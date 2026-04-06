5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

"נשארנו בחיים, זה יגרום לפ"ת לא לבוא רגועים"

אחרי אשדוד, בנתניה יודעים: "צריך קודם כל לעשות את שלנו". רוני לוי זעם בהפסקה: "בלי לב אי אפשר לנצח". וגם: ספסול בילו ואוואטרה ותקרית ג'אבר

שחקני מכבי נתניה חוגגים (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי נתניה חוגגים (חגי מיכאלי)

במכבי נתניה עשו כל שביכולתם בפגרה על מנת להגיע מוכנים לליגה, להתאושש מהתבוסה הכואבת לבית"ר ירושלים ולהשאיר לעצמם סיכוי לפלייאוף העליון. אמש (ראשון), הפתיחה מול מ.ס אשדוד לא בישרה טובות עם פיגור מהיר של 2:0, אך החילופים של רוני לוי, בתוספת לא מעט אופי, סידרו מהפך גדול, ניצחון 2:3 וסיכוי להעפיל לפלייאוף העליון במחזור האחרון.

ההתחלה של נתניה כאמור הייתה רעה: היהלומים ספגו פעמיים, אך לוי הגיב כשהוציא את דניס קוליקוב וגם את ג'וניור דיומנדה והכניס את איתי בן שבת שהיה מצוין ואת עזיז אוואטרה, כאשר החילופים עשו את שלהם ונתניה הצליחה להשוות עד המחצית.

אלא שגם זה לא הרגיע את לוי הזועם, שראה את מה שהוא עבד עליו בפגרה, לא קורה: "יש לנו איכויות בהתקפה, אבל בלי הקרבה, לב ולזכות בכדורים אי אפשר לנצח בכדורגל", אמר להם המאמן שגם בעט באחת הצידניות בחדר ההלבשה.

במחצית השנייה, נתניה הייתה מאורגנת יותר ולמרות שלא הציגה כדורגל גדול, עוד מחליף של לוי, פדריניו, פרץ נהדר על הקו ובישל לבאסם זערורה, שרשם צמד והפך לאחד השחקנים המשתפרים בקדנציה של המאמן בדרך לשלוש נקודות.

"נשארנו בחיים, זה כבר יגרום להפועל פתח תקווה לא לבוא רגועים למשחק האחרון, כי גם לא קל כשאתה רק צריך נקודה", אמרו במועדון. "אנחנו קודם כל צריכים לעשות את שלנו ולנצח את הפועל חיפה ואז להתפלל", הוסיפו, כשכזכור נתניה צריכה ניצחון והפסד של המלאבסים להפועל תל אביב.

ג’אבר טען שספג קריאות “מחבל” משחקני אשדוד

שחקני נתניה חגגו בסיום בחדר ההלבשה, אך התקרית שהעיבה הייתה העימות בסיום, כאשר הקפטן כארם ג'אבר טען שספג קריאות "מחבל" משחקני אשדוד: "זו בושה וחרפה", אמרו בנתניה, שזכתה לתמיכה של כמה עשרות אוהדים, שמצאו מקום בכמה בניינים ובסיום אף חיכו לאוטובוס הקבוצה, הדליקו רימוני עשן ועודדו.

רוני לוי הסביר את הספסול של בילו ואוואטרה

רוני לוי, שהיה שבע רצון מהאופי של קבוצתו, אותו נושא עליו דיבר עם השחקנים כ"כ הרבה בפגרה, הסביר בסיום את הספסול המפתיע של עוז בילו, מלך השערים של הקבוצה: "לא קל לתת לשחקן מוכשר ואיכותי לא לפתוח, אבל פעם שלמה שרף אמר לי שזה לא חשוב מי מתחיל את המשחק אלא מי מסיים אותו. לפעמים מי שעושה את הפעולה האחרונה במשחק ועושה את ההבדל, הוא הכי חשוב ויש שיקולים אחרים. כנראה שהשיקולים היו פחות טובים, אבל עוז שחקן מפתח בשבילנו".

על ספסולו של עזיז אוואטרה: "לפעמים ההתנהלות באימונים או במשחקים, לפעמים אני צריך לייצר תחרות ושדברים לא יהיו מובנים מאליהם. באימונים האחרונים הוא כן הבין את הסיטואציה ונתן לי רצו להתלבטות אם לתת לו לחזור. חשבתי שנכון בשבילו לשבת בחוץ, כי לפעמים לשחקנים מסוימים לשבת משחק או שניים בחוץ זה בסדר גמור. לא ממקום שהם שחקנים לא טובים, אלא שאני מצפה להרבה יותר טוב".

בן שבת: “אני תמיד מכין את עצמי לעלות מהספסל. התבוסה לבית”ר? איתנו עד סוף הקריירה”

הבלם איתי בן שבת, סיכם: "כשאני בספסל אני תמיד מכין את עצמי לרגע שאעלה, אבל ברגע שאני נכנס בדקה כ"כ מוקדמת אני יודע שיש לי הרבה זמן להשפיע. להיכנס ב-2:0 זה לא קל, אבל כל המחליפים עשו את זה וכלל השחקנים הראו בגרות. היום הרגשנו משהו שונה קצת באנרגיות".

על התבוסה לבית"ר: "אני נכנסתי במחצית כשהיה 5:2 וגם עכשיו נכנסתי בפיגור. אי אפשר לקרוא לניצחון מול אשדוד תיקון כי לחוות משחק כזה כמו שהיה מול בית"ר זה משהו שכל שחקן שהשתתף במשחק הזה ולבש את המדים של נתניה, הוא ייקח אותו עד סוף הקריירה וזה משהו שחרוט אלינו. בסוף אנחנו כמקצוענים צריכים להמשיך והנה אנחנו פתאום יכולים לעשות פלייאוף עם כל המצב והמומנטום שהיה. אם נעשה את העבודה שלנו, נוכל להחזיק אצבעות".

