לוהט: 45 נק' לפלאג בניצחון דאלאס על הלייקרס

דאלאס (53:25) - לוס אנג'לס לייקרס (28:50) 128:134

קופר פלאג המשיך ברצף ההיסטורי שלו, ואחרי משחק 51 הנקודות שובר השיאים, הוביל הפעם את המאבריקס עם 45 נקודות, יחד עם 9 אסיסטים ו-8 ריבאונדים, בדרך לקטיעת רצף ההפסדים הביתי הארוך של הקבוצה. פי.ג'יי וושינגטון הוסיף 15 נקודות, כאשר 13 מהן הגיעו אחרי ההפסקה. מנגד, לברון ג'יימס סיפק ערב מרשים עם 30 נקודות ו-15 אסיסטים, בעוד לוק קנארד רשם טריפל דאבל ראשון בקריירה עם 15 נקודות, 16 ריבאונדים ו-11 אסיסטים.

המשחק נפתח בשליטה של דאלאס, שכבר הובילה ביתרון משמעותי, אך הלייקרס חזרו למשחק בעיקר בזכות רבע שני גדול של ג'יימס עם 16 נקודות. גם לאחר שהפער צומצם לנקודה בתחילת המחצית השנייה, דאלאס הצליחה לשמור על יתרון יציב עד הסיום, כשהיעדרותם של לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריבס הורגשה מאוד בצד של לוס אנג'לס.

קליבלנד (29:49) - אינדיאנה (60:18) 108:117

דונובן מיטשל היה האיש של הקאבס עם 38 נקודות, מתוכן 23 במחצית השנייה, לצד 6 ריבאונדים ו-6 אסיסטים. ג'יימס הארדן תרם 28 נקודות ו-7 אסיסטים, ותומאס בראיינט הוסיף דאבל דאבל של 14 נקודות ו-10 ריבאונדים במשחקו הראשון בחמישייה. בצד השני, מייקה פוטר ואובי טופין קלעו 21 נקודות כל אחד, כאשר פוטר גם הוסיף 12 ריבאונדים, וג'יילן סלאוסון רשם שיא קריירה של 19 נקודות.

אינדיאנה פתחה טוב והובילה לאורך המחצית הראשונה, כולל יתרון מוקדם ברבע השני, אך קליבלנד הפכה את המשחק במחצית השנייה בזכות ריצה התקפית וקליעה יציבה. שלשה של ניי’קוואן טומלין העניקה לקאבס את ההובלה ברבע האחרון, ומאותו רגע הם לא הביטו לאחור, למרות סגל חסר במיוחד בצבע.

אוקלהומה (16:62) - יוטה (58:21) 111:146

צ’ט הולמגרן הוביל את הת’אנדר עם 21 נקודות, בעוד שיי גילג’ס-אלכסנדר הוסיף 20 נקודות והמשיך את רצף המשחקים שלו עם לפחות 20 נקודות. קייסון וואלאס תרם 16 נקודות וג’יילן וויליאמס 15, כשאוקלהומה סיטי הציגה התקפה קטלנית עם 58.1% מהשדה ו-24 שלשות. מנגד, ברייס סנסבו הוביל את יוטה עם 34 נקודות, וקייל פיליפובסקי רשם 20 נקודות ו-14 ריבאונדים.

המשחק הוכרע כבר במחצית הראשונה, בה הת’אנדר קלעו באחוזים גבוהים וברחו ליתרון גדול. גם ניסיון של יוטה להישאר בתמונה לא הספיק מול קצב המשחק והיעילות של אוקלהומה, שהמשיכה ברצף הניצחונות המרשים שלה והורידה הילוך ברבע האחרון כשהחמישייה כבר ירדה לספסל.

סקרמנטו (58:21) - לוס אנג'לס קליפרס (38:40) 138:109

קוואי לנארד הוביל את הקליפרס עם 26 נקודות, כולל 13 כבר ברבע הראשון, וסחף את קבוצתו ליתרון מוקדם ממנו סקרמנטו לא הצליחה לחזור. ג'ון קולינס הוסיף 25 נקודות, דריוס גארלנד וקובי סנדרס תרמו 17 כל אחד, והקליפרס קיבלו תרומה התקפית מאוזנת בדרך לניצחון חשוב במאבקי המיקום. בצד השני, דווין קרטר הוביל את הקינגס עם 21 נקודות, ניק קליפורד הוסיף 18, ומקסים ריינו רשם דאבל דאבל של 11 נקודות ו-16 ריבאונדים, ה-18 שלו העונה כרוקי.

לוס אנג'לס פתחה חזק וברחה ליתרון דו ספרתי כבר בפתיחה, כשהשליטה נמשכה לאורך כל המשחק מול קבוצה שנמצאת עמוק בעונה מאכזבת. הניצחון העלה את הקליפרס לשוויון במקום ה-8 במערב עם פורטלנד, כשנותרו עוד 4 משחקים לסיום והמאבק על הפלייאין בשיאו. מנגד, סקרמנטו ממשיכה בעונה הקשה שלה ונשארה בתחתית הליגה, בעוד דמאר דרוזן הספיק לעבור את אוסקר רוברטסון ברשימת קלעי כל הזמנים עם 26,711 נקודות, אך לא שותף כלל במחצית השנייה.

גולדן סטייט (42:36) - יוסטון (29:49) 117:116

אלפרן שנגון הוביל את הרוקטס עם 24 נקודות, כולל סל מכריע 11 שניות לסיום אחרי אסיסט של קווין דוראנט, שסיים ערב גדול מול קבוצתו לשעבר עם 31 נקודות, 8 ריבאונדים ו-8 אסיסטים. ג'בארי סמית' ג'וניור הוסיף 23 נקודות ו-9 ריבאונדים, אמן תומפסון תרם 18 נקודות ו-7 אסיסטים, ויוסטון הצליחה להחזיק מעמד בדקות הסיום. מנגד, סטף קרי חזר מפציעה אחרי היעדרות ממושכת וסיפק 29 נקודות ב-26 דקות עם 11 מ-21 מהשדה, אך החטיא שלשה מכריעה בשניות האחרונות.

המשחק היה צמוד לכל אורכו, עם חילופי הובלה דרמטיים בדקות הסיום. אחרי סל של גארי פייטון שהעלה את גולדן סטייט ליתרון, דוראנט לקח אחריות בצד השני וסידר לשנגון את סל הניצחון. קרי, שעלה מהספסל לראשונה בעונה הסדירה מאז 2012, קיבל תשואות מהקהל והחזיר עם יכולת מרשימה, כולל מהלכים גדולים בקלאץ'. בנוסף, נרשם רגע היסטורי כאשר שיתף פעולה על הפרקט עם אחיו סת', לראשונה בתולדות המועדון, במשחק שכלל גם עימות קטן בין דריימונד גרין לסמית' במהלך הרבע השני.

מינסוטה (32:46) - שארלוט (36:43) 122:108

לאמלו בול הוביל את ההורנטס עם 35 נקודות, כולל 7 שלשות מתוך 14 ניסיונות, בעוד מיילס ברידג'ס הוסיף 25 נקודות, 8 ריבאונדים ו-7 אסיסטים. קובי ווייט תרם 17 נקודות, ושארלוט קלעה ב-48.9% מהשדה בדרך לניצחון רביעי ברציפות. בצד השני, ג'וליוס רנדל הוביל את מינסוטה עם 26 נקודות, ובונס היילנד תרם 18 נקודות, 6 ריבאונדים ו-6 אסיסטים מהספסל.

מינסוטה הובילה במחצית לאחר שלשה עם הבאזר, אך שארלוט פתחה את הרבע השלישי בסערה והפכה את המשחק עם ריצה מרשימה. ההורנטס המשיכו לשלוט בקצב עד הסיום, כשהיעדרותו של אנתוני אדוארדס והפציעה של ג'יידן מקדניאלס פגעו משמעותית ביכולת של הטימברוולבס.

ניו אורלינס (54:25) - אורלנדו (36:42) 112:108

דסמונד ביין הוביל את המג'יק עם 27 נקודות, כולל שלשה חשובה ברבע האחרון, ופאולו באנקרו הוסיף 23 נקודות. אורלנדו התקשתה מחוץ לקשת עם 7 מ-33 בלבד, אך הצליחה לבצע קאמבק מרשים. מנגד, סאדיק ביי קלע 32 נקודות עבור הפליקנס, איב מיסי רשם 18 נקודות ו-13 ריבאונדים, וזאיון וויליאמסון סיים עם 17 נקודות אך רק נקודה אחת ברבע האחרון.

ניו אורלינס שלטה ברוב שלבי המשחק ואף פתחה יתרון דו ספרתי במחצית השנייה, אך אורלנדו חזרה עם ריצת 2:14 ברבע האחרון והפכה את התוצאה. המג'יק שמרו על קור רוח בדקות הסיום, בעוד הפליקנס נתקעו התקפית ולא הצליחו לייצר סל שדה במשך דקות ארוכות לקראת ההכרעה.