבריקס עם 45 נקודות, יחד עם 9 אסיסטים ו-8 ריבאונדים, בדרך לקטיעת רצף ההפסדים הביתי הארוך של הקבוצה. פי.ג'יי וושינגטון הוסיף 15 נקודות, כאשר 13 מהן הגיעו אחרי ההפסקה. מנגד, לברון ג'יימס סיפק ערב מרשים עם 30 נקודות ו-15 אסיסטים, בעוד לוק קנארד רשם טריפל דאבל ראשון בקריירה עם 15 נקודות, 16 ריבאונדים ו-11 אסיסטים.

המשחק נפתח בשליטה של דאלאס, שכבר הובילה ביתרון משמעותי, אך הלייקרס חזרו למשחק בעיקר בזכות רבע שני גדול של ג'יימס עם 16 נקודות. גם לאחר שהפער צומצם לנקודה בתחילת המחצית השנייה, דאלאס הצליחה לשמור על יתרון יציב עד הסיום, כשהיעדרותם של לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריבס הורגשה מאוד בצד של לוס אנג'לס.

קופר פלאג (רויטרס)

קליבלנד (29:49) - אינדיאנה (60:18) 108:117

דונובן מיטשל היה האיש של הקאבס עם 38 נקודות, מתוכן 23 במחצית השנייה, לצד 6 ריבאונדים ו-6 אסיסטים. ג'יימס הארדן תרם 28 נקודות ו-7 אסיסטים, ותומאס בראיינט הוסיף דאבל דאבל של 14 נקודות ו-10 ריבאונדים במשחקו הראשון בחמישייה. בצד השני, מייקה פוטר ואובי טופין קלעו 21 נקודות כל אחד, כאשר פוטר גם הוסיף 12 ריבאונדים, וג'יילן סלאוסון רשם שיא קריירה של 19 נקודות.

אינדיאנה פתחה טוב והובילה לאורך המחצית הראשונה, כולל יתרון מוקדם ברבע השני, אך קליבלנד הפכה את המשחק במחצית השנייה בזכות ריצה התקפית וקליעה יציבה. שלשה של ניי’קוואן טומלין העניקה לקאבס את ההובלה ברבע האחרון, ומאותו רגע הם לא הביטו לאחור, למרות סגל חסר במיוחד בצבע.

דונובן מיטשל (רויטרס)

אוקלהומה (16:62) - יוטה (58:21) 111:146

צ’ט הולמגרן הוביל את הת’אנדר עם 21 נקודות, בעוד שיי גילג’ס-אלכסנדר הוסיף 20 נקודות והמשיך את רצף המשחקים שלו עם לפחות 20 נקודות. קייסון וואלאס תרם 16 נקודות וג’יילן וויליאמס 15, כשאוקלהומה סיטי הציגה התקפה קטלנית עם 58.1% מהשדה ו-24 שלשות. מנגד, ברייס סנסבו הוביל את יוטה עם 34 נקודות, וקייל פיליפובסקי רשם 20 נקודות ו-14 ריבאונדים.

המשחק הוכרע כבר במחצית הראשונה, בה הת’אנדר קלעו באחוזים גבוהים וברחו ליתרון גדול. גם ניסיון של יוטה להישאר בתמונה לא הספיק מול קצב המשחק והיעילות של אוקלהומה, שהמשיכה ברצף הניצחונות המרשים שלה והורידה הילוך ברבע האחרון כשהחמישייה כבר ירדה לספסל.

שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

מינסוטה (32:46) - שארלוט (36:43) 122:108

לאמלו בול הוביל את ההורנטס עם 35 נקודות, כולל 7 שלשות מתוך 14 ניסיונות, בעוד מיילס ברידג'ס הוסיף 25 נקודות, 8 ריבאונדים ו-7 אסיסטים. קובי ווייט תרם 17 נקודות, ושארלוט קלעה ב-48.9% מהשדה בדרך לניצחון רביעי ברציפות. בצד השני, ג'וליוס רנדל הוביל את מינסוטה עם 26 נקודות, ובונס היילנד תרם 18 נקודות, 6 ריבאונדים ו-6 אסיסטים מהספסל.

מינסוטה הובילה במחצית לאחר שלשה עם הבאזר, אך שארלוט פתחה את הרבע השלישי בסערה והפכה את המשחק עם ריצה מרשימה. ההורנטס המשיכו לשלוט בקצב עד הסיום, כשהיעדרותו של אנתוני אדוארדס והפציעה של ג'יידן מקדניאלס פגעו משמעותית ביכולת של הטימברוולבס.

לאמלו בול (רויטרס)

ניו אורלינס (54:25) - אורלנדו (36:42) 112:108

דסמונד ביין הוביל את המג'יק עם 27 נקודות, כולל שלשה חשובה ברבע האחרון, ופאולו באנקרו הוסיף 23 נקודות. אורלנדו התקשתה מחוץ לקשת עם 7 מ-33 בלבד, אך הצליחה לבצע קאמבק מרשים. מנגד, סאדיק ביי קלע 32 נקודות עבור הפליקנס, איב מיסי רשם 18 נקודות ו-13 ריבאונדים, וזאיון וויליאמסון סיים עם 17 נקודות אך רק נקודה אחת ברבע האחרון.

ניו אורלינס שלטה ברוב שלבי המשחק ואף פתחה יתרון דו ספרתי במחצית השנייה, אך אורלנדו חזרה עם ריצת 2:14 ברבע האחרון והפכה את התוצאה. המג'יק שמרו על קור רוח בדקות הסיום, בעוד הפליקנס נתקעו התקפית ולא הצליחו לייצר סל שדה במשך דקות ארוכות לקראת ההכרעה.