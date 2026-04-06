ליגה איטלקית 25-26
7226-7131אינטר1
6323-4730מילאן2
6230-4630נאפולי3
5722-5330קומו4
5429-5230יובנטוס5
5428-4231רומא6
5027-4130אטאלנטה7
4537-4031בולוניה8
4429-3231לאציו9
4241-3831ססואולו10
3942-3530אודינזה11
3653-3531טורינו12
3539-2231פארמה13
3342-3630גנואה14
3244-3631פיורנטינה15
3044-3231קליארי16
2740-2130לצ'ה17
2746-2631קרמונזה18
1853-2231ורונה19
1855-2331פיזה20

"לאוטרו נתן השראה לחמישייה נהדרת של אינטר"

באיטליה חגגו עם הנראזורי והתמקדו בחלוץ: "חזרה יוצאת מן הכלל של הקפטן, שכבש ישר בתחילת הקאמבק שלו", הארגנטינאי דיבר על באסטוני. גספריני המום

לאוטרו מרטינס מאושר (IMAGO)
לאוטרו מרטינס מאושר (IMAGO)

מוליכת הליגה האיטלקית, אינטר, חזרה הערב (ראשון) מפגרת הנבחרות למשחק לא פשוט בכלל מול רומא. הנראזורי לא התקשו וגברו על האורחת עם 2:5 ענק. בסיום המשחק התקשורת האיטלקית חגגה עם המוליכה, שהגדילה את הפער זמנית לתשע נקודות.

ב’טוטוספורט’ החמיאו לאינטר וכתבו: “מאניטה (חמישייה) נהדרת של אינטר בדרך לאליפות. צ'להאנולו ובארלה זהרו, תוראם גם חגג אבל המצטיין היה הקפטן לאוטרו מרטינס. כריסטיאן קיבו חוגג בסן סירו”.

‘פוטבול איטליה’ החליטו להתמקד בחלוץ הארגנטינאי: “זו הייתה חזרה יוצאת דופן למגרש עבור הקפטן של אינטר, שכבש ב-60 השניות הראשונות של הקאמבק שלו, שעזר לקבוצתו לעלות לפער של תשע נקודות מעל מילאן, שתפגוש מחר למשחק קשה את נאפולי”.

אינטר חוגגת על רומא עם חמישייה!

לאוטרו דיבר על באסטוני

לאוטרו מרטינס התראיין בסוף המשחק והתייחס לבאסטוני ולנבחרת איטליה: “באסטוני ואיטליה מחוץ למונדיאל? כשמדברים על באסטוני, ועל כל חבריו לקבוצה, אני מקבל צמרמורת. הם נותנים את הכל על המגרש. נכון שניצחנו וזה יפה, אבל גם כשאנחנו מפסידים זה ככה. הם נותנים הכל. כולנו יכולים לחוות ירידה בכושר. במשך שנים רבות השארנו את אינטר בצמרת. אנחנו מקבלים ביקורת. אני שמח שיש לי אותם כשחקנים לקבוצה”.

גספריני נותר המום

בצד המפסיד, מאמן רומא גספריני, נותר די המום: “היינו בסחרור? כן, אחרי השער השלישי, אבל לא לפני כן. ספגנו אחרי 30 שניות ואז במחצית, אבל בין לבין, ראיתי הרבה רומא. להפסיד במילאנו נגד אינטר הזו זה מובן, אבל לא בממדים האלה. מקום רביעי? זה קשה לנו, אבל גם לקומו, יובנטוס ואטאלנטה. אנחנו קצת מאחור, אבל נעשה כל שביכולתנו כדי להדביק את הפער”.

