יום שני, 06.04.2026 שעה 05:58
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

דניאל פרץ מול סיטי והולאנד בחצי גמר הגביע

השוער שעזר להדיח את ארסנל יתמודד מול הקבוצה של פפ יחד עם סאות'המפטון ב-4 האחרונות. לידס עלתה בתום דרמה ופנדלים מול ווסטהאם ותפגוש את צ'לסי

דניאל פרץ וארלינג הולאנד (אימאגו ורויטרס)
הגרלת חצי גמר הגביע האנגלי נערכה הערב (ראשון) וסידרה מפגש מסקרן במיוחד: סאות'המפטון של דניאל פרץ תפגוש את מנצ'סטר סיטי של ארלינג הולאנד ופפ גווארדיולה בקרב על הכרטיס לגמר, בעוד לידס תפגוש את צ'לסי בחצי הגמר השני. בכך הושלמה תמונת ארבע האחרונות אחרי ערב דרמטי במיוחד במפעל.

נזכיר שדניאל פרץ מכיר מקרוב את הולאנד, כאשר אמנם ספג ממנו במפגש בין נורבגיה לישראל, אך גם עצר לו שני פנדלים. השוער הישראלי עצר למעשה פנדל אחד ואז נורבגיה קיבלה פנדל חוזר שגם אותו לקח פרץ לחלוץ שהבקיע שלושער מול ליברפול ברבע הגמר ויגיע חם מתמיד.

לידס העפילה בדרמת ענק

לידס, שהצטרפה לרשימה אחרי משחק משוגע מול ווסטהאם, עשתה זאת בדרך בלתי נשכחת. היא כבר הובילה בבטחה, אך ספגה פעמיים בתוספת הזמן ונגררה להארכה עם 2:2 בתום 90 ו-120 דקות, לפני שהכריעה את ההתמודדות בדו קרב פנדלים והבטיחה את מקומה בין ארבע הגדולות.

המשחק נפתח בשליטה של לידס, שעלתה ליתרון בדקה ה-26 כאשר טאקה מסר לנואה אוקאפור, שהכין לאו טנאקה, והקשר בעט מתוך הרחבה, כדור שפגע בהגנה וחדר לרשת. בהמשך, לאחר לחץ נוסף, ה-VAR קבע פנדל לזכות לידס בדקה ה-73 בעקבות עבירה על ברנדן אהרונסון, ודומיניק קלברט-לווין הכפיל מהנקודה בדקה ה-75.

ווסטהאם לא נשברה, ובדקות הסיום סיפקה קאמבק דרמטי. בדקה ה-90+3 מתאוס פרננדס צימק מקרוב לאחר ריבאונד ברחבה, ובדקה ה-90+6 אקסל דיסאסי השווה עם בעיטה מדויקת לפינה אחרי בישול נהדר של אדאמה טראורה, שקבע שוויון ושלח את המשחק להארכה.

בהארכה ווסטהאם כבר חגגה מהפך זמני כשקסטיאנוס מצא את הרשת, אך השער נפסל בעקבות נבדל לאחר בדיקת VAR. בהמשך ג'רוד בואן פגש את הקורה ופבלו שוב מצא את הרשת, אך גם שערו נפסל, כשההכרעה נדחתה לפנדלים.

בדו קרב מהנקודה הלבנה לוקאס פרי הפך לגיבור כשהדף את הבעיטות של בואן ופבלו, בעוד לידס דייקה עם אהרונסון, קלברט-לווין, גנונטו ופסקל סטרויק שכבש את הפנדל המכריע. כעת, עם הכרטיס לחצי הגמר ביד, היא תפגוש את צ'לסי, בזמן שסאות'המפטון ופרץ ינסו להדהים גם את מנצ'סטר סיטי בדרך לגמר.

