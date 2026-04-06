יום שני, 06.04.2026 שעה 07:15
 מזרח 
73%8537-915878דטרויט פיסטונס
69%8314-897578בוסטון סלטיקס
64%8511-898778ניו יורק ניקס
62%8990-926778קליבלנד קאבלירס
58%9054-925178אטלנטה הוקס
55%8874-933880שארלוט הורנטס
54%8781-878676אורלנדו מג'יק
54%8901-904679טורונטו ראפטורס
54%9168-913279פילדלפיה 76'
48%9383-946979מיאמי היט
41%9087-861478מילווקי באקס
39%9565-919179שיקגו בולס
26%9027-833778ברוקלין נטס
24%9479-880978אינדיאנה פייסרס
22%9537-870577וושינגטון וויזארדס
 מערב 
78%8405-919778אוקלהומה ת'אנדר
76%8458-911976סן אנטוניו ספרס
65%9190-954379דנבר נאגטס
65%8495-889877יוסטון רוקטס
59%9086-910879לוס אנג'לס לייקרס
57%9076-927079מינסוטה טימברוולבס
56%8535-871277פיניקס סאנס
52%8577-871677לוס אנג'לס קליפרס
50%9054-903178פורטלנד בלייזרס
49%8965-898278גולדן סטייט ווריורס
35%9224-886878דאלאס מאבריקס
32%9196-885577ניו אורלינס פליקנס
29%9524-906979ממפיס גריזליס
28%9555-878679סקרמנטו קינגס
27%9944-930879יוטה ג'אז

פיניקס גברה על שיקגו, בוסטון ניצחה את טורונטו

הקבוצה שעשויה לפגוש את אבדיה בפליי-אין עם 110:120 על הבולס. סגנית המזרח סיימה עם 101:115 על הקבוצה הקנדית. ניצחונות גם למילווקי וברוקלין

|
קולין סקסטון (רויטרס)
ליגת ה-NBA מתקרבת לשלבי ההכרעה והקבוצות ממשיכות להתכונן למשחקי הנוקאאוט שמתקרבים יותר ויותר. היום (בין ראשון לשני) פיניקס פגשה את שיקגו, בוסטון התמודדה מול טורונטו, מילווקי אירחה את ממפיס וברוקלין, ללא וולף ושרף, שיחקה מול וושינגטון.

שיקגו בולס (49:29) – פיניקס סאנס (35:43) 120:110

פיניקס ניצחה אחרי משחק התקפי חזק שבו שלטה ברוב הדקות, במיוחד במחצית השנייה. בוקר הוביל את הסאנס עם משחק קליעה מצוין והיה האיש המרכזי בהכרעה. דוראנט הוסיף תרומה חשובה עם נקודות קריטיות ברבע האחרון. בסיום, פיניקס הצליחה לפתוח פער קטן ולשמור עליו עד הבאזר למרות לחץ של הבולס.

בוסטון סלטיקס (25:53) – טורונטו ראפטורס (35:43) 101:115

בוסטון ניצחה אחרי משחק שבו פתחה חזק וברחה כבר במחצית הראשונה. ג’ייסון טייטום הוביל את הסלטיקס עם יכולת התקפית מגוונת וכמעט דאבל-דאבל. ג’יילן בראון הוסיף תרומה משמעותית וקלע נקודות חשובות בריצות של בוסטון. בצד של טורונטו, ר.ג’ בארט ניסה להשאיר את הקבוצה בתמונה עם משחק התקפי טוב. למרות ניסיונות קאמבק, בוסטון שלטה בקצב ושמרה על יתרון עד הסיום בלי דרמה גדולה.

ג'ייסון טייטום (רויטרס)

מילווקי באקס (47:31) – ממפיס גריזלס (53:25) 115:131

מילווקי ניצחה במשחק צמוד יחסית, אחרי שליטה טובה יותר במחצית השנייה. יאניס הוביל את הבאקס עם משחק חזק בצבע ותרומה משמעותית בנקודות ובריבאונדים. ממפיס נשארה במשחק בזכות יכולת התקפית טובה של דסמונד ביין, שקלע באחוזים טובים. ברבע האחרון מילווקי הידקה את ההגנה וברחה לפער קטן שהספיק לניצחון.

ברוקלין נטס (59:18) – וושינגטון וויזארדס (60:17) 115:121

ברוקלין ניצחה אחרי משחק צמוד שבו היתרון עבר בין הקבוצות לאורך רוב הזמן. מיקל בריג’ס הוביל את הנטס עם משחק התקפי יציב והיה המוציא לפועל המרכזי. תומאס הוסיף נקודות חשובות מהספסל ונתן דחיפה ברבעים האמצעיים. בצד של וושינגטון, קוזמה בלט עם יכולת התקפית טובה וניסה להשאיר את הקבוצה במשחק עד הסיום. ברבע האחרון ברוקלין הייתה מדויקת יותר בהתקפה ושמרה על יתרון קטן עד הבאזר.

