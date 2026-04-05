מחליף לווילר: מקס ברוקס חתם בהפועל העמק

הפועל העמק חיפשה כבר זמן מה פורוורד שיחזק את הקבוצה, לאחר הפציעה של ארון ווילר, אי שם באמצע חודש פברואר.

כעת, לאחר שמסתמן שווילר לא יחזור לישראל, בשל המצב הביטחוני, החיפושים של העמק עלו מדרגה והערב (ראשון) היא הודיעה על החתמתו של הפורוורד מקס ברוקס.

ברוקס (24, 2.01) הוא בוגר מכללת יו-מאס לואל (2020-2025), שיחק העונה בלאהטי הפינית, במדיה רשם ממוצעים של 18.3 נקודות ו-7.9 ריבאונדים למשחק.

שחקני הפועל העמק (לילך וויס-רוזנברג)

“מקס מוכשר, אמור להתאים לרוח הקבוצה”

שרון אברהמי, מאמן הקבוצה אמר על ההחתמה: “מקס הוא שחקן מוכשר שעשה עונה טובה. נוצרה עבורנו הזדמנות להביא אותו וגם בשבילו זו הזדמנות טובה להראות את עצמו ברמות הגבוהות יותר. אנחנו יודעים שהוא שחקן טוב ובן אדם טוב, והוא אמור להתאים לרוח של הקבוצה שבנינו”.

בתוך כך ובמקביל, הקבוצה הצפונית ממשיכה בניסיונות השכנוע של אלייז'ה צ'יילדס להשאירו בקבוצה. אם צ'יילדס לא יסכים לחזור, הקבוצה תחפש זר נוסף, לעמדות הפנים.