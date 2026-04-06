ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

"ההגרלה מכורה": סערת חצי גמר הגביע האנגלי

אוהדים ברשתות החברתיות החלו בספקולציות, כשהאמינו שהעובדה שסיטי וצ'לסי לא נפגשות מתוכננת: "הטורניר הכי מכור אי פעם, זה היה ברור ונקבע מראש"

הגרלת חצי גמר הגביע (צילום מסך)
הגרלת חצי גמר הגביע האנגלי שנערכה אמש (ראשון) עוררה סערה ברשתות החברתיות, כאשר אוהדים רבים טענו כי מדובר בהגרלה "מכוונת" לאחר שנקבע כי צ'לסי תפגוש את לידס, בעוד מנצ'סטר סיטי תתמודד מול סאות'המפטון ודניאל פרץ.

סערה ברשתות: "ההגרלה מכורה"

לפי הטענות שעלו ברשתות, העובדה ששתי הפייבוריטיות הגדולות, מנצ'סטר סיטי וצ'לסי, לא הוגרלו זו מול זו גרמה לחלק מהאוהדים להאמין כי מדובר במהלך מתוכנן כדי לאפשר להן להיפגש בגמר.

"הטורניר הכי מכור אי פעם. היה ברור שהקבוצות הגדולות לא יוגרלו אחת נגד השנייה", כתב אחד הגולשים, בעוד אחר הוסיף: "ההגרלות תמיד מרגישות מסודרות מראש". גם תגובות חריפות יותר לא איחרו להגיע, כשאוהדים טענו כי "כולם ידעו מראש שישאירו את סיטי וצ'לסי נפרדות עד הגמר".

ארלינג הולאנד ודניאל פרץ

על כר הדשא, הדרך לחצי הגמר הייתה חד משמעית עבור חלק מהקבוצות. מנצ'סטר סיטי פתחה את שלב רבע הגמר עם תצוגת תכלית מרשימה, כשהביסה את ליברפול 0:4, כולל שלושער של ארלינג הולאנד, למרות שפפ גווארדיולה כלל לא עמד על הקווים בעקבות הרחקה. גם צ'לסי לא התקשתה, כשהביסה 0:7 את פורט וייל והבטיחה את מקומה בין ארבע האחרונות.

ההפתעה הגדולה של הסיבוב הגיעה מכיוונה של סאות'המפטון, שהדהימה את מוליכת הפרמייר ליג ארסנל עם ניצחון 1:2. שיי צ'ארלס כבש את שער הניצחון בדקה ה-85 והעלה את קבוצתו של טונדה אקרט לחצי הגמר, שם מחכה לה כעת משוכה קשה במיוחד בדמות סיטי.

את תמונת העולות השלימה לידס, שעשתה זאת בצורה דרמטית במיוחד עם ניצחון בפנדלים על ווסטהאם. הקבוצה כבר הובילה 0:2, אך ספגה פעמיים בתוספת הזמן ונגררה להארכה, לפני שהכריעה מהנקודה הלבנה והבטיחה מפגש מול צ'לסי.

כעת, למרות הרעש סביב ההגרלה, כל העיניים נשואות לחצי הגמר, שם סאות'המפטון של פרץ תנסה להמשיך את סיפור הסינדרלה מול האימפריה של פפ גווארדיולה, בעוד לידס תנסה להדהים גם את צ'לסי בדרך לגמר.

