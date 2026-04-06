פיניקס גברה על שיקגו, בוסטון ניצחה את טורונטו

ליגת ה-NBA מתקרבת לשלבי ההכרעה והקבוצות ממשיכות להתכונן למשחקי הנוקאאוט שמתקרבים יותר ויותר. היום (בין ראשון לשני) פיניקס פגשה את שיקגו, בוסטון התמודדה מול טורונטו, מילווקי אירחה את ממפיס וברוקלין, ללא וולף ושרף, שיחקה מול וושינגטון.

שיקגו בולס (49:29) – פיניקס סאנס (35:43) 120:110

פיניקס ניצחה אחרי משחק התקפי חזק שבו שלטה ברוב הדקות, במיוחד במחצית השנייה. בוקר הוביל את הסאנס עם משחק קליעה מצוין והיה האיש המרכזי בהכרעה. דוראנט הוסיף תרומה חשובה עם נקודות קריטיות ברבע האחרון. בסיום, פיניקס הצליחה לפתוח פער קטן ולשמור עליו עד הבאזר למרות לחץ של הבולס.

בוסטון סלטיקס (25:53) – טורונטו ראפטורס (35:43) 101:115

בוסטון ניצחה אחרי משחק שבו פתחה חזק וברחה כבר במחצית הראשונה. ג’ייסון טייטום הוביל את הסלטיקס עם יכולת התקפית מגוונת וכמעט דאבל-דאבל. ג’יילן בראון הוסיף תרומה משמעותית וקלע נקודות חשובות בריצות של בוסטון. בצד של טורונטו, ר.ג’ בארט ניסה להשאיר את הקבוצה בתמונה עם משחק התקפי טוב. למרות ניסיונות קאמבק, בוסטון שלטה בקצב ושמרה על יתרון עד הסיום בלי דרמה גדולה.

ג'ייסון טייטום (רויטרס)

מילווקי באקס (47:31) – ממפיס גריזלס (53:25) 115:131

מילווקי ניצחה במשחק צמוד יחסית, אחרי שליטה טובה יותר במחצית השנייה. יאניס הוביל את הבאקס עם משחק חזק בצבע ותרומה משמעותית בנקודות ובריבאונדים. ממפיס נשארה במשחק בזכות יכולת התקפית טובה של דסמונד ביין, שקלע באחוזים טובים. ברבע האחרון מילווקי הידקה את ההגנה וברחה לפער קטן שהספיק לניצחון.

ברוקלין נטס (59:18) – וושינגטון וויזארדס (60:17) 115:121

ברוקלין ניצחה אחרי משחק צמוד שבו היתרון עבר בין הקבוצות לאורך רוב הזמן. מיקל בריג’ס הוביל את הנטס עם משחק התקפי יציב והיה המוציא לפועל המרכזי. תומאס הוסיף נקודות חשובות מהספסל ונתן דחיפה ברבעים האמצעיים. בצד של וושינגטון, קוזמה בלט עם יכולת התקפית טובה וניסה להשאיר את הקבוצה במשחק עד הסיום. ברבע האחרון ברוקלין הייתה מדויקת יותר בהתקפה ושמרה על יתרון קטן עד הבאזר.