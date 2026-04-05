יום שני, 06.04.2026 שעה 06:34
כדורסל ישראלי

מחליף לווילר: מקס ברוקס חתם בהפועל העמק

הצפוניים החתימו את הפורוורד שמגיע מהליגה הפינית. אברהמי: "נוצרה הזדמנות להביאו ולו להראות עצמו ברמות גבוהות. מוכשר, אמור להתאים לרוח הקבוצה"

|
מקס ברוקס (רויטרס)
מקס ברוקס (רויטרס)

הפועל העמק חיפשה כבר זמן מה פורוורד שיחזק את הקבוצה, לאחר הפציעה של ארון ווילר, אי שם באמצע חודש פברואר.

כעת, לאחר שמסתמן שווילר לא יחזור לישראל, בשל המצב הביטחוני, החיפושים של העמק עלו מדרגה והערב (ראשון) היא הודיעה על החתמתו של הפורוורד מקס ברוקס. 

ברוקס (24, 2.01) הוא בוגר מכללת יו-מאס לואל (2020-2025), שיחק העונה בלאהטי הפינית, במדיה רשם ממוצעים של 18.3 נקודות ו-7.9 ריבאונדים למשחק.

שחקני הפועל העמק (לילך וויס-רוזנברג)שחקני הפועל העמק (לילך וויס-רוזנברג)

“מקס מוכשר, אמור להתאים לרוח הקבוצה”

שרון אברהמי, מאמן הקבוצה אמר על ההחתמה: “מקס הוא שחקן מוכשר שעשה עונה טובה. נוצרה עבורנו הזדמנות להביא אותו וגם בשבילו זו הזדמנות טובה להראות את עצמו ברמות הגבוהות יותר. אנחנו יודעים שהוא שחקן טוב ובן אדם טוב, והוא אמור להתאים לרוח של הקבוצה שבנינו”.

בתוך כך ובמקביל, הקבוצה הצפונית ממשיכה בניסיונות השכנוע של אלייז'ה צ'יילדס להשאירו בקבוצה. אם צ'יילדס לא יסכים לחזור, הקבוצה תחפש זר נוסף, לעמדות הפנים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */