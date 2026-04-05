חיזוק אחד לכל קבוצה מהמכללות: החלטת האיגוד

איגוד הכדורסל קיבל החלטות משמעותיות לגבי המשך העונה של ליגת העל בכדורסל. לפני 5 ימים פרסמנו כאן ב-ONE כי לקראת חזרת הכדורסל הישראלי ב-18 באפריל, במנהלת הליגה בכדורסל פנו לאיגוד הכדורסל בישראל וביקשו מספר החרגות לגבי המשך העונה בשל המצב. היום (ראשון), לאחר מספר דיונים וישיבות, האיגוד השיב לבקשות הללו של המנהלת.

הבקשה הראשונה הייתה לאפשר לשחקני מכללות שסיימו את העונה שלהם לחתום בקבוצות מישראל, מה שלא מותר על פי חוקי האיגוד. באיגוד הסכימו לכך, אך הגבילו את הכמות שכל קבוצה מליגת העל תוכל לצרף לשחקן מכללות אחד בלבד.

הבקשה השנייה הייתה לאפשר לשחקן שעזב את ישראל יוכל לשוב לאותה קבוצה. כלומר, אם קבוצה מליגת ווינר סל שחררה זר ויש אפשרות להחזיר אותו, במנהלת ביקשו לאשר חתימה שכזו. באיגוד הסכימו לדרישה הזו.

הבקשה השלישית הייתה לאפשר החתמות של שחקנים מהליגה הלאומית. באיגוד אישרו זאת, אך בשני תנאים: במידה שהקבוצה של השחקן סיימה את העונה בליגה הלאומית ובמידה שמדובר בשחקן ישראלי בלבד ולא זר.