"לאוטרו נתן השראה לחמישייה נהדרת של אינטר"

מוליכת הליגה האיטלקית, אינטר, חזרה הערב (ראשון) מפגרת הנבחרות למשחק לא פשוט בכלל מול רומא. הנראזורי לא התקשו וגברו על האורחת עם 2:5 ענק. בסיום המשחק התקשורת האיטלקית חגגה עם המוליכה, שהגדילה את הפער זמנית לתשע נקודות.

ב’טוטוספורט’ החמיאו לאינטר וכתבו: “מאניטה (חמישייה) נהדרת של אינטר בדרך לאליפות. צ'להאנולו ובארלה זהרו, תוראם גם חגג אבל המצטיין היה הקפטן לאוטרו מרטינס. כריסטיאן קיבו חוגג בסן סירו”.

‘פוטבול איטליה’ החליטו להתמקד בחלוץ הארגנטינאי: “זו הייתה חזרה יוצאת דופן למגרש עבור הקפטן של אינטר, שכבש ב-60 השניות הראשונות של הקאמבק שלו, שעזר לקבוצתו לעלות לפער של תשע נקודות מעל מילאן, שתפגוש מחר למשחק קשה את נאפולי”.

אינטר חוגגת על רומא עם חמישייה!

לאוטרו דיבר על באסטוני

לאוטרו מרטינס התראיין בסוף המשחק והתייחס לבאסטוני ולנבחרת איטליה: “באסטוני ואיטליה מחוץ למונדיאל? כשמדברים על באסטוני, ועל כל חבריו לקבוצה, אני מקבל צמרמורת. הם נותנים את הכל על המגרש. נכון שניצחנו וזה יפה, אבל גם כשאנחנו מפסידים זה ככה. הם נותנים הכל. כולנו יכולים לחוות ירידה בכושר. במשך שנים רבות השארנו את אינטר בצמרת. אנחנו מקבלים ביקורת. אני שמח שיש לי אותם כשחקנים לקבוצה”.

גספריני נותר המום

בצד המפסיד, מאמן רומא גספריני, נותר די המום: “היינו בסחרור? כן, אחרי השער השלישי, אבל לא לפני כן. ספגנו אחרי 30 שניות ואז במחצית, אבל בין לבין, ראיתי הרבה רומא. להפסיד במילאנו נגד אינטר הזו זה מובן, אבל לא בממדים האלה. מקום רביעי? זה קשה לנו, אבל גם לקומו, יובנטוס ואטאלנטה. אנחנו קצת מאחור, אבל נעשה כל שביכולתנו כדי להדביק את הפער”.