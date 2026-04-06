נלחמת: התוכנית של הפועל תל אביב נגד הקנסות

התוכנית של הפועל ת”א כנגד הקנסות מהיורוליג נחשפת. מחזיקת היורוקאפ קיבלה מהיורוליג שני קנסות, האחד שעומד על 2.8 מיליון אירו והשני שעומד על שני מיליון אירו, כפי שנחשף לראשונה כאן ב-ONE. קנס אחד הוא על החרגה בשכר השחקנים, והקנס השני הוא על חריגה בהזרמת הבעלים, ובמועדון מתכוונים להילחם על מנת שביורוליג יבטלו את כל הסכום, שעומד בסך הכל על 4.8 מיליון אירו.

כעת, ל-ONE נודע התוכנית של הפועל ת”א כדי לבטל את הקנסות, כאשר לכל קנס לחוד יש תוכנית נפרדת. אנשי המועדון עובדים מאחורי הקלעים גם באופן פורמלי וגם באופן לא פורמלי, עם מטרה ברורה. נתחיל מהקנס הראשון על שכר השחקנים.

התוכנית לקנס הראשון, שעומד על 2.8 מיליון אירו

נעשה סדר. קודם כל על פי החוקים מותר להחריג בכל סגל של כל קבוצה שכר של שלושה שחקנים, כשמן הסתם הם היקרים ביותר ובהפועל ת”א מדובר בווסיליה מיציץ’, אלייז’ה בראיינט ודן אוטורו. אגב, זה אומר שלהבדיל מהדיווחים שיצאו בספרד שבמועדון שוקלים לשחרר את בראיינט, האירוע לא על הפרק כי השכר שלו בכל מקרה לא נספר עקב האישור להחריג שלושה שחקנים.

אלייז'ה בראיינט. לא יעזוב בגלל הקנס (הפועל ת"א)

כעת לתוכנית של הפועל ת”א. לפי החוקים ניתן להחריג שחקנים שבמועדון במשך שלוש שנים, גם אם לא רצופות, ולכן במועדון בערעור יבקשו להחריג את ים מדר, בעקבות החוק הזה, והרכז כמובן מרוויח סכום מכובד של מעל מיליון דולר לעונה. אותו הדבר תופס לגבי בר טימור ותומר גינת, כשבמקרה שלהם המשכורת נמוכה יותר.

בנוסף, קיים חוק שאם מועדון עמד בחוקי היורוליג עונה קודם לכן, הוא יכול להחריג עוד שחקן במשכורת ממדרגה בינונית ועוד שחקן ממשכורת ממדרגה נמוכה. בהפועל ת”א יטענו או להחריג אותם מהעונה הקודמת כי לא היו ביורוליג, או לאשר בכך שהיורוקאפ זה מפעל של היורוליג ושם הם כן עמדו בתקנים, ועל כן יהיה אפשר להחריג עוד שני שחקנים.

הפועל ת"א מניפה את היורוקאפ (חגי מיכאלי)

התוכנית לקנס השני, שעומד על 2 מיליון אירו

וכעת לקנס השני, שעומד על שני מיליון אירו על הכנסות מהמועדון. ביורוליג מאפשרים לבעלים להזרים עד 55% מתקציב קבוצה, ובהפועל ת”א עברו את האחוזים הללו, כשיש לציין שכמעט בכל הקבוצות לא מתקרבים ל-55%. בכל מקרה, יש צורך להכניס כסף גם מדברים צדדים, כמו ספונסרים, מנויים, חנות ודברים מהסוג הזה.

כדי לרדת להזרמת בעלים המותרת המקסימלית שזה 54% צריכים לייצר עוד 7 מיליון אירו הכנסות עד סוף העונה. הקבוצה מכניסה כ-300 אלף אירו במשחקים שבסופיה, ועל כן היא בונה על בין מיליון למיליון וחצי מהמשחקים שנותרו עד סוף העונה, השניים בעונה הסדירה ובתקווה שלה גם הפלייאוף, שיבטיח כ-2-3 משחקים נוספים באולם בבולגריה.

עופר ינאי וצחי רייכנשטיין (רדאד ג'בארה)

מעבר לכך, במועדון מנסים להסביר את הבעיה שיש עקב המלחמה, ובכך שהמשחקים לא משוחקים בארץ. מעבר לכך, בהפועל ת”א מקווים לקבל ממשרד הספורט את הפיצוי. כזכור, פרסמנו כאן ב-ONE שמשרד הספורט מגבש מתווה פיצוי, והאדומים מקווים לקבל סכום של כמה מיליונים וזה גם יילך לגיוס הסכום הכולל.

כדי להגיע לשבעה מיליון נותר למועדון לגייס את הסכום שיישאר, וגם כאן נשקלות מספר אופציות כמו: לפתוח מנוי לכל החיים לאוהדים, לעשות מכירה של מנוי על הפרקט לעשר שנים, שאוהדים אף יכולים לקנות כשהשקעה ובהמשך למכור, ובנוסף יבחנו הבאת ספונסרים חדשים, למשל במקום שלמה סיקס שסיימו את ההתקשרות.

גורם בהפועל: “יש צוות שמתמודד עם כל המשימות והאתגרים”

גורם בכיר בהפועל ת”א מסר בתגובה ל-ONE: “שנה ראשונה ביורוליג היא תמיד מורכבת, כשיש קריטריון שחייבים לעמוד בו זה קשה אפילו יותר וכשכל זה קורה בזמן מלחמה האתגר הוא בריבוע. לשמחתנו הצוות בהפועל מתמודד עם כל המשימות והאתגרים בצורה טובה ואני מצפה שגם ביטול הקנס זה משהו שהם יעמדו בו”.