"ההגרלה מכורה": סערת חצי גמר הגביע האנגלי

הגרלת חצי גמר הגביע האנגלי שנערכה אמש (ראשון) עוררה סערה ברשתות החברתיות, כאשר אוהדים רבים טענו כי מדובר בהגרלה "מכוונת" לאחר שנקבע כי צ'לסי תפגוש את לידס, בעוד מנצ'סטר סיטי תתמודד מול סאות'המפטון ודניאל פרץ.

סערה ברשתות: "ההגרלה מכורה"

לפי הטענות שעלו ברשתות, העובדה ששתי הפייבוריטיות הגדולות, מנצ'סטר סיטי וצ'לסי, לא הוגרלו זו מול זו גרמה לחלק מהאוהדים להאמין כי מדובר במהלך מתוכנן כדי לאפשר להן להיפגש בגמר.

"הטורניר הכי מכור אי פעם. היה ברור שהקבוצות הגדולות לא יוגרלו אחת נגד השנייה", כתב אחד הגולשים, בעוד אחר הוסיף: "ההגרלות תמיד מרגישות מסודרות מראש". גם תגובות חריפות יותר לא איחרו להגיע, כשאוהדים טענו כי "כולם ידעו מראש שישאירו את סיטי וצ'לסי נפרדות עד הגמר".

ארלינג הולאנד ודניאל פרץ (אימאגו ורויטרס)

על כר הדשא, הדרך לחצי הגמר הייתה חד משמעית עבור חלק מהקבוצות. מנצ'סטר סיטי פתחה את שלב רבע הגמר עם תצוגת תכלית מרשימה, כשהביסה את ליברפול 0:4, כולל שלושער של ארלינג הולאנד, למרות שפפ גווארדיולה כלל לא עמד על הקווים בעקבות הרחקה. גם צ'לסי לא התקשתה, כשהביסה 0:7 את פורט וייל והבטיחה את מקומה בין ארבע האחרונות.

ההפתעה הגדולה של הסיבוב הגיעה מכיוונה של סאות'המפטון, שהדהימה את מוליכת הפרמייר ליג ארסנל עם ניצחון 1:2. שיי צ'ארלס כבש את שער הניצחון בדקה ה-85 והעלה את קבוצתו של טונדה אקרט לחצי הגמר, שם מחכה לה כעת משוכה קשה במיוחד בדמות סיטי.

את תמונת העולות השלימה לידס, שעשתה זאת בצורה דרמטית במיוחד עם ניצחון בפנדלים על ווסטהאם. הקבוצה כבר הובילה 0:2, אך ספגה פעמיים בתוספת הזמן ונגררה להארכה, לפני שהכריעה מהנקודה הלבנה והבטיחה מפגש מול צ'לסי.

כעת, למרות הרעש סביב ההגרלה, כל העיניים נשואות לחצי הגמר, שם סאות'המפטון של פרץ תנסה להמשיך את סיפור הסינדרלה מול האימפריה של פפ גווארדיולה, בעוד לידס תנסה להדהים גם את צ'לסי בדרך לגמר.