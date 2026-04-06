"זה מביש": מארוטה התייחס לסערת באסטוני

נקודת מפנה סביב אלסנדרו באסטוני. בלם אינטר הפך למטרה המרכזית של ברצלונה לחיזוק ההגנה לקראת העונה הבאה. הפערים בין המועדונים עדיין קיימים, אך בשלב כה מוקדם של מגעים, שלושה חודשים לפני פתיחת חלון ההעברות, הכל עדיין פתוח.

הצעה ראשונית של ברצלונה בגובה 45 מיליון אירו, לפי דיווחים באיטליה, נדחתה על ידי אינטר, שמוכנה להקשיב להצעות החל מ-60 מיליון אירו. ההצעה כללה גם שדרוג שכר לשחקן עד לכ-7 מיליון אירו לעונה, סכום גבוה מהשכר הנוכחי שלו באינטר שעומד על כ-5.5 מיליון אירו.

כפי שהבהירו באינטר, הדלת לא סגורה לחלוטין למכירה אפשרית בקיץ, אך כל עסקה תלויה בכך שברצלונה תתקרב לדרישות הכלכליות של המועדון. חשוב לזכור כי חוזהו של הבלם מסתיים ב-30 ביוני 2028.

למרות פתיחת האפשרות לשיחות עם ברצלונה, באינטר מדגישים שאין להם כל לחץ למכור את השחקן בקיץ הקרוב, שכן גם בקיץ 2027 תהיה להם הזדמנות למכור אותו לפני שיוכל לעזוב כשחקן חופשי.

מארוטה התייחס לנושא

על רקע זה, נשיא ומנכ"ל אינטר, ג'וזפה מארוטה, התייחס למצבו של באסטוני לפני המשחק מול רומא, שבו זכה למחיאות כפיים כשהוחלף בדקה ה-58 במצב של 1:4. כל זאת לאחר שהבלם הורחק במדי נבחרת איטליה עוד לפני ההפסקה במשחק מול בוסניה, בהתמודדות המכריעה על העלייה למונדיאל 2026. האזורי הפסידו בדו קרב פנדלים והודחו בפעם השלישית ברציפות מהאפשרות להשתתף בטורניר.

לדברי מארוטה, הביקורת על באסטוני הייתה מוגזמת: "זה מביש שהוא חשוף ללינץ' כזה מתמשך כאילו הוא אשם במשהו בלתי נתפס. להדחה של איטליה יש שורשים עמוקים יותר, שחקן בגילו לא ראוי ליחס כזה. הוא עשה טעות, כולנו מכירים בכך, אבל הוא בן אדם וזה טבעי ששחקן בגילו יעשה טעות כזו", אמר.

בנוגע לשמועות על עזיבה, מארוטה ניסה להרגיע: "אין סיבה שיעזוב את החולצה הזו. כמו עם כל השחקנים, ייתכנו מצבים שנבחן בעתיד", הוסיף. למרות שהשאיר פתח לבחינה מחדש בעתיד, המסר ברור: באסטוני הוא חלק חשוב מהפרויקט של אינטר, וכל קבוצה שתרצה לצרפו תצטרך להגיע עם הצעה כספית משמעותית.

עם זאת, התקופה המקצועית והאישית המורכבת שעובר השחקן, כולל הלינץ' התקשורתי סביבו לאחר ההדחה של איטליה, עשויה לשחק לטובת ברצלונה בניסיון להוריד את מחירו. למרות הכל, באסטוני נותר אחד הבלמים המבוקשים באירופה, עם התעניינות גם מהפרמייר ליג. מדובר בשחקן שמאלי עם יכולת מצוינת בהנעת כדור והצטרפות להתקפה, כולל מספר בישולים לזכותו.

כך, המאבק עליו נמשך, וכשהוא מתקרב לגיל 27 בשבוע הבא, עדיין לא ברור היכן ישחק בעונה הבאה. הכל תלוי בעוצמת המגעים מצד ברצלונה ובמצב הכלכלי של אינטר, שכבר החזירה את ההשקעה על שחקן שנרכש מאטאלנטה ב-2018 תמורת 31 מיליון אירו.