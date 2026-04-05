מיציץ' נסע למינכן לטיפול, הפועל מאמינה שישחק

הפועל תל אביב רשמה ניצחון עצום נגד פנאתינייקוס במחזור האחרון ובכך עשתה צעד גדול לטופ 6, אבל הקבוצה יודעת שזה ממש לא נגמר ויש עוד צעדים לעשות, כאשר כבר השבוע מחכה לה שבוע כפול והכי קשה שיש ביורוליג בדמות שתי הראשונות. האדומים יארחו בסופיה תחילה את השנייה פנרבחצ’ה (שלישי, 19:00) ולאחר מכן את המוליכה אולימפיאקוס (חמישי, 19:30).

מי שנמצא בספק לשבוע הגורלי הזה של הפועל תל אביב הוא דווקא אחד מכוכבי הקבוצה, וסיליה מיציץ’. הסרבי באופן כללי סובל מבעיות בברך לאורך העונה ועוד מהיורובאסקט, אבל בניצחון על פאו הוא ספג מכה קלה בברך ובעקבות כך הוא טס למינכן לרופא שלו כדי לעבור טיפולים.

בהפועל ת”א מרגיעים שמיציץ’ הולך לרופא במינכן בכל הזדמנות שיש בלו”ז וכך הוא עשה גם כעת, אבל כן הוא ספג מכה והוא בספק. במועדון טוענים שהסיכוי שמיציץ’ לא ישחק הוא נמוך, והם מאמינים שאחרי הטיפולים הוא בסופו של דבר יעלה על הפרקט במטרה לעזור לחבריו בשני המפגשים החשובים כל כך שמחכים להם.

הפועל ת”א חמישית, לו”ז קשוח לפניה

נזכיר, הפועל תל אביב במקום החמישי ביורוליג עם 21 ניצחונות ו-13 הפסדים בעונה הראשונה שלה במפעל, כאשר יש לה משחק חסר. לאדומים מחכה לו”ז קשוח מאוד שמעבר לשתי המוליכות, לאחר מכן יש מפגש נגד מכבי ת”א בדרבי לוהט ובמחזור סיום העונה הסדירה מחכה סגנית אלופת אירופה מונאקו.