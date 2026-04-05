יום שני, 06.04.2026 שעה 06:32
כדורגל ישראלי

"איבדנו אמון באיגוד, מבקשים לפסול את בר נתן"

הוועדה המקצועית: פסילת הפנדל להפועל י-ם מול ריינה שגויה. מנכ"ל המועדון מהבירה אורי שרצקי תקף: "כבר לא טעויות שיפוט, חריג וכשל מערכתי חמור"

עידן לייבה שולף כרטיס אדום (חג'אג' רחאל)
עידן לייבה שולף כרטיס אדום (חג'אג' רחאל)

ליגת העל חזרה אתמול (שבת) אחרי יותר מחודש בצל המלחמה, כשבמפגש הראשון נפרדו בני ריינה והפועל ירושלים ב-0:0. במחצית הראשונה, אירוע שנוי במחלוקת התרחש כאשר עילאי אלמקייס הציל לכאורה כדור ירושלמי מקו השער. תחילה נפסק פנדל ונשלף לקשר אדום, אך לאחר מכן בדיקת VAR ביטלה גם את כדור העונשין וגם את הכרטיס.

הוועדה המקצועית של איגוד השופטים הציגה היום את מסקנותיה בהקשר לאותו מקרה וקבעה כי ההחלטה לבטל את הפנדל הייתה שגויה, וכי אלמקייס היה צריך לקבל צהוב: “בתוספת הזמן של המחצית הראשונה התערבות שגויה לביטול בעיטת עונשין שנפסקה לזכות הפועל ירושלים. אמנם הידיים של שחקן ההגנה נראות כצמודות לגוף, אך הוא מבצע תנועה נוספת הצידה ועוצר כדור שננגח לכיוון השער”.

על הכרטיס האדום צוין על ידי הוועדה המקצועית: “לגבי ענישה אישית - הגם שמדובר במניעת הבקעת שער, בהתאם לחוקה נכון היה להסתפק בכרטיס צהוב לשחקן ההגנה, מכיוון שאין כוונה מובהקת לנגיעת יד”.

עידן לייבה מרחיק את אלמקייס (חג'אג' רחאל)

הפועל ירושלים סוערת: “כשל מערכתי חמור”

בהפועל ירושלים ממשיכים לסעור לאחר ה-0:0 מול בני ריינה, כשבמוקד עומדות שוב החלטות צוות ה-VAR. מנכ”ל המועדון, אורי שרצקי, התייחס בחריפות לאירועים והבהיר כי מדובר בתופעה חוזרת ולא מקרית.

“מדובר בטעות שלישית בה מודה איגוד השופטים העונה ביחס להפועל ירושלים, כשבכולן שינו שופטי ה-VAR החלטה צודקת של השופט במגרש להחלטה מוטעית שגזלה מהקבוצה נקודות יקרות”, אמר שרצקי. לדבריו, המצב חמור במיוחד: “זה חריג ביותר ומראה על כשל מערכתי חמור. אלו כבר לא טעויות שיפוט, אלא שיבוש מוחלט של הצדק הספורטיבי ופגיעה בתחרותיות”.

שרצקי הוסיף כי למועדון אין כלים אמיתיים להתמודד עם המצב: “לצערנו ידינו כבולות ואין שום דבר שהקבוצה יכולה לעשות, מלבד דרישת פסילתו של דניאל בר נתן מכל משחקי הקבוצה”. לסיום העביר מסר חד וברור: “נכון להיום הפועל ירושלים איבדה כל אמון באיגוד השופטים ובאופן בו מופעלת בליגת העל מערכת ה-VAR”.

/* LAST / NEXT ROUNDs */