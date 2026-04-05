 בית עליון 
762638-326139עירוני ר"ג
612668-282639הפועל ראשל"צ
592329-267936מכבי בנות אשדוד
512719-260737מכבי חיפה
502600-257833אליצור רמלה
 בית תחתון 
573039-301239אליצור חולון
572809-278139 מכבי כרמיאל בית הכרם
542927-264438בנות פ"ת
522659-264238הפועל לב י-ם
413220-257838הפועל ב"ש/דימונה

חולון הביסה את רמלה, ניצחונות לאשדוד ורמת גן

פלייאוף ליגת הנשים בכדורסל נפתח: החבורה בסגול חגגה עם 76:111, 51:110 לדרומיות על כרמיאל ו-42:79 לחניכות של ענבר על חיפה. גם ראשל"צ הביסה

שחקניות אליצור חולון (עודד קרני, באדיבות המנהלת)
ליגת העל בכדורסל גברים טרם חזרה, אך בנשים כן כשסדרת הפלייאוף החלה היום (ראשון) עם ארבעה משחקים במקביל, כשבכולם קיבלנו ניצחונות חד צדדיים. מכבי בנות אשדוד הביסה את מכבי כרמיאל בית הכרם, עירוני רמת גן ניצחה את מכבי חיפה, הפועל ראשון לציון גברה על בנות פתח תקווה ואליצור חולון יצאה עם ידה על העליונה נגד אליצור רמלה. כזכור, בסדרות רבע הגמר משחקים בשיטת הטובה משלושה משחקים.

מכבי בנות אשדוד – מכבי כרמיאל בית הכרם 51:110

הדרומיות לקחו שליטה על האירוע החל מהג’אמפ בול, ולא עצרו עד לסיום. הקבוצה שסיימה את העונה הסדירה במקום השני פשוט חגגה על הצפוניות, כאשר קסניה מלשקה נצצה עם 40 נקודות. מנגד, דוניא ידיד בלטה אצל המפסידות עם 20 נקודות שכמובן לא הספיקו.

קלעו לאשדוד: קסניה מלשקה (16 ריבאונדים) 40 נקודות, מאיה זילברשלג (6 ריבאונדים) 19 נקודות, גל כהן (10 ריבאונדים) 18 נקודות, דור סער (13 ריבאונדים, 12 אסיסטים) 17 נקודות, הדר חדד (8 ריבאונדים) 9 נקודות, יעל סעידי (5 ריבאונדים) 7 נקודות.

קלעו לכרמיאל: דוניא ידיד (7 ריבאונדים) 20 נקודות, ניצן עמאר (7 ריבאונדים) 12 נקודות, אופיר לביא 7 נקודות, שירן גוזלן 6 נקודות, יעל טוויטו (8 ריבאונדים) 5 נקודות, שובל כמיסה נקודה אחת.

מכבי עירוני רמת גן – מכבי חיפה 42:79

המוליכה לא התקשתה מול החבורה מהכרמל. המארחת של עדן ענבר ברחה ברבע השני שבסופו של דבר היה גם זה שהכריע את ההתמודדות, בעוד האורחות לא הצליחו כבר להשיג קאמבק בשביל לצמצם ולהתקרב לרמת גניות.

קלעו לרמת גן: שיר תירוש (9 ריבאונדים, 6 אסיסטים) 28 נקודות, אליס חתוקאי (7 ריבאונדים, 6 אסיסטים) 18 נקודות, גילי אייזנר (13 ריבאונדים, 9 אסיסטים) 12 נקודות, לורן קסנטיני (7 ריבאונדים) 9 נקודות, עמית אריאלי 6 נקודות, שירה שני 4 נקודות, דריה סמרו 2 נקודות.

קלעו לחיפה: תהל דוגן 11 נקודות, נור כיוף (9 ריבאונדים) 8 נקודות, מאיה נוביצקי 7 נקודות, יובל יפרח ומעיין וייזר 5 נקודות כ״א, מייס עבד (9 ריבאונדים) 3 נקודות, עומר סובוביץ 2 נקודות, מיקה ינאי נקודה אחת.

הפועל ראשון לציון – בנות פתח תקווה 59:95

הכתומות הביסו גם כן, כאשר הפתיחה החזקה שלהן למשחק רק תפסה עוד ועוד קצב בהמשך עם יתרון גדול בירידה להפסקה. עדן ציפל סיימה עם טריפל דאבל, בזמן שאנסטסיה בולדירובה הוסיפה 32 נקודות משלה. מאי דיין בלטה עבור הקבוצה מפ”ת.

קלעו לראשון לציון: אנסטסיה בולדירבה (9 ריבאונדים) 32 נקודות, עדן ציפל (12 ריבאונדים, 11 אסיסטים) 21 נקודות, רומי אלבז (6 ריבאונדים) 15 נקודות, טל לב (7 ריבאונדים, 5 אסיסטים) 12 נקודות, רותם שטיקלרו 9 נקודות, יערה יצחקי (8 אסיסטים) ולינוי רביע 3 נקודות כ״א.

קלעו לפתח תקווה: מאי דיין 15 נקודות, אריאנה פיליפס (12 ריבאונדים) 12 נקודות, נועה וואשדי (10 ריבאונדים) 10 נקודות, פז תשובה 8 נקודות, אופיר קסטן רז 6 נקודות, אלה דובינר ונטע רובין 4 נקודות כ״א.

אליצור רמלה – אליצור חולון 117:76

הקבוצה המארחת סיימה את העונה הסדירה במקום השלישי, בעוד שהאורחת במקום החמישי, מה שסידר לנו מפגש גדול שהסתיים עם חגיגה של הסגולות. ג’ני סימס, עדן רוטברג סיפקו נקודות בספרות כפולות לרמלאיות, אך זה לא הספיק מול הופעה טובה מאוד של אליסה בארון ואיילה אורן.

קלעו לרמלה: ג’ני סימס (22 ריבאונדים, 10 אסיסטים) 20 נקודות, מאי רווח ועדן רוטברג (6 ריבאונדים) 13 נקודות כ״א, תמר בר גל ואופיר קירשטיין 11 נקודות כ״א, מיקה ביתן 6 נקודות, גלי מלצר 2 נקודות.

קלעו לחולון: אליסה בארון (7 ריבאונדים , 11 אסיסטים) 27 נקודות, אמי רינת (7 ריבאונדים) ואיילה אורן (6 ריבאונדים, 9 אסיסטים) 21 נקודות כ״א, צליל וטורי (11 ריבאונדים) 20 נקודות, מעיין כהן 17 נקודות, עדי לוי 6 נקודות, רביד פסר 3 נקודות, הילה מאיר 2 נקודות.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
