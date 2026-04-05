יום שני, 06.04.2026 שעה 05:34
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

חיזוק אחד לכל קבוצה מהמכללות: החלטת האיגוד

באיגוד הכדורסל השיבו לבקשות של המנהלת לקראת חזרת ליגת העל: זרים יוכלו לחזור לקבוצה שכבר שיחקו בה העונה, וגם: התנאי להחתמת שחקנים מהלאומית

|
איתן בורג (רויטרס)
איגוד הכדורסל קיבל החלטות משמעותיות לגבי המשך העונה של ליגת העל בכדורסל. לפני 5 ימים פרסמנו כאן ב-ONE כי לקראת חזרת הכדורסל הישראלי ב-18 באפריל, במנהלת הליגה בכדורסל פנו לאיגוד הכדורסל בישראל וביקשו מספר החרגות לגבי המשך העונה בשל המצב. היום (ראשון), לאחר מספר דיונים וישיבות, האיגוד השיב לבקשות הללו של המנהלת.

הבקשה הראשונה הייתה לאפשר לשחקני מכללות שסיימו את העונה שלהם לחתום בקבוצות מישראל, מה שלא מותר על פי חוקי האיגוד. באיגוד הסכימו לכך, אך הגבילו את הכמות שכל קבוצה מליגת העל תוכל לצרף לשחקן מכללות אחד בלבד.

הבקשה השנייה הייתה לאפשר לשחקן שעזב את ישראל יוכל לשוב לאותה קבוצה. כלומר, אם קבוצה מליגת ווינר סל שחררה זר ויש אפשרות להחזיר אותו, במנהלת ביקשו לאשר חתימה שכזו. באיגוד הסכימו לדרישה הזו.

הבקשה השלישית הייתה לאפשר החתמות של שחקנים מהליגה הלאומית. באיגוד אישרו זאת, אך בשני תנאים: במידה שהקבוצה של השחקן סיימה את העונה בליגה הלאומית ובמידה שמדובר בשחקן ישראלי בלבד ולא זר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */