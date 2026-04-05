רגע לפני מפגש ביניהן: מכבי ת"א התקרבה לב"ש

ליגת העל חזרה אלינו בצל המלחמה ואמנם אין קהל, אבל דרמה לא חסרה כאשר כל משחק קובע, בטח שזה שני מחזורים לסיום העונה הסדירה. המאבק על האליפות, הפלייאוף העליון וגם על הירידה בשיאו, כאשר היום (ראשון) שובצו שני משחקים.

מכבי נתניה גברה 2:3 על מ.ס אשדוד אחרי מהפך ענק ולאחר פיגור 2:0, ובכך היהלומים שמרו על סיכוי לסיים בפלייאוף העליון מחזור אחד לסיום העונה. מנגד, אשדוד נותרה בסטטוס קוו מהקו האדום ומטבריה, שהפסידה גם היא באותה תוצאה וגם היא אחרי שהובילה 0:2, רק על בית”ר. לאחר מכן מכבי ת”א גברה 1:4 על הפועל חיפה והתקרבה למקום הראשון.

טבלת ליגת העל

מקום 1: הפועל ב”ש (25 משחקים) – 56 נק’ (31+)

מקום 2: בית”ר ירושלים (25 משחקים) – 54 נק’ (30+)

מקום 3: מכבי ת”א (25 משחקים) – 49 נק’ (25+)

מקום 4: הפועל ת”א (24 משחקים) – 45 נק’ (18+)

מקום 5: מכבי חיפה (24 משחקים) – 39 נק’ (21+)

מקום 6: הפועל פ”ת (25 משחקים) – 36 נק’ (5+)

מקום 7: מכבי נתניה (25 משחקים) – 34 נק’ (10-)

מקום 8: בני סכנין (25 משחקים) – 29 נק’ (10-)

מקום 9: עירוני ק”ש (25 משחקים) 27 נק’ (6-)

מקום 10: הפועל חיפה (25 משחקים) – 24 נק’ (13-)

מקום 11: מ.ס אשדוד (25 משחקים) – 23 נק’ (18-)

מקום 12: הפועל ירושלים (25 משחקים) – 21 נק’ (13-)

מקום 13: עירוני טבריה (25 משחקים) – 18 נק’ (20-)

מקום 14: מכבי בני ריינה (25 משחקים) – 12 נק’ (40-)

מה נשאר לכולן עד סיום העונה הסדירה?

מ.ס אשדוד: טבריה (חוץ)

מכבי נתניה: הפועל חיפה (בית)

הפועל חיפה: מכבי נתניה (חוץ)

מכבי ת”א: הפועל ב”ש (בית)

הפועל ת”א: מכבי חיפה (בית), הפועל פ”ת (חוץ)

מכבי חיפה: הפועל ת”א (חוץ), ק”ש (בית)

בני סכנין: בני ריינה (בית)

בני ריינה: בני סכנין (חוץ)

טבריה: אשדוד (בית)

הפועל פ”ת: הפועל ת”א (בית)

הפועל ירושלים: בית”ר ירושלים (בית)

בית”ר ירושלים: הפועל ירושלים (חוץ)

קריית שמונה: מכבי חיפה (חוץ)

הפועל ב”ש: מכבי ת”א (חוץ)