יום שני, 06.04.2026 שעה 07:14
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
7226-7131אינטר1
6323-4730מילאן2
6230-4630נאפולי3
5722-5330קומו4
5429-5230יובנטוס5
5428-4231רומא6
5027-4130אטאלנטה7
4537-4031בולוניה8
4429-3231לאציו9
4241-3831ססואולו10
3942-3530אודינזה11
3653-3531טורינו12
3539-2231פארמה13
3342-3630גנואה14
3244-3631פיורנטינה15
3044-3231קליארי16
2740-2130לצ'ה17
2746-2631קרמונזה18
1853-2231ורונה19
1855-2331פיזה20

"זה מביש": מארוטה התייחס לסערת באסטוני

נשיא אינטר לא אהב את הביקורת שספג הבלם אחרי הדחת איטליה והתייחס גם לעתידו: "לא קיימת סיבה שיעזוב את החולצה הזו, אך ייתכנו מצבים שנבחן בעתיד"

|
אלסנדרו באסטוני (IMAGO)
נקודת מפנה סביב אלסנדרו באסטוני. בלם אינטר הפך למטרה המרכזית של ברצלונה לחיזוק ההגנה לקראת העונה הבאה. הפערים בין המועדונים עדיין קיימים, אך בשלב כה מוקדם של מגעים, שלושה חודשים לפני פתיחת חלון ההעברות, הכל עדיין פתוח.

הצעה ראשונית של ברצלונה בגובה 45 מיליון אירו, לפי דיווחים באיטליה, נדחתה על ידי אינטר, שמוכנה להקשיב להצעות החל מ-60 מיליון אירו. ההצעה כללה גם שדרוג שכר לשחקן עד לכ-7 מיליון אירו לעונה, סכום גבוה מהשכר הנוכחי שלו באינטר שעומד על כ-5.5 מיליון אירו.

כפי שהבהירו באינטר, הדלת לא סגורה לחלוטין למכירה אפשרית בקיץ, אך כל עסקה תלויה בכך שברצלונה תתקרב לדרישות הכלכליות של המועדון. חשוב לזכור כי חוזהו של הבלם מסתיים ב-30 ביוני 2028.

למרות פתיחת האפשרות לשיחות עם ברצלונה, באינטר מדגישים שאין להם כל לחץ למכור את השחקן בקיץ הקרוב, שכן גם בקיץ 2027 תהיה להם הזדמנות למכור אותו לפני שיוכל לעזוב כשחקן חופשי.

מארוטה התייחס לנושא

על רקע זה, נשיא ומנכ"ל אינטר, ג'וזפה מארוטה, התייחס למצבו של באסטוני לפני המשחק מול רומא, שבו זכה למחיאות כפיים כשהוחלף בדקה ה-58 במצב של 1:4. כל זאת לאחר שהבלם הורחק במדי נבחרת איטליה עוד לפני ההפסקה במשחק מול בוסניה, בהתמודדות המכריעה על העלייה למונדיאל 2026. האזורי הפסידו בדו קרב פנדלים והודחו בפעם השלישית ברציפות מהאפשרות להשתתף בטורניר.

לדברי מארוטה, הביקורת על באסטוני הייתה מוגזמת: "זה מביש שהוא חשוף ללינץ' כזה מתמשך כאילו הוא אשם במשהו בלתי נתפס. להדחה של איטליה יש שורשים עמוקים יותר, שחקן בגילו לא ראוי ליחס כזה. הוא עשה טעות, כולנו מכירים בכך, אבל הוא בן אדם וזה טבעי ששחקן בגילו יעשה טעות כזו", אמר.

בנוגע לשמועות על עזיבה, מארוטה ניסה להרגיע: "אין סיבה שיעזוב את החולצה הזו. כמו עם כל השחקנים, ייתכנו מצבים שנבחן בעתיד", הוסיף. למרות שהשאיר פתח לבחינה מחדש בעתיד, המסר ברור: באסטוני הוא חלק חשוב מהפרויקט של אינטר, וכל קבוצה שתרצה לצרפו תצטרך להגיע עם הצעה כספית משמעותית.

עם זאת, התקופה המקצועית והאישית המורכבת שעובר השחקן, כולל הלינץ' התקשורתי סביבו לאחר ההדחה של איטליה, עשויה לשחק לטובת ברצלונה בניסיון להוריד את מחירו. למרות הכל, באסטוני נותר אחד הבלמים המבוקשים באירופה, עם התעניינות גם מהפרמייר ליג. מדובר בשחקן שמאלי עם יכולת מצוינת בהנעת כדור והצטרפות להתקפה, כולל מספר בישולים לזכותו.

כך, המאבק עליו נמשך, וכשהוא מתקרב לגיל 27 בשבוע הבא, עדיין לא ברור היכן ישחק בעונה הבאה. הכל תלוי בעוצמת המגעים מצד ברצלונה ובמצב הכלכלי של אינטר, שכבר החזירה את ההשקעה על שחקן שנרכש מאטאלנטה ב-2018 תמורת 31 מיליון אירו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */