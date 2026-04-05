"המקרה בפאב? רכילות. אני פה בשביל הכדורגל"

מכבי תל אביב חזרה בסערה. ליגת העל חודשה לאחר פגרת מלחמה כפויה של יותר מחודש ובמסגרת המחזור ה-25, האלופה ניצחה הערב (ראשון) 1:4 את הפועל חיפה במופע של ארבעה כובשים שונים כשאנו לקראת סיומה של העונה הסדירה.

מאמן הצהובים, רוני דיילה, דיבר בתום המשחק: “אני שמח. זה היה חודש קשה לכולם והיום שמעתי גם על מה שקרה בחיפה, התנחומים שלי למי שנפגע. אני חושב ששיחקנו מחצית ראשונה מדהימה, שיחקנו בקצב והגבנו טוב. במחצית השנייה נכנסנו קצת לצרות, ואנחנו צריכים לעבוד על זה כשהיריב משנה שיטה”.

עוד מדיילה: “גיבנשו זהות ולפיכך כל שחקן יודיע את תפקידו, ראינו המון איכות על הדשא במחצית הראשונה, אחת המחציות הטובות מאז שהגעתי. סהיטי ואנדרדה? דיברתי עם כולם. אני מקווה שהם יגיעו לכאן השבוע, אך אנחנו צריכים לכבד את כולם, אנחנו שונים ונעשה הכל בתור מועדון בשביל להביא לכאן את כולם. אנחנו רוצים את כולם כאן”.

על המחזור הבא מול הפועל באר שבע: “היא האלופה ולה יש מה להפסיד. אנחנו רוצים לנסות לנצח בכל משחק ועד כה היינו מאוד דומיננטים. כמובן שזה יהיה משחק שונה מהיום”. על המקרה בבר בתל אביב: “זו רכילות. אני כאן בשביל הכדורגל, ראיתם היום שההכנות היו כמו שצריך ואני אעצור כאן”.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (עמרי שטיין)

שחר: “חזרנו בשיא הרעב. לא מוותרים לשנייה”

עידו שחר: “לפני שאני מתחיל, שמענו עכשיו שעבר על העיר חיפה ערב קשה. מפה אני רוצה להתפלל שיימצאו את כולם בריאים ושלמים, אנחנו יודעים שהצפון עובר בפרט תקופה קשה. רוצה להתפלל לשלום חיילנו, בזכותם אנחנו משחקים פה. ההרגשה לחזור לשחק היא מדהימה, כי אנחנו יכולים לנתק לשעה וחצי הרבה מאוד אוהדים, רק שזה ימשיך ככה”.

הקשר המשיך: “אני מקדיש את הניצחון הזה לחיילים, שמחים לתת להם כל רגע קטן של אושר. אנחנו חוזרים בשיא הרעב והמוכנות, אנחנו כמועדון רק מחכים לשחק ולהשלים את המשימות שלנו. הפער מב”ש? אני לא מתעסק אם הספידו אותנו או לא, כקבוצה אנחנו לא ויתרנו לשנייה ולא מוותרים, אלא רק מנסים ללחוץ על הגז. החגיגה? היום הצטרפתי למלון של הקבוצה אחר הצהריים, היה לבן שלי ברית, אז זו החגיגה. מוקדש לו ולאשתי”.

אושר דוידה הוסיף על חברו לחדר ההלבשה: “מאז שדיילה הגיע זה כבר הגול השני שלי, אני שמח ומקווה שנמשיך ככה. אני מאמין שנלך עד הסוף על האליפות”.

עידו שחר חוגג (עמרי שטיין)

סילבס: “הפגיעה הישירה בחיפה הייתה קרוב לבית הוריי. מרגיש שעם התוצאה הזו קיבלתי שיעור”

גם המאמן בצד השני, חיים סילבס, שיתף בסיום: “קודם כל, חיפה עברה יום קשה, הפגיעה הישירה הייתה קרוב מאוד לבית הוריי והם בסדר. אנחנו שולחים החלמה מהירה לפצועים ומחזקים את כל המעורבים. היה מאוד מאכזב, קיבלנו שיעור באיכות בחלק הקדמי. מכבי ת”א ידעה לייצר מצב מכל התקרבות לרחבה שלנו. עלינו עם רצון אמיתי לנצח, אבל היינו פחות טובים במיוחד בחצי הראשון וזה הכריע”.

“בחצי השני הרמנו טיפה את הרמה והיו דקות שאתגרנו את מכבי ת”א, אך זה לא היה מספיק. יש לנו לאן להתקדם. כדורגל זה לא מתמטיקה מדויקת, עשינו את ההכנה הכי טובה שיש ושאפו למועדון על זה. חיכינו למשחק הזה המון, אבל נפלנו בעוצמות. לא הרווחנו מספיק כדורים וגם כשזה קרה, לא הצלחנו לאתגר אותם מספיק ושילמנו על רפיון וטעויות. זה השיעור, מרגיש שקיבלתי שיעור”, הוסיף האיש על הקווים של הצפוניים.

על המשחק הבא מול מכבי נתניה: “אנחנו מגיעים לכל משחק במטרה לנצח אותו. היום קיבלנו סטירת לחי עם התוצאה, היה חשוב לנו לעשות תוצאה טובה גם להרגשה שלנו וגם למומנטום. לצערי היעדר הקהל יפגע בנו הכי הרבה, נגיע למשחק הבא ונלמד את היריבה”.

חיים סילבס (עמרי שטיין)

תורג’מן: “התכוננו טוב, אבל זה לא בא לידי ביטוי. לא חושב שאנחנו חוששים מול מכבי ת”א”

אלון תורג'מן: "קיבלתי עדכון שיש פצוע קשה בעקבות הירי בעיר ושיש נעדרים, יש דברים יותר חשובים מכדורגל. אני רוצה לאחל שזה ייגמר ושיהיו בשורות טובות. לא הרגשתי שהופענו היום, מחצית ראשונה בפרט. האגרסיביות שאפיינה אותנו, לא ראינו אותה על המגרש. התכוננו טוב, אבל זה לא בא לידי ביטוי”.

החלוץ סיכם: “על כך שמול מכבי ת”א זה מרגיש שמשהו הולך יותר קשה להפועל חיפה: “אני לא מאמין בזה. עם עובדות אי אפשר להתווכח, אבל אני לא מרגיש את זה שאנחנו באים באיזה פחד או חשש. לא נראינו טוב היום וצריך למחוק את זה. יש מלחמת עולם שבוע הבא מול נתניה וצריך להסתכל קדימה”.