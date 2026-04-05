5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

רגע לפני מפגש ביניהן: מכבי ת"א התקרבה לב"ש

הצהובים ניצלו את המעידה של הדרומיים עם 1:4 על הפועל חיפה והתקרבו עד כדי 7 נק' מהפסגה, ובמחזור הבא הפער יכול לרדת ל-4. וגם: התחתית והפלייאוף

אושר דוידה חוגג עם עידו שחר (עמרי שטיין)
אושר דוידה חוגג עם עידו שחר (עמרי שטיין)

ליגת העל חזרה אלינו בצל המלחמה ואמנם אין קהל, אבל דרמה לא חסרה כאשר כל משחק קובע, בטח שזה שני מחזורים לסיום העונה הסדירה. המאבק על האליפות, הפלייאוף העליון וגם על הירידה בשיאו, כאשר היום (ראשון) שובצו שני משחקים.

מכבי נתניה גברה 2:3 על מ.ס אשדוד אחרי מהפך ענק ולאחר פיגור 2:0, ובכך היהלומים שמרו על סיכוי לסיים בפלייאוף העליון מחזור אחד לסיום העונה. מנגד, אשדוד נותרה בסטטוס קוו מהקו האדום ומטבריה, שהפסידה גם היא באותה תוצאה וגם היא אחרי שהובילה 0:2, רק על בית”ר. לאחר מכן מכבי ת”א גברה 1:4 על הפועל חיפה והתקרבה למקום הראשון.

טבלת ליגת העל

מקום 1: הפועל ב”ש (25 משחקים) – 56 נק’ (31+)
מקום 2: בית”ר ירושלים (25 משחקים) – 54 נק’ (30+)
מקום 3: מכבי ת”א (25 משחקים) – 49 נק’ (25+)
מקום 4: הפועל ת”א (24 משחקים) – 45 נק’ (18+)
מקום 5: מכבי חיפה (24 משחקים) – 39 נק’ (21+)
מקום 6: הפועל פ”ת (25 משחקים) – 36 נק’ (5+)
מקום 7: מכבי נתניה (25 משחקים) – 34 נק’ (10-)
מקום 8: בני סכנין (25 משחקים) – 29 נק’ (10-)
מקום 9: עירוני ק”ש (25 משחקים) 27 נק’ (6-)
מקום 10: הפועל חיפה (25 משחקים) – 24 נק’ (13-)
מקום 11: מ.ס אשדוד (25 משחקים) – 23 נק’ (18-)
מקום 12: הפועל ירושלים (25 משחקים) – 21 נק’ (13-)
מקום 13: עירוני טבריה (25 משחקים) – 18 נק’ (20-)
מקום 14: מכבי בני ריינה (25 משחקים) – 12 נק’ (40-)

מה נשאר לכולן עד סיום העונה הסדירה?

מ.ס אשדוד: טבריה (חוץ)
מכבי נתניה: הפועל חיפה (בית)
הפועל חיפה: מכבי נתניה (חוץ)
מכבי ת”א: הפועל ב”ש (בית)
הפועל ת”א: מכבי חיפה (בית), הפועל פ”ת (חוץ)
מכבי חיפה: הפועל ת”א (חוץ), ק”ש (בית)
בני סכנין: בני ריינה (בית)
בני ריינה: בני סכנין (חוץ)
טבריה: אשדוד (בית)
הפועל פ”ת: הפועל ת”א (בית)
הפועל ירושלים: בית”ר ירושלים (בית)
בית”ר ירושלים: הפועל ירושלים (חוץ)
קריית שמונה: מכבי חיפה (חוץ)
הפועל ב”ש: מכבי ת”א (חוץ)

